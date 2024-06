Transfermarkt-Ticker 2024: SC Freiburg schnappt sich Ex-Zweitliga-Kapitän

Transfermarkt-Ticker 2024: Der SC Freiburg sichert sich die Dienste von Ex-Paderborn-Kapitän Jannik Huth.

Deutschland - Die meisten Profi-Kicker haben sich bereits in die EM-Vorbereitung oder die Sommerpause verabschiedet, doch für die Sportdirektoren beginnt die Arbeit jetzt erst richtig. In unserem Transfer-Liveticker bleibt Ihr am Ball!

Jeff Chabot (26) wird nicht mit Köln in die 2. Bundesliga gehen, sondern wechselt zum VfB Stuttgart. Erst am 1. Juli öffnet das Transferfenster offiziell, doch das hält die deutschen Klubs nicht davon ab, ihre ersten Verpflichtungen bereits bekannt zu geben. So konnte etwa der frischgebackene Vizemeister VfB Stuttgart schon mehrere Transfers als perfekt vermelden: Unter anderem wechselt Innenverteidiger Jeff Chabot (26) vom 1. FC Köln zu den Schwaben, auch aus Bremen und Berlin gibt es Verstärkung. TAG24 hält Euch über alle fixen Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie internationale Kracher und Highlights aus den Regionalligen auf dem Laufenden.

3. Juni, 11.54 Uhr: SC Freiburg verstärkt sein Torwartteam mit Jannik Huth

Der SC Freiburg bastelt an seinem Torwartteam für die kommende Saison: Zu Noah Atubolu (22) und Florian Müller (26) stößt ab dem 1. Juli Jannik Huth dazu. Der 30-Jährige kommt ablösefrei vom SC Paderborn. Huth spielte seit 2019 sowohl in der Bundesliga als auch in der 2. Bundesliga für die Ostwestfalen und war in der abgelaufenen Saison sogar Kapitän des Teams. Im Winter verlor er aber seinen Stammplatz zwischen den Pfosten, weshalb sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde. "Nach fünf Jahren in Paderborn – überwiegend in der 2. Liga – reizt es mich sehr, künftig wieder Teil eines Bundesligakaders zu sein. Ich freue mich schon, meine neuen Mitspieler und das Torhüter-Team kennenzulernen und mit ihnen täglich auf höchstem Niveau zu trainieren", erklärte der Neuzugang der Breisgauer.

Jannik Huth (30) verlor zwar seinen Stammplatz beim Zweitligisten Paderborn, wechselt jetzt aber dennoch eine Liga höher. © DPA

2. Juni, 13.41 Uhr: 1. FC Kaiserslautern holt Luca Sirch aus der Regionalliga Nordost von Lok Leipzig

31. Mai, 19.10 Uhr: BVB-Talent heuert beim VfL Osnabrück an

Noch ein BVB-Talent verabschiedet sich aus Dortmund. Rechtsverteidiger Lion Semic (20) wechselt aus der zweiten Mannschaft der Borussen zum Zweitliga-Absteiger aus Osnabrück. Der Deutsch-Kroate stand in der abgelaufenen Saison 17 Mal in der 3. Liga auf dem Platz und will sich nun an der Bremer Brücke "neu beweisen", wie er im Zuge des Transfers erklärte.

Für die BVB-Profis durfte Lion Semic (20) schon in Testspielen ran, außerdem feierte er 2022 sein Bundesliga-Debüt gegen den VfL Wolfsburg. © Marco Steinbrenner/dpa

31. Mai, 18.55 Uhr: Drittliga-Aufsteiger Aachen macht vierten Neuzugang fest!

Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen rüstet sich für die Rückkehr in die 3. Liga und hat am Freitagabend seinen vierten Neuen vorgestellt: Vom bisherigen Liga-Konkurrenten 1. FC Düren wechselt der Marokkaner Ismail Harnafi (22) an den Tivoli! Der Stürmer sorgte vor allem in der Rückserie der Regionalliga West für Furore, sammelte insgesamt 14 Scorerpunkte. "Mit Ismail verpflichten wir einen talentierten und äußerst interessanten Spieler, der viele Vereine durch seine starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat", zeigt sich Geschäftsführer Sascha Eller (48) stolz über den Transfer.

31. Mai, 17.24 Uhr: Waldhof Mannheim verstärkt die Offensive

Sascha Voelcke (22) flitzt in der kommenden Saison in Essen über die Flügel. Der linke Schienenspieler kommt von Rot-Weiss Essen zum SV Waldhof. "Er kann sowohl in der Dreier- als auch in der Viererkette spielen und bringt ganz viele Attribute mit, die wir uns vorgestellt haben. Als Sascha in der Endphase das Vertrauen in Essen erhalten hatte, konnte man die Qualitäten Woche für Woche sehen", erklärte Mannheims Technischer Leiter Anthony Loviso (33).

31. Mai, 17.11 Uhr: Tobias Kraulich verlässt Dynamo Dresden

Innenverteidiger Tobias Kraulich (25) verabschiedet sich nach nur einem Jahr schon wieder aus Dresden und wechselt innerhalb der 3. Liga. Alle Infos zum Transfer findet Ihr unter: "Transfer perfekt! Kraulich wechselt zur direkten Dynamo-Konkurrenz".

31. Mai, 16.41 Uhr: Ron-Thorben Hoffmann wechselt zu Schalke

Der FC Schalke 04 bereitet sich auf den bevorstehenden Abgang von Marius Müller (30) zum VfL Wolfsburg vor und holt Ron-Thorben Hoffmann (25) von Eintracht Braunschweig. Der gebürtige Rostocker konnte sich in der vergangenen Saison bei den Löwen als Nummer eins in der 2. Bundesliga etablieren, entschied sich anschließend jedoch gegen eine Verlängerung in Niedersachsen. "Ich habe meine Entscheidung ganz bewusst getroffen, weil ich davon überzeugt bin, dass Schalke der richtige Verein für mich ist. In den Gesprächen haben mir die Verantwortlichen genau aufgezeigt, was sie sich von mir versprechen", erklärte der 25-Jährige Schlussmann.

Ron-Thorben Hoffmann (25) hütet in der kommenden Spielzeit das Tor der Knappen. © Swen Pförtner/dpa

31. Mai, 15.36 Uhr: der 1. FC Nürnberg bedient sich beim BVB

Mittelfeldtalent Rafael Lubach (19) wechselt aus der U19 des BVB zum "Club" nach Nürnberg. Dort unterschreibt der deutsche Junioren-Nationalspieler einen langfristigen Vertrag.

31. Mai, 14.21 Uhr: Wehen Wiesbaden holt Regionalliga-Knipser

Der Zweitliga-Absteiger aus Wiesbaden hat Mittelstürmer Ole Wohlers (23) vom FC Teutonia 05 Ottensen verpflichtet. In Hessen ist die Offensivkraft vermutlich als Ersatz für den umworbenen Ivan Prtajin (28) eingeplant. "Mit Ole gewinnen wir einen dynamischen und wendigen Offensivspieler, der immer wieder den direkten Weg zum Tor sucht. Er verfügt zudem über eine gute Schusstechnik und strahlt damit insbesondere bei Standards eine große Gefahr aus", so SVWW-Boss Nico Schäfer (56).

21. Mai, 14.10 Uhr: Jérôme Boateng wechselt nach Österreich!

Jérôme Boateng (35) hat nach seinem Abstieg in Italien mit der US Salernitana beim LASK in Oberösterreich unterschrieben, wo der Deal als "echter Transfercoup" gefeiert wurde. Der neue Kontrakt des Weltmeisters von 2014 läuft bis 2026. "Es ist ein absoluter Wahnsinn und unfassbar, dass wir mit Jérôme Boateng einen international derart begehrten Ausnahmespieler und Vorzeigeathleten zum LASK holen konnten. Er hatte zahlreiche, hochdotierte Angebote vorliegen", schwärmte der Linzer Geschäftsführer Dr. Siegmund Gruber (50). Auch Boateng selbst freut sich auf die neue Aufgabe: "Ich blicke der Zeit beim LASK mit großer Vorfreude entgegen. Die Verantwortlichen haben sich enorm um mich bemüht und mir in den gemeinsamen Gesprächen von Beginn an vermittelt, mich auf dem eingeschlagenen Weg unbedingt dabei haben zu wollen."

Jérôme Boateng (35) zieht es für seine siebte Profistation nach Österreich. © Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

30. Mai, 15.26 Uhr: Paderborn-Routinier wechselt nach Magdeburg