Transfermarkt-Ticker 2024: Zweitliga-Absteiger holt Keeper von der Konkurrenz

Transfermarkt-Ticker 2024: Der VfL Osnabrück sichert sich die Dienste von David Richter von 1860 München.

Deutschland - Die meisten Profi-Kicker haben sich bereits in die EM-Vorbereitung oder die Sommerpause verabschiedet, doch für die Sportdirektoren beginnt die Arbeit jetzt erst richtig. In unserem Transfer-Liveticker bleibt Ihr am Ball!

Jeff Chabot (26) wird nicht mit Köln in die 2. Bundesliga gehen, sondern wechselt zum VfB Stuttgart. Erst am 1. Juli öffnet das Transferfenster offiziell, doch das hält die deutschen Klubs nicht davon ab, ihre ersten Verpflichtungen bereits bekannt zu geben. So konnte etwa der frischgebackene Vizemeister VfB Stuttgart schon mehrere Transfers als perfekt vermelden: Unter anderem wechselt Innenverteidiger Jeff Chabot (26) vom 1. FC Köln zu den Schwaben, auch aus Bremen und Berlin gibt es Verstärkung. TAG24 hält Euch über alle fixen Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie internationale Kracher und Highlights aus den Regionalligen auf dem Laufenden.

7. Juni, 6.30 Uhr: David Richter wechselt von 1860 München zum VfL Osnabrück

Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück hat einen neuen Rückhalt für die kommende Saison: David Richter (25) wechselt vom TSV 1860 München an die Bremer Brücke. Der 1,96 Meter große Keeper, der in der vergangenen Saison bei den Löwen seine ersten elf Drittliga-Spiele absolvierte, will in Osnabrück den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. "Mit David Richter bekommen wir einen Torhüter, der sein Torwartspiel offensiv interpretiert. Nicht nur aufgrund seiner Körpergröße hat er insbesondere bei hohen Hereingaben in die Box eine gute Strafraumbeherrschung. Er hat erzielt Bestwerte bei der Vereitelung von Großchancen und verfügt über weitere Eigenschaften, durch die er optimal in unser definiertes Profil passt", schwärmte Sportgeschäftsführer Philipp Kaufmann (30) vom Neuzugang.

David Richter verlässt 1860 München, bleibt der 3. Liga aber erhalten und wechselt zu Zweitliga-Absteiger Osnabrück. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

7. Juni, 6.15 Uhr: Hannover II verpflichtet Innenverteidiger aus Sandhausen

Hannover 96 II schnappt sich nach dem Aufstieg in die 3. Liga einen Kicker mit Drittliga-Erfahrung; Felix Göttlicher (22) wechselt vom SV Sandhausen zur U23 der Niedersachsen. Der Innenverteidiger sammelte bereits bei der SpVgg Unterhaching Drittliga-Einsätze, bevor er über Stationen in Aue und Würzburg bei Sandhausen landete. Dort absolvierte er in der abgelaufenen Saison zwölf Partien, in denen ihm ein Treffer gelang. Göttlicher zeigte sich begeistert über den Transfer: "Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, und habe schon jetzt richtig Bock, mit der Mannschaft in die Saison zu starten. Ich möchte mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, vorangehen und in dieser Rolle meinen nächsten Schritt machen."

6. Juni, 17.22 Uhr: Leon Bell Bell geht vom 1. FC Magdeburg zu Eintracht Braunschweig

Leon Bell Bell (27) und der 1. Magdeburg gehen getrennte Wege, nun steht mit den Löwen aus Braunschweig auch sein neuer Arbeitgeber fest. Alle Infos zum Transfer unter: "FCM-Abwehrspieler Bell Bell wechselt nach Braunschweig".

6. Juni, 17 Uhr: Marco Schikora wechselt von Erzgebirge Aue zum SV Sandhausen

Der defensive Mittelfeldspieler Marco Schikora (29) verlängert seinen Vertrag bei den Veilchen nicht und geht stattdessen zur Konkurrenz. Mehr Infos unter: "Aue-Abgang, aber kein Aufstieg: Marco Schikora wechselt innerhalb der 3. Liga!"

6. Juni, 16.15 Uhr: Viktoria Köln reagiert sofort auf Torwart-Abgang

Die Viktoria hat umgehend auf den Abgang von Ben Voll (23) reagiert und Eduardo dos Santos Haesler (25), genannt Dudu, unter Vertrag genommen. Das Arbeitspapier des Keepers bei Werder Bremen lief zum Saisonende aus, eine Ablöse wird daher nicht fällig. An der Weser war der Deutsch-Brasilianer in der vergangenen Spielzeit die Nummer drei hinter Michael Zetterer (28) und Jiri Pavlenka (32).

6. Juni, 15.20 Uhr: 1860 München gelingt Transfer von Thore Jacobsen

Die Löwen locken Mittelfeldspieler Thore Jacobsen (27) von der SV Elversberg an die Grünwalder Straße. Mehr dazu erfahrt Ihr unter: "TSV 1860 München sticht Konkurrenz aus und schnappt sich Jacobsen!"

6. Juni, 14.10 Uhr: Ben Voll wechselt zum FC St. Pauli in die Bundesliga

Beim Bundesliga-Aufsteiger aus St. Pauli geht es heute Schlag auf Schlag! Nur ein paar Stunden nach der Wagner-Leihe gaben die Kiezkicker auch die Verpflichtung von Torwart Ben Voll (23) von Viktoria Köln bekannt. Mehr zum Wechsel lest Ihr unter: "FC St. Pauli holt Drittliga-Keeper und ist an Bayern-Youngster interessiert".

6. Juni, 12.54 Uhr: Darmstadt 98 schnappt sich Karol Niemczycki

Die Lilien verstärken ihr Torhüter-Gespann und verpflichten Karol Niemczycki (24) von Fortuna Düsseldorf. Über die Ablöse für den polnischen Keeper haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart, bei den F95-Profis kam der 24-Jährige in der vergangenen Saison zu zwei Einsätzen im DFB-Pokal. Zudem durfte er am letzten Spieltag gegen Magdeburg in der 2. Bundesliga ran. "Es ist uns wichtig, auf der Torhüter-Position einen starken Konkurrenzkampf zu schaffen, um unsere Keeper an ihre Leistungsgrenze zu bringen. Wir freuen uns sehr, dass sich Karol für den Schritt nach Darmstadt entschieden hat. Er bringt alles mit, was ein Torhüter auf diesem Niveau benötigt und verfügt gleichzeitig noch über viel Entwicklungspotenzial", sagte SVD-Sportdirektor Paul Fernie (37).

Karol Niemczycki (24, r.) am 34. Spieltag der 2. Bundesliga gegen den 1. FC Magdeburg. © Roland Weihrauch/dpa

6. Juni, 11.32 Uhr: Erzgebirge Aue verpflichtet Maxim Burghardt

Das 19-jährige Abwehrtalent Maxim Burghardt wechselt von Eintracht Trier zu den Veilchen nach Aue. Alles Infos findet Ihr unter: "Aue verpflichtet Abwehrtalent Maxim Burghardt".

6. Juni, 10.49 Uhr: FC St. Pauli holt Robert Wagner vom SC Freiburg

Die Kiezkicker leihen U21-Nationalspieler Robert Wagner (20) vom SC Freiburg aus, wie der Bundesliga-Aufsteiger am Donnerstag bekannt gab. Mehr Infos zum Transfer unter: "Fix! St. Pauli verpflichtet Nationalspieler aus Freiburg".