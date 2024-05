Transfermarkt-Ticker 2024: Dominic Baumann bleibt trotz Abstieg in der 3. Liga

Transfermarkt-Ticker 2024: Erzgebirge Aue sichert sich die Dienste des österreichischen Rechtsverteidigers Pascal Fallmann.

Deutschland - Die meisten Profi-Kicker haben sich bereits in die EM-Vorbereitung oder die Sommerpause verabschiedet, doch für die Sportdirektoren beginnt die Arbeit jetzt erst richtig. In unserem Transfer-Liveticker bleibt Ihr am Ball!

Jeff Chabot (26) wird nicht mit Köln in die 2. Bundesliga gehen, sondern wechselt zum VfB Stuttgart. Erst am 1. Juli öffnet das Transferfenster offiziell, doch das hält die deutschen Klubs nicht davon ab, ihre ersten Verpflichtungen bereits bekannt zu geben. So konnte etwa der frischgebackene Vizemeister VfB Stuttgart schon mehrere Transfers als perfekt vermelden: Unter anderem wechselt Innenverteidiger Jeff Chabot (26) vom 1. FC Köln zu den Schwaben, auch aus Bremen und Berlin gibt es Verstärkung. TAG24 hält Euch über alle fixen Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie internationale Kracher und Highlights aus den Regionalligen auf dem Laufenden.

28. Mai, 21.30 Uhr: Dominic Baumann wechselt zum SV Sandhausen

Dominic Baumann (29) wechselt von Drittliga-Absteiger Halle nach Sandhausen. Der Stürmer schoss in der letzten Saison 16 Treffer in 40 Pflichtspielen. In Sandhausen trifft er auf einen alten Bekannten. "Ich freue mich, dass sich Dominic für uns entschieden hat. Er ist ein Topstürmer der 3. Liga und konnte stets seine Qualitäten beweisen", so Cheftrainer Sreto Ristic über seinen Schützling, mit dem er bereits beim Halleschen FC zusammenarbeitete. "Wir können uns auf einen erfahrenen und treffsicheren Stürmer freuen", erklärt Ristic.

Dominic Baumann konnte seine Mannschaft trotz 16 Tore nicht vorm Abstieg bewahren. © Picture Point / Roger Petzsche

28. Mai, 17.09 Uhr: Ingolstadt schnappt sich Abwehrtalent aus Stuttgart

Auch der FC Ingolstadt legt auf der rechten Abwehrseite nach: Der Drittligist verstärkt sich mit Mattis Hoppe (20) vom VfB Stuttgart II. Der Defensivspezialist wurde in der Jugend des deutschen Vizemeisters ausgebildet und trug in dieser Saison dazu bei, die Zweitvertretung zurück in die 3. Liga zu führen. Dort wird er auch in der kommenden Spielzeit auflaufen - allerdings in Trikot der Ingolstädter. "Bei den Schanzern den ersten Schritt in den Profifußball zu machen, freut mich extrem. Damit zieht es mich zwar erstmals weg aus meiner Stuttgarter Heimat, jedoch bin ich der Meinung, dass ich mich nur dann fußballerisch wie menschlich weiterentwickeln kann, wenn ich meine Komfortzone verlasse", betonte der 20-Jährige. Er sei schon jetzt voller Vorfreude auf die ersten Begegnungen mit Kollegen und Fans.

28. Mai, 17.03 Uhr: Erzgebirge Aue bestätigt Verpflichtung von Pascal Fallmann

In der abgelaufenen Saison war er noch an die Drittliga-Konkurrenz aus Freiburg ausgeliehen, jetzt wechselt der österreichische U21-Nationalspieler Pascal Fallmann (20) von Rapid Wien zu Erzgebirge Aue. Alle (kuriosen) Infos zum Transfer erhaltet Ihr in unserem Artikel: "Versehentlich verraten? Nun bestätigt auch Aue diesen Nationalspieler als Neuzugang".

Vergangene Saison war Pascal Fallmann (20) von Rapid Wien an den SC Freiburg II ausgeliehen. Nun geht es für den Verteidiger erneut in die 3. Liga. © Robert Michael/dpa

27. Mai, 17.38 Uhr: Holstein Kiel verstärkt sich in der Abwehr mit Max Geschwill

Holstein Kiel bastelt nach dem ersten Aufstieg in die Bundesliga fleißig am Kader für die neue Saison und verpflichtet Max Geschwill (22) vom SV Sandhausen. "Mit Max Geschwill gewinnen wir einen flexiblen Defensivspieler, der sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der defensiven Außenbahn einsetzbar ist. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt gehen wird", sagte Sportgeschäftsführer Carsten Wehlmann (51).

27. Mai, 16.44 Uhr: Darmstadt 98 lockt Dynamo Dresdens Paul Will in die 2. Bundesliga

Dynamo Dresden verabschiedete ihn bereits, jetzt steht auch sein neuer Arbeitgeber fest: Paul Will (25) wechselt zu Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98. Alle Details zum Wechsel könnt Ihr hier nachlesen: "Neuausrichtung für Liga 2: Lilien sichern sich Dynamo-Mittelfeld-Ass zum Nulltarif".

Dass Paul Will (25) Dynamo Dresden verlässt, stand bereits fest, jetzt ist auch sein Wechsel nach Darmstadt offiziell. © Lutz Hentschel

27. Mai, 15.46 Uhr: 1. FC Magdeburg schnappt sich sambischen Nationalspieler

Der 1. FC Magdeburg verstärkt sich auf der linken Abwehrseite: Mit Lubambo Musonda (29) kommt der Kapitän der sambischen Nationalmannschaft aus Dänemark an die Elbe. Alle Infos zum Transfer findet Ihr in unserem Artikel: "1. FC Magdeburg verpflichtet Lubambo Musonda".



27. Mai, 13.02 Uhr: Der FC Schalke 04 angelt sich einen neuen Außenverteidiger vom FC Winterthur

Der FC Schalke 04 hat mit Adrian Gantenbein (23) einen neuen Rechtsverteidiger präsentiert. Der gebürtige Schweizer wechselt aus seiner Heimatstadt vom FC Winterthur nach Gelsenkirchen. Er unterschrieb einen Vierjahres-Vertrag bis Ende Juni 2028. "Mit Adrian haben wir einen dynamischen und aufmerksamen Außenverteidiger verpflichtet, der offensiv Impulse auf der rechten Seite setzt", sagt Sportdirektor Marc Wilmots (55) im Namen der sportlichen Leitung auf der Homepage des Vereins und fügte an: "Mit 23 Jahren hat er bereits sehr viele Profi-Spiele in der Schweiz absolviert und sich in Winterthur Jahr für Jahr weiterentwickelt."

27. Mai, 12.50 Uhr: SC Paderborn holt Ex-Dynamo-Dresden-Keeper Markus Schubert

Er startete seine Karriere bei Dynamo Dresden, stand dann beim FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt zwischen den Pfosten, danach im Ausland: Torwart Markus Schubert (25) kehrt nach drei Jahren in den Niederlanden nach Deutschland zurück. Er unterschrieb beim SC Paderborn in der 2. Bundesliga. "Markus ist ein physisch starker Torwart, der vergleichsweise früh hochklassig gespielt hat und bei namhaften Vereinen umfangreiche Erfahrungen sammeln konnte. Mit seiner Qualität und seinen vielfältigen Einsätzen wird er unser Torwartteam stärken", erklärte Geschäftsführer Sport Benjamin Weber (41) in einer Mitteilung des Vereins.

Markus Schubert (25) kehrt nach drei Jahren im Ausland nach Deutschland zurück. © picture point/Sven Sonntag

26. Mai, 14.01 Uhr: Rot-Weiss Essen bedient sich bei Schalke 04

Jimmy Kaparos (22) verlässt die Knappen und schließt sich Rot-Weiss Essen an. Der defensive Mittelfeldspieler kam in Gelsenkirchen hauptsächlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, hat aber auch zwei Spiele für die Profis auf dem Buckel.

26. Mai, 12.35 Uhr: 1860 München angelt sich Maximilian Wolfram vom SC Verl