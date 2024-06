Transfermarkt-Ticker 2024: Abwehrspieler heuert in Kaiserslautern an, er kommt vom Liga-Rivalen

Transfermarkt-Ticker 2024: Abwehrspieler Jannis Heuer wechselt vom SC Paderborn zum 1. FC Kaiserslautern.

Deutschland - Die meisten Profi-Kicker haben sich bereits in die EM-Vorbereitung oder die Sommerpause verabschiedet, doch für die Sportdirektoren beginnt die Arbeit jetzt erst richtig. In unserem Transfer-Liveticker bleibt Ihr am Ball!

Jeff Chabot (26) wird nicht mit Köln in die 2. Bundesliga gehen, sondern wechselt zum VfB Stuttgart. © Harry Langer/dpa Erst am 1. Juli öffnet das Transferfenster offiziell, doch das hält die deutschen Klubs nicht davon ab, ihre ersten Verpflichtungen bereits bekannt zu geben. So konnte etwa der frischgebackene Vizemeister VfB Stuttgart schon mehrere Transfers als perfekt vermelden: Unter anderem wechselt Innenverteidiger Jeff Chabot (26) vom 1. FC Köln zu den Schwaben, auch aus Bremen und Berlin gibt es Verstärkung. TAG24 hält Euch über alle fixen Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie internationale Kracher und Highlights aus den Regionalligen auf dem Laufenden.

10. Juni, 21.46 Uhr: Jannis Heuer wechselt von Paderborn nach Kaiserslautern

Mehr als 60 Gegentore in der Vorsaison. Defensiv hat der 1. FC Kaiserslautern Bedarf. Aus diesem Grund haben die Lauterer am heutigen Montag die Verpflichtung von Jannis Heuer perfekt gemacht. Der 24-Jährige wechselt vom Liga-Rivalen SC Paderborn 07 in die Pfalz. "Jannis ist ein zweikampfstarker und dynamischer Verteidiger, der zentral, aber auch außen einsetzbar ist, deswegen freuen wir uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat", sieht FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen den Neuzugang noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung.

Jannis Heuer (24) soll die im Vorjahr wenig sattelfeste Defensive des 1. FC Kaiserslautern stärken. © David Inderlied/dpa

10. Juni, 14.51 Uhr: KSC gewinnt Rennen um Robin Heußer

Der Karlsruher SC sichert sich die Dienste des zentralen Mittelfeldspielers Robin Heußer (26) vom Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden. Der Dauerbrenner des SVWW, der in der abgelaufenen Spielzeit in allen Saisonpartien auf dem Rasen stand und insgesamt zwei Treffer und neun Vorlagen beisteuerte, wechselt nach seinem Vertragsende in Hessen ablösefrei in den Wildpark. "Wir sind schon länger in Gesprächen mit Robin und es ist ein großartiges Zeichen, dass er sich trotz anderer attraktiver Angebote, bewusst für den Weg des KSC entschieden hat", erklärte KSC-Sportboss Sebastian Freis (39).

Robin Heußer (26, r.) bleibt der 2. Bundesliga erhalten. © Swen Pförtner/dpa

8. Juni, 21.57 Uhr: Steffen Meuer kommt von Erzgebirge Aue zum MSV Duisburg

Steffen Meuer wechselte im Sommer 2023 ins Erzgebirge. Nach nur einer Saison schließt sich der Angreifer Regionalligist MSV Duisburg an, die im kommenden Jahr den Wiederaufstieg schaffen wollen.

Angreifer Steffen Meuer (24) kam bei den "Veilchen" auf Dauer nicht an Marcel Bär und Boris Tashchy vorbei. © Picture Point / Sven Sonntag

8. Juni, 12.30 Uhr: Hansa Rostock holt neuen Stammkeeper aus der Bundesliga!

Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock hat auf den Abgang von Kapitän und Stammkeeper Markus Kolke (33) reagiert und eine neue Nummer eins vorgestellt: Vom SC Freiburg kommt ablösefrei der 30-jährige Benjamin Uphoff. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Benjamin Uphoff einen neuen Torhüter für uns gewinnen konnten, der ausreichend Erfahrung mitbringt und auch als Typ unseren Kader für den Neuaufbau optimal verstärkt“, so Hansa-Sportdirektor Amir Shapourzadeh (41). Uphoff stand in 126 Drittliga-Partien in der Kiste und war seit 2020 dritter Torhüter der Freiburger.

Benjamin Uphoff (30) tauscht nach vier Jahren die Nebenrolle beim SC Freiburg gegen den Stammplatz bei Hansa Rostock. © Tom Weller/dpa

8. Juni, 9.43 Uhr: Bayer Leverkusen holt Abwehrtalent aus Frankreich

Der Deutsche Meister hat seinen ersten Neuzugang! Bayer Leverkusen schnappt sich mit Jeanuël Belocian (19) ein Abwehrtalent aus Frankreich. Der flexibel als Außen- und Innenverteidiger einsetzbare Defensivspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2029. Der französische U21-Nationalspieler kommt von Stade Rennes, wo er nicht nur Erfahrung in der Ligue 1 und im Pokal, sondern auch in der Europa League sammeln durfte. "Jeanuël ist eine Verpflichtung mit Weitblick – er wird uns in den kommenden Jahren noch viel Freude bereiten und hat das Potenzial, zu einem wichtigen Spieler für Bayer 04 zu werden", erklärte Sportgeschäftsführer Simon Rolfes (42).

Mit der Verpflichtung von Jeanuël Belocian (19) investiert Bayer Leverkusen in die Zukunft. © Thanasis DIMOPOULOS / Eurokinissi / AFP

7. Juni, 19.16 Uhr: Darmstadt 98 lotst Ex-Real-Talent nach Hessen

Die Lilien aus Darmstadt haben Außenverteidiger Sergio López (25) verpflichtet. Der auf beiden defensiven Flügeln einsetzbare Deutsch-Spanier wurde in der Jugend von Real Madrid ausgebildet und war zuletzt in der Schweiz für den FC Basel am Ball, wo sein Vertrag aber auslief. "Sergio López bringt Geschwindigkeit und Dynamik mit und deckt damit wichtige Komponenten ab, die wir für diese Kaderposition gesucht haben. Er ist top ausgebildet und ein Spieler, der die Rolle des Wing Backs so ausfüllt, wie wir sie uns vorstellen", erklärte SVD-Sportdirektor Paul Fernie (37).



7. Juni, 17.43 Uhr: Markus Kolke wechselt von Hansa Rostock zu Werder Bremen

Keeper Markus Kolke (33) geht mit der Kogge nicht in die 3. Liga, stattdessen wird der Routinier und Hansa-Kapitän der vergangenen Saison die neue Nummer drei bei Werder Bremen. "Markus passt voll in unserer Anforderungsprofil. Wir haben einen erfahrenen Keeper gesucht, der im Training Druck auf Michael Zetterer und Mio Backhaus machen und mit seiner Erfahrung auch in der Kabine eine wichtige Rolle einnehmen kann. Wir freuen uns sehr, dass wir Markus von Werder überzeugen konnten", erklärte Bremens neuer Geschäftsführer Clemens Fritz (43).

Markus Kolke (33) soll Werder Bremen mit seiner Erfahrung helfen, muss sich aber hinter zwei anderen Torhütern anstellen. © Marcus Brandt/dpa

7. Juni, 17.02 Uhr: Sidney Raebiger verlässt Eintracht Frankfurt und geht in die 2. Bundesliga

Nach nur einem Jahr kehrt Mittelfeldtalent Sidney Raebiger (19) der SGE schon wieder den Rücken und wechselt zur anderen Eintracht nach Braunschweig in die 2. Bundesliga. In Frankfurt kam der ehemalige U18-Nationalspieler für die Profis im Oberhaus gar nicht zum Einsatz, nun will der gebürtige Freiberger seine Karriere wieder ankurbeln. "Den Weg von Sidney Raebiger verfolgen wir schon seit einigen Jahren“, erklärte BTSV-Sportdirektor Benjamin Kessel (36). "Sidney passt mit seinem großen Ehrgeiz und seiner Art Fußball zu spielen sehr gut zu unserer Eintracht."

7. Juni, 15.57 Uhr: Dennis Borkowski wechselt zum FC Ingolstadt

Nach seiner zweijährigen Leihe zu Dynamo Dresden bleibt Dennis Borkowski (22) der 3. Liga erhalten, wechselt allerdings von RB Leipzig fest zu den Schanzern nach Ingolstadt. Alle Infos zum Wechsel unter: "Bei Dynamo nicht gezündet: Dennis Borkowski spielt künftig gegen die SGD!"

7. Juni, 14.19 Uhr: Jahn Regensburg schlägt in Stuttgart zu

Jahn Regensburg hat einen neuen Mittelstürmer: Dejan Galjen (22) wechselt vom VfB Stuttgart II zum SSV und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Mit 21 Toren und fünf Vorlagen in 29 Spielen hatte der 22-Jährige maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Stuttgarter in die 3. Liga, wagt jetzt selbst aber den Sprung noch eine Liga höher. "Ich bin überglücklich und freue mich unheimlich, die Mannschaft, die Fans und die Stadt kennenzulernen. Die Gespräche haben mich vom Weg und der Idee des SSV Jahn überzeugt, sie waren mitunter ein ausschlaggebender Punkt, warum ich mich für diesen Schritt entschieden habe", sagte Gajlen.

7. Juni, 9.25 Uhr: FC Bayern angelt sich zwei Talente aus Unterhaching

Der FC Bayern plant für die Zukunft und verpflichtet mit Maurice Krattenmacher (18) und Gibson Nana Adu (16) zwei Talente von der SpVgg Unterhaching. Letzterer wird allerdings direkt wieder an die Hachinger zurück verliehen. Beide Nachwuchskicker erhielten in der abgelaufenen Saison Einsätze in der 3. Liga, Krattenmacher absolvierte sogar 33 von 38 Partien. Der Mittelfeldspieler, der bereits in der Jugend der Münchner gespielt hatte, gehört aktuell zum Kader der deutschen U19-Nationalmannschaft. Nana Adu hingegen wurde erst in der Rückrunde zu den Profis geholt und dort auf Anhieb zum jüngsten Spieler und Torschützen in der Geschichte der 3. Liga. Für den Mittelstürmer geht es in der kommenden Saison darum, weitere Spielpraxis bei der Spielvereinigung zu sammeln.

Mit Maurice Krattenmacher (18) kehrt ein alter Bekannter zum FC Bayern zurück. © Robert Michael/dpa

7. Juni, 6.30 Uhr: David Richter wechselt von 1860 München zum VfL Osnabrück

Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück hat einen neuen Rückhalt für die kommende Saison: David Richter (25) wechselt vom TSV 1860 München an die Bremer Brücke. Der 1,96 Meter große Keeper, der in der vergangenen Saison bei den Löwen seine ersten elf Drittliga-Spiele absolvierte, will in Osnabrück den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. "Mit David Richter bekommen wir einen Torhüter, der sein Torwartspiel offensiv interpretiert. Nicht nur aufgrund seiner Körpergröße hat er insbesondere bei hohen Hereingaben in die Box eine gute Strafraumbeherrschung. Er hat erzielt Bestwerte bei der Vereitelung von Großchancen und verfügt über weitere Eigenschaften, durch die er optimal in unser definiertes Profil passt", schwärmte Sportgeschäftsführer Philipp Kaufmann (30) vom Neuzugang.

David Richter verlässt 1860 München, bleibt der 3. Liga aber erhalten und wechselt zu Zweitliga-Absteiger Osnabrück. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

7. Juni, 6.15 Uhr: Hannover II verpflichtet Innenverteidiger aus Sandhausen

Hannover 96 II schnappt sich nach dem Aufstieg in die 3. Liga einen Kicker mit Drittliga-Erfahrung; Felix Göttlicher (22) wechselt vom SV Sandhausen zur U23 der Niedersachsen. Der Innenverteidiger sammelte bereits bei der SpVgg Unterhaching Drittliga-Einsätze, bevor er über Stationen in Aue und Würzburg bei Sandhausen landete. Dort absolvierte er in der abgelaufenen Saison zwölf Partien, in denen ihm ein Treffer gelang. Göttlicher zeigte sich begeistert über den Transfer: "Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, und habe schon jetzt richtig Bock, mit der Mannschaft in die Saison zu starten. Ich möchte mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, vorangehen und in dieser Rolle meinen nächsten Schritt machen."

6. Juni, 17.22 Uhr: Leon Bell Bell geht vom 1. FC Magdeburg zu Eintracht Braunschweig

Leon Bell Bell (27) und der 1. Magdeburg gehen getrennte Wege, nun steht mit den Löwen aus Braunschweig auch sein neuer Arbeitgeber fest. Alle Infos zum Transfer unter: "FCM-Abwehrspieler Bell Bell wechselt nach Braunschweig".