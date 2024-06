Transfermarkt-Ticker 2024: Aachen sichert sich früheres Bayern-Talent

Fortsetzung des Artikels laden

26. Juni, 16.29 Uhr: Wehen Wiesbaden holt Fabian Greilinger an Bord

Der SV Wehen Wiesbaden holt Verstärkung aus der eigenen Liga: Fabian Greilinger (23) kommt von 1860 München nach Hessen. Der 23-Jährige, der auf der linken Außenbahn sowohl defensiv als auch offensiv einsetzbar ist, kommt aus der Jugend ner Löwen und schaffte dort auch den Sprung zu den Profis, wo er sich schnell als Stammspieler etablierte. "Fabian wird uns mit seinen Tugenden auf der linken Außenbahn sehr guttun", sagte Sportgeschäftsführer Uwe Stöver (57). "Er verkörpert genau das, was wir sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine brauchen. Wir sind sehr glücklich, dass Fabian ab sofort für uns auflaufen wird."

26. Juni, 16.14 Uhr: 1. FC Magdeburg gibt Jonah Fabisch nach Aue ab

Von der 2. in die 3. Liga: Erzgebirge Aue verstärkt sich mit Jonah Fabisch (22) vom 1. FC Magdeburg. Mehr Infos erhaltet Ihr in unserem Artikel: "Flexibel einsetzbar: Auer Neuzugang kommt aus Magdeburg".

26. Juni, 16.12 Uhr: VfL Bochum holt Patrick Drewes zurück

Ein Rückkehrer verstärkt das Torwartteam des VfL Bochum: Patrick Drewes (31) schließt sich drei Jahre nach seinem Abschied wieder dem Revierklub an und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Bereits von 2019 bis 2021 stand er bei den Bochumern unter Vertrag, war dort aber nur Ersatzkeeper. Deshalb wechselte er nach dem Bundesliga-Aufstieg des VfL zunächst zum SV Sandhausen und schließlich zum Karlsruher SC, sammelte dort viel Zweitliga-Spielpraxis zwischen den Pfosten und kehrt nun ins Ruhrgebiet zurück. "Es ist schön, in die gewohnte Umgebung zurückzukehren und in viele vertraute Gesichter zu blicken. Für mich ist der Schritt von der 2. Bundesliga in die Bundesliga einer, über den ich mich sehr freue und auf den ich sehr gespannt bin", sagte der 31-Jährige.

Schon von 2019 bis 2021 streifte Patrick Drewes (31) bereits das Bochum-Trikot über. © Daniel Karmann/dpa

26. Juni, 14.38 Uhr: Andrea Natali wechselt vom FC Barcelona zu Bayer 04 Leverkusen

Fußball-Meister Bayer 04 Leverkusen krallt sich mit Andrea Natali ein echtes Juwel. Der italienische Junioren-Nationalspieler, der sich bereits U17-Europameister nennen darf, erhält. Der Innenverteidiger erhält am Rhein einen Vertrag bis 2027. "Auf Sicht bringt er alle Voraussetzungen mit, um ein wesentlicher Faktor für unsere Werkself der Zukunft zu werden" kommentierte Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes (42).

26. Juni, 13.36 Uhr: Merveille Papela wechselt von Mainz 05 zu Darmstadt 98

Neuer Offensivmann für die Lilien. Darmstadt 98 hat am Mittwoch die Verpflichtung vom Mainzer Merveille Papela (23) bekanntgegeben. Der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler wechselt ablösefrei ans Böllenfalltor.

Merveille Papela (23) ist flexibel im Mittelfeld einsetzbar und kommt von Main 05 zu Darmstadt 98. © Torsten Silz/dpa

26. Juni, 11.08 Uhr: VfB Stuttgart holt Ramon Hendriks aus Arnheim

Der VfB Stuttgart verstärkt seine Defensive: Ramon Hendriks (22) wechselt von Vitesse Arnheim nach Schwaben. Alle Details erfahrt Ihr in unserem Artikel: "Abwehr-Deal perfekt: VfB Stuttgart schlägt in den Niederlanden zu!"

Ramon Hendriks (22) soll den VfB Stuttgart defensiv verstärken. In der holländischen Eredivisie hat er für seine jungen Jahre bereits reichlich Spielpraxis gesammelt. © IMAGO / BSR Agency

25. Juni, 18.15 Uhr: Essen holt Innenverteidiger Schultz von der Viktoria

Innenverteidiger Michael Schultz wechselt innerhalb der 3. Fußball-Liga von Viktoria Köln zu Rot-Weiss Essen. Das gab RWE am Dienstag bekannt, ohne konkrete Angaben zur Vertragsdauer und zu einer möglichen Ablöse zu machen. Der 31 Jahre alte Schultz lief in der vergangenen Saison in 36 von 38 Ligaspielen für die Viktoria auf. "Michael Schultz ist ein großer und sehr kopfballstarker Verteidiger, von dem wir uns sehr viel versprechen. Er strahlt viel Ruhe aus, ist zweikampfstark und eine echte Führungspersönlichkeit. Auch seine Torgefährlichkeit nach Standards wird uns guttun", sagte RWE-Trainer Christoph Dabrowski.

25. Juni, 17.40 Uhr: 1. FC Köln verpflichtet Brüder - und verleiht sie direkt wieder

Der 1. FC Köln hat die Offensivspieler Malek (19) und Saïd El Mala (17) verpflichtet. Die Brüder wechseln von Viktoria Köln auf die andere Rheinseite, wie der FC am Dienstag mitteilte. Den Angaben zufolge haben die beiden beim Fußball-Zweitligisten einen langfristigen Vertrag unterschrieben, in der kommenden Saison spielen sie aber auf Leihbasis weiter für die Viktoria in der 3. Liga. Zur konkreten Vertragsdauer und zu den Ablösemodalitäten machte der FC keine Angaben. "Sowohl Saïd als auch Malek haben sich in der abgelaufenen Saison hervorragend entwickelt. In der U19 von Viktoria haben die beiden starke Leistungen abgeliefert und zudem durch Einsätze in der 3. Liga die ersten Schritte im Herrenfußball gemacht", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller. Wegen einer Transfersperre des Fußball-Weltverbandes FIFA dürfen die Kölner in diesem Sommer keine neuen Spieler registrieren. Daher hat der Club zuletzt bereits mehrere Talente verpflichtet, aber sofort wieder verliehen.

25. Juni, 17.05 Uhr: Profi-Vertrag für Muhammad Dahaba beim FC St. Pauli

Der FC St. Pauli hat seinen Nachwuchsspieler Muhammad Dahaba mit einem Profivertrag ausgestattet. Das teilte der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga am Dienstag mit. Der 19 Jahre alte Abwehrspieler war bislang für die U23 sowie die U19 des Kiezclubs aufgelaufen, hatte in der abgelaufenen Spielzeit aber regelmäßig zur Trainingsgruppe des Lizenzkaders gehört. "Muhammad hat die Gelegenheit, sich beim Lizenzteam zu zeigen, sehr gut genutzt. Wir freuen uns sehr darüber, dass Muhammad seine nächsten Schritte in seiner Entwicklung mit uns gehen möchte", sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann. Über die Laufzeit des Arbeitspapiers gab es keine Mitteilung.

25. Juni, 15.34 Uhr: Nächster Neuzugang für den 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat sich die Dienste von Michal Sevcik gesichert! Der 21-jährige Offensivmann verlässt den tschechischen Top-Klub Sparta Prag auf Leihbasis und wechselt zu den Franken, gab sein neuer Arbeitgeber in einer offiziellen Vereinsmitteilung bekannt. "Zu Michals Stärken gehören der letzte Pass in die Tiefe, seine Technik und sein guter linker Fuß bei Standards. Darüber hinaus findet er unter Druck immer gute Lösungen und hat eine hohe Spielintelligenz", so FCN-Sportdirektor Olaf Rebbe. "Er ist sowohl im Zentrum als auch auf den Außenpositionen einsetzbar und wird uns viel Freude bereiten."

25. Juni, 15.26 Uhr: 1860 München angelt sich Schifferl

Neuzugang vom WAC! Raphael Schifferl zieht es in die bayerische Landeshauptstadt! Der 24-Jährige war zuletzt an die SpVgg Unterhaching verliehen, stand beim österreichische Erstligisten Wolfsberger AC unter Vertrag. Nun folgt der Wechselt zum TSV 1860 München. "Im vergangenen Jahr konnte ich mich schon im Großraum München einleben", so der 1,95 Meter große Innenverteidiger. "Ich durfte hier schon einiges kennenlernen und habe natürlich auch schon mitbekommen, welche Strahlkraft der TSV 1860 München hat. Ich freue mich extrem auf das neue Kapitel."

25. Juni, 15.08 Uhr: Hansa Rostock verpflichtet Cedric Harenbrock von Rot-Weiss Essen

Hansa Rostock hat eine weitere Neuverpflichtung getätigt. Wie der Drittligist am Dienstag mitteilte, wechselt Cedric Harenbrock vom Liga-Rivalen Rot-Weiss Essen zu den Mecklenburgern. In der abgelaufenen Saison bestritt der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler 37 Ligapartien für die Westdeutschen, in denen er acht Treffer erzielte. "Cedric ist ein spielintelligenter und kreativer offensiver Mittelfeldspieler mit einem Blick für seine Nebenleute. Er ist zudem zweikampfstark und hat seine Qualitäten im Abschluss und mit dem ruhenden Ball", sagte Hansas Direktor Profifußball, Amir Shapourzadeh, über den Zugang.

25. Juni, 14.42 Uhr: Lautern und Stürmer Lobinger gehen getrennte Wege

Angreifer Lex-Tyger Lobinger verlässt den Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Wie der FCK am Dienstag mitteilte, zieht es den 25-Jährigen zum Drittligisten Viktoria Köln. Lobinger war im Sommer 2022 von Fortuna Düsseldorf in die Pfalz gekommen und absolvierte seitdem 37 Pflichtspiele für Lautern. Aufgrund zu geringer Spielpraxis wechselte der gebürtige Bonner in der Rückrunde der abgelaufenen Saison schon auf Leihbasis zum VfL Osnabrück. Lobinger ist der Sohn des früheren Weltklasse-Stabhochspringers Tim Lobinger, der 2023 im Alter von 50 Jahren nach einer schweren Krebserkrankung gestorben ist.

25. Juni, 13.30 Uhr: Aufsteiger Münster macht Torwart-Trio für Zweitliga-Saison komplett

Preußen Münster hat sein Torwart-Trio für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga vollständig gemacht. Wie der Club am Dienstag bekanntgab, wechselt der 20 Jahre alte Marian Kirsch von der Zweitvertretung von Borussia Dortmund zum Aufsteiger. Zur Vertragsdauer und zu den Ablösemodalitäten machte der Verein keine Angaben.

"Marian hat den Anspruch und den Ehrgeiz, Profi zu werden, weiß aber, dass der Weg dahin für ihn auch über Spielpraxis in der U23 führen soll", sagte Münsters Sport-Geschäftsführer Ole Kittner.

25. Juni, 12.30 Uhr: SV Sandhausen holt Besar Halimi zurück

Der SV Sandhausen hat Mittelfeldspieler Besar Halimi verpflichtet. Der 29-Jährige kommt vom Drittliga-Absteiger Hallescher FC zurück an den Hardtwald, teilte der Verein am Dienstag mit. Zur Vertragslaufzeit machte der SVS keine Angaben. Halimi spielte bereits von 2019 bis 2021 in der 2. Bundesliga für Sandhausen. Er ist nach Emmanuel Iwe, Jeremias Lorch, Dominic Baumann, Lucas Wolf, Niklas Lang, Jakob Lewald und Marco Schikora der achte Neuzugang für die kommende Saison.

25. Juni, 11.30 Uhr: Saarbrücken holt Vasiliadis aus Rostock

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat den bundesligaerfahrenen Mittelfeldspieler Sebastian Vasiliadis unter Vertrag genommen. Der 26-Jährige wechselt vom Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock an die Saar, wie der FCS am Dienstag mitteilte. Zur Vertragsdauer und den Ablösemodalitäten machte der Club keine Angaben. Vasiliadis absolvierte in seiner Karriere bislang 51 Partien in der Bundesliga und 96 Spiele im Unterhaus.

25. Juni, 10.55 Uhr: Mainz holt österreichischen U21-Nationalspieler

Der 1. FSV Mainz 05 hat den Rechtsverteidiger Nikolas Veratschnig verpflichtet. Der 21-Jährige wechselt vom österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC nach Mainz und hat einen Vierjahresvertrag unterschrieben, wie die 05er am Dienstag mitteilten. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Clubs den Angaben zufolge Stillschweigen. Veratschnig ist österreichischer U21-Nationalspieler und absolvierte für Wolfsberg 76 Pflichtspiele.

24. Juni, 21.52 Uhr: VfL Bochum schnappt sich Ibrahima Sissoko

Der VfL Bochum verstärkt sein Zentrum: Der malische Nationalspieler Ibrahima Sissoko (26) kommt von Racing Straßburg aus der Ligue 1 ins Ruhrgebiet. Sissoko war bei den Straßburgern über Jahre hinweg einer der Leistungsträger, doch sein auslaufender Vertrag wurde nach sechs Jahren im Klub nicht mehr verlängert - zur Freude der Bochumer, die den defensiven Mittelfeldspieler mit einem Marktwert von rund sechs Millionen Euro dadurch ablösefrei verpflichten und bis 2027 verpflichten können. "Ich bin glücklich, in Bochum und beim VfL zu sein. Der Wechsel in die Bundesliga ist aufregend. Ich bin sehr neugierig auf die Fans, das Stadion und freue mich auf die neuen Eindrücke. Selbstverständlich möchte ich so schnell wie möglich mein neues Team kennen lernen und dabei mithelfen, die gemeinsamen Ziele zu erreichen", sagte Sissoko.

Ibrahima Sissoko (26, v.) spielte sechs Jahre lang bei Racing Straßburg und sucht jetzt das Abenteuer in der Bundesliga. © Lou BENOIST / AFP

24. Juni, 18.34 Uhr: Schalke 04 holt Torjäger Moussa Sylla aus Frankreich

Die Königsblauen haben ihren Königstransfer getätigt! Nach dem Karriereende von Simon Terodde (36) entstand ein Vakuum in der Schalker Offensive, das jetzt von Moussa Sylla (24) gefüllt werden soll. Der 24-Jährige wechselt vom französischen Zweitligisten Pau FC nach Gelsenkirchen und unterschreibt bis 2028. Moussa, der die französische und die malische Staatsbürgerschaft besitzt und nach zahlreichen Spielen für Frankreichs U-Nationalmannschaften inzwischen für Malis A-Nationalmannschaft im Einsatz ist, kam in der abgelaufenen Saison auf 23 Scorerpunkte für Pau. Für AS Monaco spielte er zudem bereits in der Champions League. "Mit Moussa hat sich ein Stürmer für uns entschieden, der über eine explosive Beschleunigung verfügt, einen ausgeprägten Sinn für die Tiefe hat und insgesamt schwer zu verteidigen ist", sagte Sportdirektor Marc Wilmots (55). "Wir sehen in ihm einen potenziellen Schlüsselspieler, der uns durch seine Dynamik gerade im Ballbesitz enorm weiterhelfen wird."

Moussa Sylla (24, r.) kommt aus der Ligue 2 in die 2. Bundesliga. © GAIZKA IROZ / AFP

24. Juni,17.02 Uhr: 1. FC Saarbrücken angelt sich Elijah Krahn

Elijah Krahn hat einen neuen Arbeitgeber! Der 20-jährige Mittelfeldspieler verlässt den Hamburger SV und wechselt zum 1. FC Saarbrücken. "Er ist ein körperlich robuster und dennoch spielstarker Akteur, der beim HSV dicht vor dem Durchbruch stand und nun bei uns den nächsten Schritt gehen will", so FCS-Chefcoach Rüdiger Ziehl. "Ich weiß, was hier bei Heimspielen los sein wird und freue mich auf die neue Saison, in der ich den Konkurrenzkampf annehmen werde", freut sich der Neuzugang.

24. Juni,16.01 Uhr: SV Wehen Wiesbaden verstärkt sich in der Defensive

Der SV Wehen Wiesbaden verstärkt sich mit Marius Wegmann (25)! Wie die Hessen am Montag mitteilten, wechselt der 25-Jährige ablösefrei von den Würzburger Kickers zu den Rot-Schwarzen. "Marius gehörte in der letzten Saison zu den Top-Defensivspielern in der Regionalliga Bayern und hat uns mit diesen Leistungen überzeugt", freut sich SVWW-Sportgeschäftsführer Uwe Stöver. "Zudem sehen wir bei ihm noch viel Potenzial und freuen uns darauf, dieses gemeinsam mit ihm auszuschöpfen."

24. Juni,15.00 Uhr: Michael Glück verlässt Münchner Löwen in Richtung Stuttgart

Michael Glück wird künftig für die U21 des VfB Stuttgart auflaufen. Der 21-jährige Innenverteidiger wechselt vom TSV 1806 München zum Drittliga-Klub nach Stuttgart, gab der Traditionsverein am Montag bekannt. "Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen", heißt es in der offiziellen Mitteilung.

24. Juni,13.05 Uhr: Nächster Neuzugang für Ulm

Der SSV Ulm hat mit Niklas Castelle einen weiteren Kicker verpflichtet. Der 21-Jährige verlässt die "Knappenschmiede" des FC Schalke 04 und wechselt zum Zweitliga-Aufsteiger nach Ulm. "Mit Niklas Castelle bekommen wir einen Spieler zu unserem Kader hinzu, der mit seiner Spielweise und seiner Dynamik unsere Offensivabteilung sehr gut ergänzt und den wir in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln können. Er hat bereits gezeigt, dass er mit viel Arbeit und guter Einstellung erfolgreich sein kann", so SSV-Geschäftsführer Markus Thiele.

24. Juni,12.59 Uhr: Schweizer Rieder wechselt zum VfB Stuttgart

Der Schweizer Fußball-Nationalspieler Fabian Rieder wird in der kommenden Saison auf Leihbasis für den VfB Stuttgart spielen. Der Mittelfeldspieler werde für die kommende Spielzeit vom französischen Erstligisten Stade Rennes ausgeliehen, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist am Montag mit. Am Sonntag hatte der 22-jährige Rieder zum EM-Vorrundenabschluss beim 1:1 gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Startelf der Schweizer gestanden. "Fabian Rieder passt mit seinen fußballerischen Qualitäten und auch mit der Erfahrung, die er trotz seines noch relativ jungen Alters bereits gesammelt hat, sehr gut zu uns", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: "Wir sind davon überzeugt, dass er schnell zu einem wichtigen Faktor in unserem Spiel werden kann".

24. Juni,12.10 Uhr: Heidenheim angelt sich Bayern-Talent

Der 1. FC Heidenheim hat Paul Wanner auf Leihbasis verpflichtet. Der 18-Jährige wechselt vom FC Bayern München nach Heidenheim und unterschrieb dort einen Vertrag bis 30. Juni 2025, teilte der 1. FCH am Montag mit. Mehr dazu findet Ihr hier: "Endlich Bundesliga-Einsätze: Bayern schickt Youngster Wanner zu Heidenheim"

23. Juni,17.34 Uhr: Offiziell! Mittelstürmer Luc Ihorst wechselt nach Unterhaching

Luc Ihorst (24) wird ab der kommenden Saison für die SpVgg Unterhaching auf dem Platz stehen. Wie der Drittliga-Klub am Sonntag mitteilte, verlässt der Mittelstürmer die Eintracht aus Braunschweig und "unterschreibt in der Vorstadt einen Vertrag über zwei Jahre". "Mit Luc konnten wir einen beidfüßigen, körperlich sehr robusten Mittelstürmer für uns gewinnen, der in der Jugend des SV Werder Bremen eine unglaubliche Torquote aufwies und in dieser Zeit auch einen Kurzeinsatz in der Bundesliga hatte", freut sich Markus Schwabl, SpVgg-Sportdirektor, und hält große Stücke vom 24-jährigen Neuzugang.

23. Juni,13.07 Uhr: Leandro Putaro verlässt Osnabrück, Wechsel zu Alemannia Aachen

Nächster Neuzugang für die Alemannia! Leandro Putaro (27) verlässt den VfL Osnabrück in Richtung Aachen. Wie der Drittliga-Aufsteiger am Sonntag mitteilte, wird der 27-jährige Offensivmann zukünftig im Trikot der Schwarz-Gelben auflaufen. Sascha Eller, Geschäftsführer der Alemannia, freut sich auf den neuen Mann. "Wir haben Leandro während der kürzlich zu Ende gegangenen Spielzeit genau beobachtet und viel Gefallen an seinem Spielstil gefunden. Er zeigt eine hohe Laufbereitschaft, arbeitet viel auf dem Platz und ist offensiv sehr variabel." "Er wird als dritt- und zweitligaerfahrener Spieler ein wichtiger Baustein für unseren neuen Kader sein und uns beim Erreichen unserer Ziele sicher weiterhelfen", so Eller weiter.

23. Juni, 12.23 Uhr: Ulm verstärkt sich mit Regionalliga-Topspieler

Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm hat für das Unterfangen Klassenerhalt einen weiteren Neuzugang vorgestellt: Von Regionalligst Stuttgarter Kickers kommt Niklas Kolbe (27). Der Innenverteidiger soll die Abwehr der Ulmer Spatzen verstärken und erhält einen Vertrag bis 2026. Bei den Kickers war Kolbe bislang Abwehrchef. Ohne ihn verpassten die Stuttgarter im Saisonfinale den Aufstieg in die 3. Liga. Ulms Geschäftsführer Markus Thiele (42) ist überzeugt: "Niklas Kolbe wird unser bestehendes Team in der Abwehr ideal ergänzen, da er über viel Erfahrung verfügt und zudem Linksfuß ist."

23. Juni,11.49 Uhr: Dritter Neuzugang! Hannover 96 schnappt sich Hyunju Lee

Pünktlich zum Trainingsauftakt hat Hannover 96 noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Die Niedersachsen haben am Sonntag den Südkoreaner Hyunju Lee vom FC Bayern München verpflichtet. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis an den Maschsee. "Hyunju ist ein spannender junger Spieler, mit dem wir unsere Möglichkeiten im Mittelfeldzentrum erweitern. Er bringt ein gutes Tempo mit, ist technisch top ausgebildet und hat eine hohe Spielintelligenz", so 96-Sportdirektor Marcus Mann.

22. Juni,11.57 Uhr: FC Schalke 04 verpflichtet Youngster Peter Remmert

Nächster Neuzugang für den FC Schalke 04! Wie der Fußball-Zweitligist am Samstag mitteilte, verlässt Peter Remmert (18) die U19 des VfL Osnabrück und wechselt in Richtung Gelsenkirchen. "Peter hat ein äußerst interessantes Stürmer-Profil. Er hat eine gute Beschleunigung, Kraft in seinem Spiel und bringt die nötigen technischen Fähigkeiten mit", so Schalke-Sportdirektor Marc Wilmots im Namen der sportlichen Leitung.

22. Juni,11.15 Uhr: RB-Keeper Blaswich verlässt Leipzig

RB Leipzigs Torhüter Janis Blaswich spielt in der kommenden Saison beim Schwesternclub RB Salzburg. Das teilten beide Vereine m Samstag mit. Der 33-Jährige, der es als starker Vertreter von Peter Gulacsi im November 2023 sogar bis in den Kader der deutschen Nationalmannschaft schaffte, wird ein Jahr an die Österreicher ausgeliehen. Mehr dazu findet Ihr hier: "Janis Blaswich verlässt RB Leipzig! Für diesen Verein spielt er in der kommenden Saison".