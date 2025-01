Transfermarkt im Ticker: KSC holt Bundesliga-Stürmer zurück!

Fortsetzung des Artikels laden

13. Januar, 13.58 Uhr: Waldhof Mannheim holt ehemaligen Spielmacher zurück

Waldhof Mannheim darf einen alten Bekannten wieder in seinen Reihen begrüßen: Der Drittligist verstärkt sich mit dem zuletzt vereinslosen Arianit Ferati (27). Schon von 2019 bis 2021 spielte der offensive Mittelfeldspieler für Mannheim, wechselte dann in die Niederlande zu Fortuna Sittard. Sein Vertrag dort lief im vergangenen Sommer aus, seither stand der zweimalige kosovarische Nationalspieler ohne Klub da. "Ich freue mich sehr, zukünftig wieder für den SV Waldhof Mannheim auflaufen zu können. Den Verein habe ich in meiner ersten Zeit in Mannheim sehr zu schätzen gelernt", sagte Ferati: "Ich bin davon überzeugt, dass ich der Mannschaft mit meiner Spielweise in der Rückrunde helfen kann."

13. Januar, 13.43 Uhr: VfL Bochum gibt Agon Elezi ab

Nächster Abgang beim VfL Bochum: Nach Moritz-Broni Kwarteng (26) verlässt auch Agon Elezi (23) den Tabellenletzten der Bundesliga auf Leihbasis. Er schließt sich HNK Gorica in Kroatien an. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselte vor einem Jahr zum VfL, konnte sich dort aber nie durchsetzen: In zwölf Monaten stehen kein Einsatz in der Bundesliga und nur wenige Minuten im DFB-Pokal zu Buche. Entsprechend soll der Nordmazedonier bis zum Saisonende in der ersten kroatischen Liga Spielpraxis sammeln. Sein Vertrag in Bochum läuft noch bis 2027.

13. Januar, 9.52 Uhr: Fortuna Düsseldorf schnappt sich Bochums Moritz-Broni Kwarteng

Direkt nach dem Abgang von Felix Klaus (32) kann Fortuna Düsseldorf einen Neuzugang präsentieren: Moritz-Broni Kwarteng (26) kommt auf Leihbasis vom VfL Bochum. Am flexiblen Offensivspieler war Düsseldorf bereits im Sommer 2023 interessiert, damals entschied sich Kwarteng allerdings für den Bundesligisten Bochum. Jetzt folgt doch der Schritt zur Fortuna, die sich zudem eine Kaufoption für den 26-Jährigen sicherte. "Die Verantwortlichen der Fortuna haben sich schon länger um mich bemüht und Daniel Thioune kenne ich noch aus der Zeit beim HSV. Ich denke, dass ich mich schnell eingewöhnen kann und möchte dazu beitragen, dass die Mannschaft erfolgreich ist", sagte der Neuzugang.

13. Januar, 9.43 Uhr: Felix Klaus kehrt zu seinem Heimatklub Greuther Fürth zurück

Felix Klaus (32) kehrt Fortuna Düsseldorf nach vier Jahren den Rücken und zu seinem Jugendklub Greuther Fürth zurück. Seit Januar 2021 spielte Klaus bei der Fortuna, erst als Leihspieler vom VfL Wolfsburg, später dann fest verpflichtet. Eineinhalb Jahre vor Ablauf seines Vertrags habe sich aber die Gelegenheit ergeben, mit seiner Familie in die Heimat zurückzukehren, begründete Düsseldorfs Sportdirektor Christian Weber (41) die Wechselmotivation des Rechtsaußen. "Es ist für mich, wie wenn ich heimkomme. Ich hatte super Gespräche mit den Verantwortlichen und will jetzt mithelfen, dass wir eine gute Rückrunde spielen", sagte Klaus selbst, der in Fürth einen Vertrag bis 2027 unterschrieb.

Felix Klaus (32, l.) zieht es wieder in die Heimat, er wechselt zu Greuther Fürth. © Roland Weihrauch/dpa

12. Januar, 11.25 Uhr: Hoffenheim-Bankdrücker Attila Szalai geht leihweise nach Belgien

Es ist bereits seine zweite Leihe: Attila Szalai (26) verlässt die TSG 1899 Hoffenheim bis Saisonende und schließt sich Standard Lüttich in Belgien an. Der Ungar war im Sommer 2023 zu den Kraichgauern gewechselt, hatte sich aber nicht durchsetzen können und deshalb die Rückrunde der vergangenen Saison beim SC Freiburg verbracht. Nach seiner Rückkehr absolvierte der Innenverteidiger bisher allerdings kein einziges Spiel für Hoffenheim, stand gar nur zweimal im Kader. Deshalb folgt nun die nächste Leihe, Szalais Vertrag bei der TSG läuft noch bis 2027.

Attila Szalai ist in Hoffenheim nicht einmal Ergänzungsspieler. © Uwe Anspach/dpa

11. Januar, 21.07 Uhr: Fofana wechselt von Bayer Leverkusen zum Grazer AK

Verteidiger Sadik Fofana verlässt den deutschen Fußball-Meister Bayer Leverkusen und wechselt mit sofortiger Wirkung zum Grazer AK. Wie der österreichische Klub mitteilte, unterschrieb der 21 Jahre alte Nationalspieler Togos einen Vertrag bis 2027. Der Kontrakt in Leverkusen wäre am Ende der aktuellen Saison ausgelaufen. Im Team von Trainer Xabi Alonso war Fofana zu keinem Einsatz gekommen, saß lediglich dreimal auf der Ersatzbank. In der Saison 2023/2024 spielte er auf Leihbasis für den Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Zuletzt war der Abwehrspieler an den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard ausgeliehen.

Sadik Fofana (Mitte) hat unter Xabi Alonso kein Spiel für Bayer 04 Leverkusen bestritten und wechselt zum Grazer AK. © Daniel Karmann/dpa

10. Januar, 15.10 Uhr RB Leipzig vermeldet Baku-Transfer als perfekt

Die Spatzen zwitscherten es von den Dächern, am Freitag-Nachmittag vermeldete RB Leipzig den Transfer von Ridle Baku (26) als perfekt. Der viermalige deutsche Nationalspieler kommt von Liga-Konkurrent VfL Wolfsburg in die Messestadt. Mehr dazu in unserem Artikel: "RB Leipzig holt Baku, doch das ist noch nicht alles!"

10. Januar, 14.35 Uhr: Fünfmaliger togolesischer Nationalspieler unterschreibt in Regensburg

Zweitliga-Kellerkind Jahn Regensburg hat sich für den Abstiegskampf in den kommenden Monaten mit Frederic Ananou (27) verstärkt. Den Verteidiger zieht vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden zurück nach Deutschland. Zuvor hatte der in München Geborene für Hansa Rostock, den SC Paderborn und den FC Ingolstadt gespielt und zwischen 2022 und 2023 fünf Länderspiele für den Togo bestritten. "Wir haben mit Frederic einen robusten und dynamischen Spieler verpflichtet, der als Außen- und auch als Innenverteidiger einsetzbar ist [...] Ziel ist es, dass uns Frederic auch mit seiner Zweiliga-Erfahrung sofort weiterhelfen kann", teilt der Jahn mit.

Frederic Ananou (27) ist zurück im Abstiegskampf der 2. Bundesliga, hat sich Regensburg angeschlossen. © Gschlößl / SSV Jahn

10. Januar, 11.40 Uhr: Leihe vorzeitig beendet! Nachwuchs-Kicker Ouro-Tagba kehrt zurück zum 1. FC Köln

Zweitliga-Schlusslicht SSV Jahn Regensburg lässt Mansour Ouro-Tagba (20) vorzeitig zum 1. FC Köln zurückkehren. Wie die Domstädter am heutigen Freitagvormittag bekannt gaben, nimmt der togoisch-amerikanische Offensivmann "ab sofort an der Vorbereitung der U21 auf die Rückrunde in der Regionalliga West teil". Im Sommer des vergangenen Jahres war der 20-Jährige auf Leihbasis nach Regensburg gewechselt. "Für die Entwicklung von Mansour ist es sehr wichtig, dass er eine Chance auf möglichst viel Spielzeit erhält und zudem systematisch an seinen Entwicklungsfeldern arbeiten kann. Deshalb haben wir uns entschieden, Mansour ans Geißbockheim zu holen und ihn vorerst in unsere U21 zu integrieren", wird Kölns Geschäftsführer Christian Keller (46) in der offiziellen Mittelung des Klubs zitiert.

10. Januar, 10.30 Uhr: Augsburger Vargas wechselt zum FC Sevilla

Der Schweizer Nationalspieler Ruben Vargas (26) verlässt den FC Augsburg mit sofortiger Wirkung und wechselt zum FC Sevilla. Wie der Bundesligist mitteilte, wurde über die Ablösemodalitäten Stillschweigen vereinbart. Der Vertrag des abwanderungswilligen Offensivspielers wäre in Augsburg in diesem Sommer ausgelaufen. In Spanien unterschrieb er bis Ende Juni 2029. Zuletzt wurde über eine Ablösesumme von rund drei Millionen Euro spekuliert. Vargas war 2019 vom FC Luzern nach Augsburg gewechselt. Er bestritt seitdem 154 Bundesligaspiele und erzielte 20 Treffer. In dieser Saison stand er achtmal in der Bundesliga auf dem Platz, blieb dabei aber ohne Torbeteiligung. "Wir hätten den Vertrag von Ruben gerne schon vor den vergangenen Transferperioden verlängert. Ruben hat uns aber mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern möchte. Da wir auch eine wirtschaftliche Verantwortung für den Klub tragen, haben wir gemeinsam nach einer Lösung gesucht, die für beide Seiten sinnvoll ist", erklärte Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic.

Seit 2019 spielt Ruben Vargas (26) für den FC Augsburg. Der Schweizer Nationalspieler will aber eine Luftveränderung. Jetzt ist sein Abschied nach Spanien perfekt. © Tom Weller/dpa

10. Januar, 9.36 Uhr: Wechsel nach Japan! Ito und Magdeburg gehen getrennte Wege

Tatsuya Ito (27) hat einen neuen Klub gefunden und verlässt wie angekündigt den Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Der Offensivspieler wechselt in seine japanische Heimat zu Kawasaki Frontale, wie der FCM mitteilte. Der 27-Jährige bestritt in der zweiten und dritten Liga insgesamt 90 Spiele für den FCM. Mehr dazu hier: "Familiäre Gründe: Tatsuya Ito verlässt den 1. FC Magdeburg und kehrt nach Japan zurück"

Abgang in Richtung Heimat! Tatsuya Ito (27) wird künftig nicht mehr für den 1. FC Magdeburg an den Start gehen. © Christophe Gateau/dpa

9. Januar, 18.22 Uhr: Tymoteusz Puchacz wechselt von Holstein Kiel nach England

Linksverteidiger Tymoteusz Puchacz (25) verlässt die KSV Holstein nach einem halben Jahr bereits wieder und wechselt zu Plymouth Argyle in die englische Championship. "Pucha hat sich in den vergangenen Wochen mehr Spielzeit erhofft und ist mit dem Wunsch nach Veränderung an uns herangetreten. Diesem sind wir nach genauer Abwägung nachgekommen und erhoffen uns, dass er in England Spielpraxis auf hohem Niveau sammelt", so Kiel-Sportchef Carsten Wehlmann (52). Der Zweitligist soll sich zudem eine Kaufoption gesichert haben.

9. Januar, 18.17 Uhr: BVB bricht Leihe von Sébastien Haller ab und schickt ihn zu Ex-Klub

Sébastian Haller (30) soll seine Karriere an alter Wirkungsstätte wieder in Schwung bringen! Der BVB hat die Leihe des Stürmers nach Spanien zu CD Leganés vorzeitig abgebrochen, ihn aber sofort erneut leihweise an den FC Utrecht in die Niederlande abgegeben. Dort ging der Ivorer bereits von 2015 bis 2017 vor seinem Wechsel nach Frankfurt erfolgreich auf Torejagd, erzielte 51 Treffer in 98 Partien. Auf der iberischen Halbinsel fand er hingegen nicht zurück in die Spur, in insgesamt neun Begegnungen blieb ihm ein Tor verwehrt. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2026, eine Kaufoption soll nicht Teil des Deals sein.

Sébastien Haller (30) kehrt nach siebeneinhalb Jahren zum FC Utrecht zurück. © OSCAR DEL POZO / AFP

9. Januar, 13.35 Uhr: Jan Olschowsky verlässt Borussia Mönchengladbach bis Saisonende

In der 3. Liga will er mehr Spielpraxis sammeln: Borussia Mönchengladbachs Jan Olschowsky (23) verbringt den Rest der Saison bei Alemannia Aachen. Der in Mönchengladbach ausgebildete Keeper kommt bisher auf vier Bundesligaspiele für die Fohlen, stand aber in dieser Saison auch verletzungsbedingt noch nicht im Kader der ersten Mannschaft, sondern hütete lediglich zweimal den Kasten des Regionalliga-Teams. Olschowsky weilt bereits in der Türkei, um den Rest des Trainingslagers mit seinen neuen Kollegen zu absolvieren. "In Aachen kann ich bei einem großen Traditionsverein mit viel Wucht in einer starken 3. Liga auf einem guten Niveau spielen. Für mich ideale Bedingungen, um in meiner Entwicklung den nächsten Schritt zu gehen", sagte der Neuzugang.

Gladbach-Keeper Jan Olschowsky (23) wechselt bis zum Saisonende zu Alemannia Aachen. © Bernd Thissen/dpa

9. Januar, 13.20 Uhr: Yannick Eduardo von RB Leipzig wird weiterverliehen

RB Leipzig-Talent Yannick Eduardo (18) verbrachte die Saison bisher in der zweiten niederländischen Liga bei De Graafschap Doetinchem. Dort bleibt er jetzt auch bis Saisonende, wechselt allerdings den Klub: Ab sofort spielt der Angreifer beim FC Emmen. Sein Vertrag in Leipzig geht noch bis 2027.

9. Januar, 11.14 Uhr: TSG Hoffenheim verleiht Eigengewächs nach Nürnberg

Der deutsche Junioren-Nationalspieler Tim Drexler (19) läuft ab sofort in der 2. Bundesliga auf. Das Eigengewächs der TSG Hoffenheim wird bis zum Ende der Saison an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen. Bei den Franken soll der Defensivspieler Einsatzminuten sammeln, sein Vertrag bei der TSG läuft noch bis 2028. "Mein Ziel ist es, so viel Spielpraxis wie möglich zu sammeln und die Mannschaft mit meinen Qualitäten bestmöglich zu unterstützen. Jetzt gilt es, die Jungs schnellstmöglich kennenzulernen und gemeinsam eine gute Rückrunde zu spielen, auf die ich mich sehr freue", sagte Drexler.

Tim Drexler (19, l.) absolvierte in dieser Saison bisher acht Bundesliga-Partien für die TSG Hoffenheim. © Uwe Anspach/dpa

8. Januar, 15.23 Uhr: Bruun Larsen kehrt zurück zum VfB Stuttgart

Schwäbische Spatzen hatten es von den Dächern gepfiffen, nun ist es fix: Jacob Bruun Larsen (26) beendet vorzeitig sein Engagement bei der TSG 1899 Hoffenheim - und kehrt zum VfB Stuttgart zurück. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge habe der 24-jährige Offensivmann bei den Schwaben einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet. Wie der Kicker am frühen Mittwochnachmittag berichtete, sei der obligatorische Medizincheck bereits absolviert. Demnach dürfte eine offizielle Mitteilung beider Seiten noch im Laufe des heutigen Tages erfolgen. 2018 hatte der Däne für die Schwaben gespielt, war der 1,83 Meter große Angreifer im ersten Halbjahr von Borussia Dortmund verliehen worden. Zwei Jahre später folgte der Abgang zur TSG, wo Larsen allerdings nicht richtig Fuß fassen und neben Belgiens Top-Klub RSC Anderlecht (2021) zudem an den englischen Zweitligisten FC Burnley (2023-2024) verliehen wurde.

Der VfB Stuttgart hat sich die Dienste von TSG-Angreifer Jacob Bruun Larsen (26) gesichert. © Daniel ROLAND / AFP

8. Januar, 14.39 Uhr: 1. FC Köln bindet Bakatukanda - Leihe nach Österreich