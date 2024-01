Winter-Transfers im Ticker: Eintracht Frankfurt bedient sich bei Man United!

Deutschland - Seit dem 1. Januar dürfen die Klubs in Deutschland wieder am Kader für die zweite Saisonhälfte basteln. Wer greift schon im Winter tief in die Tasche oder muss den Abgang eines Leistungsträgers verkraften? In unserem Transfer-Ticker halten wir Euch über alle Wechsel in den höchsten drei Spielklassen, die Highlights aus der Regionalliga und internationale Paukenschläge auf dem Laufenden.

Donny van de Beek (26, l.) läuft zunächst bis Saisonende für die Eintracht aus Frankfurt auf. © PAUL ELLIS / AFP

Bis zum Deadline Day am 1. Februar dürfen die Vereine in den fünf europäischen Top-Ligen für den Endspurt nachrüsten. In Italien, Spanien und den Niederlanden allerdings erst ab dem 2. Januar, Österreich muss sich sogar bis zum 7. Januar gedulden.

Einige Bundesligisten haben derweil bereits Vollzug gemeldet. So schnappte sich RB Leipzig den Mittelfeldspieler Eljif Elmas (24) als Ersatz für Emil Forsberg (32), den es in die USA zum Schwesternklub New York Red Bulls zieht.

Auch die Fans von Eintracht Frankfurt konnten sich direkt zum Neujahrstag schon über einen namhaften Neuzugang freuen. Der niederländische Nationalkicker Donny van de Beek (26) kommt leihweise bis zum Saisonende nach Hessen, anschließend besitzt die SGE eine Kaufoption.

In unserem großen Liveticker zur Winter-Transferperiode verpasst Ihr keinen Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga sowie der 3. Liga. Zudem präsentieren wie Euch die interessantesten Personalveränderungen in der Regionalliga und internationale Kracher.