Ist er etwa käuflich? Wirbel um berühmten Transfer-Guru!

Auf den Plattformen äußert er sich nicht nur zu bevorstehenden Wechseln, sondern gewährt ab und an auch Einblicke in die vertragliche wie sportliche Situation einzelner Akteure.

Unzählige Fußballfans warten im Sommer und Winter inzwischen auf das berühmte "Here we go" des Fachmanns, mit dem er einen praktisch fixen Transfer auf der Zielgeraden ankündigt. Auf X folgen dem Neapolitaner schon 20 Millionen Menschen, auf Instagram sind es sogar über 27,2 Millionen.

Wie die Redaktion auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, hat der Sportjournalist mehreren Quellen zufolge sowohl Vereine als auch Berater kontaktiert und seine Berichterstattung über Spieler und die damit einhergehende Publicity gegen eine Zahlung in bislang nicht bekannter Höhe offeriert.

In seinen Videos spricht Fabrizio Romano regelmäßig über bevorstehende Wechsel. Oftmals liegt er mit seinen Ankündigungen anschließend richtig. © Screenshot/Instagram/fabriziorom

"Es sagt viel aus, dass das Unternehmen hinter Romano offenbar versucht, Partnerschaften mit Vereinen zu schließen. Man muss also mit Vorsicht genießen, was er sagt, denn er könnte es in kommerzieller Absicht sagen", erklärte Tipsbladet-Kommentator Troels Bager Thøgersen.

"Das ist kein Journalismus. Es ist ein Geschäft, bei dem sowohl die Vereine als auch die Agenten letztlich für die Werbung bezahlen müssen", so der Reporter weiter.



Das Sportmagazin habe den Italiener auch persönlich kontaktiert, der sich demnach allerdings nicht zur Thematik äußern wollte.

In der Vergangenheit versicherte Romano gegenüber 11Freunde jedoch, dass er noch nie Geld von Klubs oder Spielerberatern angenommen und selbst keine Zahlungen für Infos geleistet habe.

Im Interview mit Sportbible beteuerte er zudem, dass seine detaillierten Kenntnisse ausschließlich auf "guten Beziehungen" zu Leuten im Geschäft fußen würden und Ehrlichkeit und Integrität ihm wichtiger als etwa Schnelligkeit seien.

"Ich will keine Fake News verkaufen, das ist nicht meine Mentalität", sagte der Wechsel-Experte. "Ich will keine Träume verkaufen, sondern nur erklären, was wirklich auf dem Transfermarkt passiert. Es geht nicht um mich."