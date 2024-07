Transfermarkt-Ticker 2024: Hansa Rostock holt Flügelflitzer aus der Ligue 1!

Fortsetzung des Artikels laden

29. Juni, 16.40 Uhr: Kevin Goden schließt sich Alemannia Aachen an

Nächster Neuzugang für die Kaiserstadt! Alemannia Aachen hat sich die Dienste von Kevin Goden (25) gesichert. Der 25-jährige Angreifer verlässt den SV Waldhof Mannheim und wechselt zum Drittliga-Aufsteiger nach Aachen, teilten die Schwarz-Gelben am Samstag mit. "Die Verhandlungen haben sich etwas gestreckt, da wir uns erst mit dem abgebenden Verein einigen mussten", so Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller. "Auf dem Platz wird uns Kevin sicher mit seiner Wucht und seiner Geschwindigkeit weiterhelfen, diese Eigenschaften zeichnen ihn aus."

29. Juni, 15.01 Uhr: 1. FC Magdeburg verpflichtet Abu-Bekir Ömer El-Zein

29. Juni, 10.39 Uhr: FC Augsburg verleiht Lasse Günther erneut in die 2. Bundesliga

Nächste Leih-Station für Lasse Günther (21)! Der Linksverteidiger des FC Augsburg wechselt für eine Saison zum Karlsruher SC in die 2. Bundesliga. Für den 21-Jährigen, der aus der Augsburger Jugend stammt und in den Nachwuchs-Teams des FC Bayern ausgebildet wurde, ist es bereits die dritte Leihe nach seiner Rückkehr zum FCA: In der Saison 22/23 ging es zu Jahn Regensburg, danach zum SV Wehen Wiesbaden. In beiden Saisons stieg das jeweilige Team allerdings in die 3. Liga ab. Trotzdem soll sich Günther weiterhin im Unterhaus beweisen, weshalb jetzt das nächste Leihgeschäft folgt, im gleichen Zug verlängerte der FCA bis 2026 mit dem jungen Außenverteidiger. Der KSC erhält zwar eine Kaufoption, die Fuggerstädter allerdings ebenso eine Rückkaufoption.

In der abgelaufenen Saison lief Lasse Günther (21, r.) für den SV Wehen Wiesbaden auf, jetzt wird er erneut in die 2. Bundesliga verliehen. © Jörg Halisch/dpa

29. Juni, 10.27 Uhr: SC Verl leiht Bayern-Talent aus

Der SC Verl hat sich für die kommende Saison mit einem aufstrebenden Bayern-Talent verstärkt: Max Scholze (19) wechselt auf Leihbasis von der 2. Mannschaft des deutschen Rekordmeisters in die 3. Liga. Der Rechtsverteidiger kam in der Regionalliga Bayern in der vergangenen Saison auf 30 Einsätze für die U23 der Münchener und empfahl sich mit seinen Leistungen sogar für den Bundesliga-Kader: Im letzten Saisonspiel gegen Hoffenheim durfte er auf der Bank der Profis Platz nehmen. In der 3. Liga soll er nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen, bevor er zu den Roten zurückkehrt, seinen Vertrag beim FCB hat der 19-Jährige nämlich im gleichen Zug bis 2027 verlängert.

28. Juni, 17.45 Uhr: 1. FC Union Berlin verpflichtet Laszlo Benes

28. Juni, 16.52 Uhr: Neuer Stürmer für den KSC! Hunziker kommt aus Basel

Der Karlsruher SC hat einen weiteren Neuzugang unter Vertrag genommen. Die Badener leihen den 21 Jahre alten Schweizer Stürmer Andrin Hunziker vom FC Basel aus, wie sie am Freitag mitteilten. "Mit seiner Größe kann er als Zielspieler in der vordersten Reihe unter Gegnerdruck Bälle behaupten und ist im Kopfballspiel schwer zu verteidigen", sagte Sportchef Sebastian Freis über den 1,92 Meter großen Offensivmann: "Als fleißiger Mittelstürmer strahlt er Torgefahr aus, ist sich aber auch nicht zu schade für das Team zu arbeiten." Hunziker dürfte bei den Karlsruhern die Lücke schließen, die Igor Matanovic hinterlassen hat. Der Stürmer erzielte vergangene Saison 14 Tore für den KSC, wechselte nach seiner Leihe in diesem Sommer aber zurück zu Eintracht Frankfurt.

28. Juni, 15.58 Uhr: Christoph Daferner kehrt nach Dresden zurück

Rückkehr an alte Wirkungsstätte! Christoph Daferner (26) wird erneut für Dynamo Dresden auflaufen. Das gaben die Schwarz-Gelben am heutigen Freitagnachmittag bekannt. Demnach kommt der 26-Jährige auf Leihbasis für die nächste Spielzeit vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg - und wird künftig für die Truppe des neuen Cheftrainers Thomas Stamm (41) auf Torejagd gehen. Mehr dazu hier: "Rückkehr zu Dynamo: SGD holt Torjäger Daferner zurück!"

28. Juni, 15.31 Uhr: Keven Schlotterbeck wechselt zum FC Augsburg

Der FC Augsburg hat Innenverteidiger Keven Schlotterbeck (27) verpflichtet. Der Innenverteidiger kommt vom SC Freiburg, war in den letzten beiden Spielzeiten an den VfL Bochum ausgeliehen. "Der FCA steht für einen mutigen sowie emotionalen Fußball und passt daher sehr gut zu meiner Spielweise", sagte Schlotterbeck", sagte der Bruder von Nationalspieler und EM-Teilnehmer Nico (24) bei seiner Vorstellung.

Keven Schlotterbeck (27) trug in den letzten beiden Spielzeiten das Trikot vom VfL Bochum. Künftig läuft der Abwehrspieler für den FC Augsburg auf. © Harry Langer/dpa

28. Juni, 14.35 Uhr: Angreifer Kaufmann wechselt von Union Berlin nach Heidenheim

28. Juni, 11.32 Uhr: Augsburg verstärkt sich in der Offensive

Neuer Mann für die Offensive! Der FC Augsburg hat sich die Dienste von Samuel Essende (26) gesichert. Der kongolesische Nationalspieler verlässt den portugiesischen Erstliga-Absteiger und wechselt zum FCA. Der 26-Jährige erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028, gab der Verein am Freitag bekannt. "Über die Wechselmodalitäten wurde zwischen den Klubs Stillschweigen vereinbart.", heißt es in einer offiziellen Vereinsmitteilung. "Ich freue mich sehr auf den FC Augsburg und die Bundesliga. Die FCA-Verantwortlichen haben sich intensiv um mich bemüht und mir eine vielversprechende Perspektive aufgezeigt. Die Bundesliga ist eine großartige Liga, und ich bin gespannt darauf, hier zu spielen , so der Neuzugang.

28. Juni, 11.19 Uhr: Regensburg holt Mittelfeldmann von Liga-Konkurrenten!

Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg hat Mittelfeldspieler Sebastian Ernst verpflichtet. Der 29-Jährige kommt vom künftigen Liga-Konkurrenten Hannover 96. Bei den Niedersachsen konnte sich ernst über drei Jahre nie endgültig durchsetzen. Beim Jahn soll der zentrale Mittelfeldspieler eine tragende Rolle einnehmen und bringt die Erfahrung von 182 Zweitliga-Spielen in die Oberpfalz mit. "In seiner aktiven Zeit hat er schon einige wichtige Erfahrungen sammeln können, die unserer Mannschaft in der 2. Bundesliga weiterhelfen werden. Besonders durch seine Pass- und Ballsicherheit sowie seinem Auge kann er ein Ankerpunkt in unserem Spiel werden", formuliert Regensburg-Geschäftsführer Achim Beierlorzer (56) die Erwartungen an seinen Neuzugang.

28. Juni, 10.51 Uhr: VfB Stuttgart leiht Krätzig vom FC Bayern aus

Der FC Bayern München hat Defensivspieler Frans Krätzig an den VfB Stuttgart verliehen. Der 21-Jährige soll beim VfB in der kommenden Saison Erfahrungen in der Fußball-Bundesliga sowie in der Champions League sammeln, hieß es in der Vereinsmitteilung am Freitagmorgen. "Der VfB Stuttgart bietet ihm jetzt beste Möglichkeiten, um die nächste Stufe zu nehmen und sich im Profifußball weiter zu etablieren", sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund. Der Außenbahnspieler hatte erst im vergangenen Sommer einen Profivertrag bei den Münchnern bekommen. Für den deutschen Rekordmeister kam er bislang siebenmal in Pflichtspielen zum Einsatz. Zuletzt war er für rund ein halbes Jahr er an den österreichischen Erstligisten Austria Wien verliehen.

28. Juni, 7.08 Uhr: Alemannia Aachen sichert sich ehemaliges Bayern-Talent Gianluca Gaudino

Es war kein Geringerer als Pep Guardiola (53), der das Talent von Gianluca Gaudino (27) erkannte und förderte. Immerhin elf Spiele absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler 2014 unter dem Startrainer für Bayern München. Champions League, Bundesliga, Serie A, erste Liga in Österreich, Schweiz und Griechenland - mit heute 27 Jahren hat Gaudino einen reichen Erfahrungsschatz angehäuft. Diesen will er künftig wieder in Deutschland präsentieren! Alemannia Aachen schnappte beim früheren Bayern-Jungspieler zu, das das vergangene halbe Jahr in Österreich beim SV Stripfing am Ball war: "Gianluca bringt eine Menge Erfahrung in verschiedenen Ligen mit, zudem verfügt er über sehr gute Ballbehandlung und Übersicht", beschreibt der Drittliga-Aufsteiger die Vorzüge seines prominenten Neuzugangs. Gaudino hatte in den Vortagen die Verantwortlichen in einem Probetraining überzeugt.

Einst für Bayern in der Champions League, künftig für Aachen in der 3. Liga. Gianluca Gaudino (27). © Marc Müller/dpa

27. Juni, 16.58 Uhr: Ablösefrei! 1. FC Nürnberg verpflichtet Flügelspieler Pick

Miroslav Klose, WM-Held und neuer Cheftrainer des 1. FC Nürnberg, bastelt weiter an seinem Kader für die kommende Spielzeit - und darf sich auf einen neuen Mann freuen. Wie die Franken am Donnerstag mitteilten, wird Florian Pick (28) künftig für die Clubberer auflaufen. Der 28 Jahre alte Flügelspieler kommt ablösefrei vom Bundesligisten 1. FC Heidenheim. "Florian ist ein klassischer Flügelspieler mit einem hohen Tempo, einer guten Technik sowie einem starken rechten Fuß. Wir freuen uns, dass sich 'Picki' für den 1. FC Nürnberg entschieden hat", lobt FCN-Sportdirektor Olaf Rebbe den Neuzugang.

27. Juni, 16.37 Uhr: Ex-Dynamo Kade wechselt ins Ausland

Ende Mai hatte Drittliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden den Vertrag von Julius Kade (25) aufgelöst, nun hat der offensive Mittelfeldspieler einen neuen Verein gefunden. Der 25-Jährige verlässt Deutschland und wechselt zum niederländischen Zweitligisten FC Emmen. "Julius ist ein multifunktionaler Mittelfeldspieler mit viel Erfahrung in der zweiten und dritten deutschen Spielklasse, wo das Niveau sehr gut ist", so Nico Haak, Technischer Leiter des FCE. Der gebürtige Berliner begann seine Karriere in der Jugendakademie von Hertha BSC. 2019 folgte ein Profivertrag beim Stadtrivalen 1. FC Union Berlin. Ein Jahr später schloss er sich Dynamo Dresden an. Für die SGD stand er 75-mal auf dem Rasen, feierte mit den Schwarz-Gelben den Titelgewinn in der 3. Liga.

27. Juni, 16.16 Uhr: SSV Jahn Regensburg rüstet weiter auf, Pröger verstärkt Offensive

Siebter Neuzugang! Kai Pröger (32) wechselt zu Jahn Regensburg und komplettiert somit die Offensive des Zweitligisten. Der 32-jährige Stürmer kehrt dem FC Hansa Rostock den Rücken und wird in der kommenden Saison für die Oberpfälzer auf dem Platz stehen. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, erhält Pröger einen Zweijahresvertrag bis mindestens 2026. "Ich freue mich sehr nun hier in Regensburg zu sein. Die Gespräche mit den Verantwortlichen gaben mir auf Anhieb ein gutes Gefühl. Der SSV Jahn hat sich als familiärer Verein präsentiert, was mir sehr gefallen hat. Ich kann es kaum abwarten im Jahn Trikot auf Torejagd zu gehen", so Pröger.

27. Juni, 15.55 Uhr: Lenn Jastremski verlässt den FC Bayern, Wechsel nach Unterhaching

Spielvereinigung Unterhaching hat sich die Dienste von Lenn Jastremski (23) gesichert. Der 23-Jährige verlässt den FC Bayern München und wechselt für zwei Jahre zum Drittliga-Klub. Der 1,90 Meter große Offensivmann war in der vergangenen Saison an den österreichischen Zweitligisten Grazer AK verliehen.

"Ich freue mich sehr, dass sich Lenn entgegen einiger anderer Anfragen für uns entschieden hat. Mit ihm gewinnen wir einen sehr talentierten und vielseitigen Stürmer, der sowohl Tempo als auch Robustheit mitbringt. Dass er Tore machen kann, hat er zuletzt beim Grazer AK unter Beweis gestellt und wir sind überzeugt, dass er eine Bereicherung unserer Offensive sowie des gesamten Teams sein wird", so SpVgg-Sportdirektor Markus Schwabl.

27. Juni, 11.51 Uhr: Julian Pollersbeck hat einen neuen Verein

Neuer Schlussmann für den SSV! Julian Pollersbeck (29) verlässt den 1. FC Magdeburg und wird künftig für Jahn Regensburg auf dem Platz stehen. "Der 29-jährige Torwart unterschrieb in der Domstadt bis zum 30.06.2026", heißt es in einer Vereinsmitteilung vom Donnerstag. "Wir freuen uns sehr, dass Julian sich für den Weg beim SSV Jahn entschieden hat. Nach einer zuletzt nicht einfachen Zeit für ihn, wollen wir ihn dabei unterstützen, wieder an sein Leistungspotenzial anzuknüpfen und glauben fest daran, dass er hier die passenden Rahmenbedingungen vorfinden wird", so SSV-Geschäftsführer Achim Beierlorzer. "Mit seiner Persönlichkeit passt Julian sehr gut ins Teamgefüge." Der Zweitliga-Aufsteiger holt sich mit Pollersbeck einen Europameister an Bord. Bei der U-21-EM 2017 in Polen hielt er den Kasten der Junioren-Elf sauber, die Krönung war der Titelgewinn.

27. Juni, 11.02 Uhr: 1. FC Nürnberg gibt nächsten Neuzugang bekannt

Der 1. FC Nürnberg hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich mit Stefanos Tzimas (18) ein Top-Talent geangelt. Der 18-Jährige wechselt auf Leihbasis vom griechischen Top-Klub PAOK Thessaloniki zu den Franken. "Stefanos ist in seiner Altersklasse ein absoluter Top-Stürmer und wir sind stolz, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten", freut sich FCN-Sportdirektor Olaf Rebbe: "Er bringt alles mit, was ein echter Mittelstürmer braucht, er ist schnell, beidfüßig und abschlussstark. Jetzt liegt es an ihm, sich im Club-Trikot zu beweisen." Mit dem jungen Griechen verpflichtet der Zweitligist einen interessanten Mann für die Zukunft. Der Stürmer kam in der abgelaufenen Saison auf 24 Einsätze - hatte sogar zwei Auftritte in der UEFA Conference League.

Miroslav Klose (46), Cheftrainer des 1. FC Nürnberg, darf sich auf den nächsten Neuzugang freuen. © Federico Gambarini/dpa

27. Juni, 9.03 Uhr: Hoffenheim leiht Talent Hyryläinen an Ulm aus