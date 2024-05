Transfermarkt-Ticker 2024: Bundesliga-Absteiger verstärkt sich mit Dynamo-Star

Fortsetzung des Artikels laden

22. Mai, 15.11 Uhr: Waldhof Mannheim verstärkt die Defensive

Drittligist Waldhof Mannheim holt Innenverteidiger Niklas Hoffmann (27) an Board. Der Abwehrmann wurde beim SV Horn in der österreichischen zweiten Liga zum Spieler der Saison gekürt.

22. Mai, 14.57 Uhr: Luca Schuler wechselt zu Hertha BSC

Stürmer Luca Schuler verlässt Magdeburg und schließt sich Hertha BSC an. Mehr dazu unter: "Hertha bedient sich bei der Konkurrenz und holt neuen Stürmer".

21. Mai, 15.06 Uhr: Felix Götze wechselt von Rot-Weiss Essen zum SC Paderborn

Felix Götze (26) nimmt einen Aufstieg! Der Innenverteidiger und Bruder von Mario Götze (31) wechselt von Rot-Weiss Essen aus der 3. Liga zum SC Paderborn in die 2. Bundesliga. Das haben die Ostwestfalen am Dienstag bekannt gegeben. "Felix ist ein robuster Spieler, der keinem Zweikampf aus dem Weg geht. Seine große Stärke ist darüber hinaus die Flexibilität, so dass er viele Positionen mit defensiver Ausrichtung ausfüllen kann", sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber (40).

20. Mai, 12.35 Uhr: Nick Woltemade wechselt von Werder Bremen zum VfB Stuttgart

Was für ein Aufstieg! 2023 kickte Nick Woltemade (22) noch in der 3. Liga bei der SV Elversberg, in der kommenden Saison spielt der 1,98 Meter große Offensivmann Champions League. Der 22-Jährige wechselt von Werder Bremen zum VfB Stuttgart. Der unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis Ende Juni 2028. "Ich empfinde von der ersten Kontaktaufnahme an pure Freude auf den VfB und bin sehr glücklich, dass ich ab Sommer Teil der Mannschaft bin. Ich habe familiär eine besondere Bindung zum VfB und bin hochmotiviert, nun selbst dort spielen zu dürfen, wo ich in den Ferien als kleiner Junge oft beim Training begeistert zugeschaut habe. Ich freue mich sehr auf die spannende Herausforderung mit meinen neuen Mannschaftskollegen", sagte der Neuzugang auf der Homepage der Schwaben.

Nick Woltemade (22) unterschrieb einen Vierjahresvertrag beim VfB Stuttgart.

20. Mai, 11.40 Uhr: 1860 München begrüßt ersten Neuzugang!

Florian Bähr (21) heißt der erste Neue der Münchner Löwen! Der linke Außenverteidiger kommt auf Leihbasis von Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück. Mehr in unserer Meldung: TSV 1860 München präsentiert ersten Neuzugang: Florian Bähr wird ein Löwe.

20. Mai, 11 Uhr: Kiels Kapitän geht von Bord und wechselt zu Bundesliga-Konkurrenten

Wenigste Tage, nachdem der Bundesliga-Aufstieg für Holstein Kiel perfekt ist, hat sich der Abgang von Kapitän Philipp Sander bestätigt! Der Strippenzieher im zentralen Mittelfeld schließt sich Borussia Mönchengladbach an: "Nach all den Jahren war es für mich jetzt an der Zeit, eine neue Herausforderung anzunehmen", so der 26-Jährige. Die Fohlen ziehen eine Ausstiegsklausel unbekannter Höhe in Sanders Vertrag. Bei der Borussia unterschrieb der gebürtige Rostocker bis 2028.

Im Alter von 17 Jahren kam Philipp Sander zu Holstein Kiel. Neun Jahre verabschiedet er sich als Aufstiegskapitän. © Frank Molter/dpa

17. Mai, 15.40 Uhr: Jonas Kersken bleibt Arminia Bielefeld erhalten

Torwart Jonas Kersken (23) wechselt fest von Borussia Mönchengladbach zu Arminia Bielefeld. Bereits in der noch laufenden Saison hütete der Schlussmann den Kasten des Drittligisten, nun hat er einen langfristigen in Ostwestfalen unterschrieben. "Für mich zeichnete sich früh ab, dass ich bei Arminia Bielefeld bleiben und den gemeinsamen Weg weitergehen möchte. Ich habe mich hier sehr schnell eingelebt", so der 23-Jährige.

17. Mai, 11.48 Uhr: Thilo Kehrer wechselt fest zur AS Monaco

Bei West Ham United konnte sich der deutsche Ex-Nationalspieler Thilo Kehrer (27) nicht durchsetzen, dafür lief es während seiner Leihe im Fürstentum deutlich besser. Nun hat die AS Monaco die Kaufoption für den Verteidiger gezogen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano (31) überweisen die Monegassen elf Millionen Euro nach London, der 27-Jährige unterzeichnete einen Vertrag bis 2028. "Ich bin sehr glücklich und stolz, das Abenteuer mit der AS Monaco fortzusetzen. Als ich im Januar hier ankam, wurde ich von meinen Mannschaftskameraden und Mitarbeitern, dem Klubpersonal und den Fans sehr gut aufgenommen", so Kehrer.

In Monaco gehört Thilo Kehrer (27, r.) seit Januar zum Stammpersonal und stand in 17 Partien auf dem Rasen.

16. Mai, 17.23 Uhr: Darmstadt 98 schnappt sich Drittliga-Star

Beim SV Darmstadt 98 kommt Bewegung in die Transferplanung zur neuen Saison, mit Luca Marseiler (27) zudem einer der besten Drittliga-Kicker von Viktoria Köln. Mehr Infos zum Wechsel in unserem Artikel zum Lilien-Transferkarussell.

16. Mai, 17.09 Uhr: FC Heidenheim luchst SC Freiburg Maximilian Breunig ab

Mittelstürmer Maximilian Breunig (23) wechselt aus der zweiten Mannschaft des SC Freiburg in die Bundesliga zum 1. FC Heidenheim. Für den Angreifer wird keine Ablöse fällig, in der noch laufenden Saison konnte der Linksfuß in 24 Drittliga-Einsätzen elf Treffer beisteuern. Zudem kam der 1,95-Meter-Hüne in vier Pflichtspielen für die Profis zum Zug. "Mit Maximilian haben wir einen Neuzugang, der mit seinen 23 Jahren noch offen für Entwicklungen ist", erklärte FCH-Sportboss Robert Strauß (37).

Maximilian Breunig (23, l.) geht in der kommenden Saison für Heidenheim auf Torejagd. © Tom Weller/dpa

15. Mai, 20 Uhr: Ingolstadt bindet Tor-Garantie und verpflichtet Abwehr-Talent

Drittligist FC Ingolstadt bastelt fleißig am Kader der neuen Saison: Am Mittwoch gaben die Schanzer gleich zwei Personalien bekannt! Zum einen wird Winter-Leihgabe Sebastian Grönning (27) fest verpflichtet. Der Däne traf in der Rückrunde in jedem zweiten Spiel. Zudem kommt Linksverteidiger Niclas Dühring (20) aus der U23 des FC St. Pauli.

15. Mai, 19 Uhr: Stefano Russo wechselt innerhalb der 3. Liga

Viktoria Kölns Stefano Russo (23) wird auch in der kommenden Saison in der 3. Liga auflaufen, allerdings für einen anderen Klub. Der Mittelfeld-Abräumer geht zu Arminia Bielefeld, die sich am vergangenen Wochenende den Klassenerhalt sicherten. Russo kommt auf insgesamt 80 Partien in der Spielklasse und wechselt dank seines auslaufenden Vertrages ablösefrei.

15. Mai, 16 Uhr: Yannik Lührs geht von Hannover 96 zum BVB

Abwehrtalent Yannik Lührs (20) wechselt von Hannover 96 in die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. In der fast abgelaufenen Saison stand der junge Innenverteidiger sechsmal für die 96-Profis in der 2. Bundesliga auf dem Rasen.

15. Mai, 11.36 Uhr: Leonidas Stergiou wechselt fest zum VfB Stuttgart

Innenverteidiger Leonidas Stergiuo (22) bleibt dem VfB Stuttgart auch künftig erhalten. Die Schwaben machen von einer Kaufoption über kolportierte zwei Millionen Euro Gebrauch, der Abwehrmann hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

15. Mai, 11.32 Uhr: FC Saarbrücken holt Maurice Multhaup von Eintracht Braunschweig

Der 1. FC Saarbrücken hat mit Maurice Multhaup (27) den vierten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Dabei kommt der Flügelwirbler ablösefrei von Eintracht Braunschweig ins Saarland. "Mit Maurice werden wir mehr Möglichkeiten und vor allem mehr Flexibilität in der Offensive bekommen. Er kann sowohl auf der Außenbahn als auch im Zentrum eingesetzt werden, besitzt ein sehr gutes Tempo und ist im direkten Eins-gegen-eins sehr effektiv", erklärte Sportdirektor Jürgen Luginger.

Maurice Multhaup (27, l.) wechselt in die 3. Liga zum 1. FC Saarbrücken. © Daniel Karmann/dpa

8. Mai, 17.13 Uhr: SC Verl angelt sich Fynn Otto von Eintracht Frankfurt

Abwehr-Talent Fynn Otto (22) heuert zur kommenden Saison beim SC Verl an. Der Innenverteidiger unterzeichnete 2020 einen Profivertrag bei Eintracht Frankfurt, kam in der Bundesliga aber nie zum Einsatz. In der Spielzeit 2021/22 kickte er aber bereits leihweise beim Halleschen FC in der 3. Liga.

8. Mai, 17.05 Uhr: Jeremias Lorch wechselt innerhalb der 3. Liga

Der SV Sandhausen schnappt sich Innenverteidiger Jeremias Lorch (28) von Drittliga-Konkurrent Viktoria Köln. Eine Ablöse wird für den Abwehrmann nicht fällig, sein Vertrag bei den Höhenbergern läuft im Sommer aus. In Köln absolvierte er in dieser Saison 36 Pflichtspiele (drei Tore, vier Vorlagen). "Mit Jeremias konnten wir für die kommende Spielzeit einen gestandenen Drittligaprofi verpflichten, der verschiedene Positionen spielen kann und gerade in der Defensive enorme Qualität besitzt. Er wird unsere Abwehr stabilisieren“, erklärte Sportdirektor Matthias Imhof (55).

Jeremias Lorch (28, l.) war seit 2020 für die Viktoria am Ball. © Rolf Vennenbernd/dpa

7. Mai, 14.04 Uhr: Ben Schlicke schließt sich der SpVgg Unterhaching an

Innenverteidiger Ben Schlicke (18) verlässt Greuther Fürth zum Saisonende ablösefrei und wechselt in die 3. Liga zur SpVgg Unterhaching. "Ich bin der SpVgg Greuther Fürth sowie den Verantwortlichen sehr dankbar für die tolle Zeit. Mit dem Wechsel in die Vorstadt möchte ich den nächsten Schritt machen und mich sowohl persönlich als auch sportlich weiterentwickeln. Die Spielvereinigung Unterhaching baut auf junge Spieler und genau diese Möglichkeit möchte ich nutzen, um mich in der 3. Liga zu etablieren", erklärte der Sohn des langjährigen Erst- und Zweitligakickers Björn Schlicke (42). Für die Kleeblatt-Profis stand der 18-Jährige in der aktuellen Saison lediglich einmal im DFB-Pokal auf dem Rasen.

6. Mai, 14.55 Uhr: Henry-Jon Crosthwaite bleibt beim Halleschen FC

In Darmstadt werden am Montag Nägel mit Köpfen gemacht, die Hessen haben noch zwei weitere Abgänge bekannt gegeben. Henry-Jon Crosthwaite (21) und John Peter Sesay (20) verlassen die Lilien und wechseln fest zu ihren bisherigen Leihklubs, nachdem die vertraglich festgesetzten Voraussetzungen für die Transfers erfüllt wurden. Crosthwaite bleibt somit beim abstiegsbedrohten Drittligisten aus Halle, wo er in der noch laufenden Saison ein Tor und eine Vorlage in wettbewerbsübergreifend 15 Einsätzen beisteuern konnte. Sesay wird seine Karriere darüber hinaus beim aktuellen Leihklub Union Titus Petingen in Luxemburg fortsetzen.

6. Mai, 11.48 Uhr: Mathias Honsak wechselt zum 1. FC Heidenheim

Linksaußen Mathias Honsak (27) bleibt der Bundesliga erhalten und wechselt nach Ablauf seines Vertrags ablösefrei vom SV Darmstadt 98 nach Heidenheim. Das gaben der FCH einen Tag nach dem fixen Klassenerhalt bekannt. Sein neues Arbeitspapier in Baden-Württemberg läuft bis 2027.

Mathias Honsak (27, l.) war seit 2019 für die Lilien am Ball. © Uwe Anspach/dpa

2. Mai, 9.08 Uhr: Erzgebirge Aue verstärkt sich mit einem Stürmer aus der Regionalliga

Erzgebirge Aue plant weiter am Kader für die kommende Saison. Der Verein aus der 3. Liga verstärkt sich mit einem Stürmer aus der Regionalliga Bayern. Von der SpVgg Greuther Fürth II wechselt Ricky Bornschein (24) nach Sachsen. Er unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

Ricky Bornschein (24, l.) wechselt zu Erzgebirge Aue. © IMAGO / Zink

1. Mai, 14.40 Uhr: Robin Velasco bleibt in der 3. Liga und wechselt zu Viktoria Köln

Der VfB Lübeck muss zwar wieder runter in die vierte Liga, Flügelstürmer Robin Velasco (21) konnte sich aber trotzdem für einen Verbleib im Profifußball empfehlen und heuert bei Viktoria Köln an. Der junge Hamburger und zweifache U18-Nationalspieler, der erst vor der vergangenen Saison aus dem HSV-Nachwuchs an die Lohmühle gewechselt war, steuerte in 30 Drittliga-Partien fünf Treffer sowie eine Vorlage bei. Eine Ablöse wird nach dem Abstieg des VfB nicht fällig.

Robin Velasco (21, r.) gehörte beim VfB Lübeck zu den Lichtblicken einer mageren Saison.

