Heidenheim-Held kommt aus Brandenburg: Was Du über Tim Kleindienst wissen solltest

Regensburg/Heidenheim - Tim Kleindienst (27) ballerte den kleinen 1. FC Heidenheim zum ersten Mal in die Bundesliga ! Wer ist der 25-Tore-Mann?

Fannah: Tim Kleindienst (27, M.) feiert mit den Heidenheim-Fans den Bundesliga-Aufstieg. © Tom Weller/dpa

Wer, wenn nicht Kleindienst sollte für Heidenheims entscheidendes Tor zur Bundesliga zuständig sein? Als der Torjäger vom Dienst in der neunten Minute der Nachspielzeit den Ball über die Linie drückte, gab es im Regensburger Jahnstadion kein Halten mehr!

Denn trotz der quälend langen Nachspielzeit von vier weiteren Minuten ließ sich das Team von Frank Schmidt (49) den 3:2-Sieg und somit auch Aufstieg nicht mehr nehmen - "Bundesliga, wir kommen!"

Und wieder einmal im Mittelpunkt: Kleindienst, der später am Sky-Mikrofon zunächst gar nicht so recht wusste, was er sagen sollte ("da gibt's keine Worte").

Schließlich outete er sich doch als Romantiker: "Darum lieben wir den Fußball, weil genauso solche Geschichten geschrieben werden."

Auch die Geschichte Kleindienst und Heidenheim ist eine besondere. Denn eigentlich hatte der Torjäger im Sommer 2020 die Württemberger nach der unfassbar unglücklichen Bundesliga-Relegation gegen Werder Bremen verlassen, um bei einem anderen Klub persönlich aufzusteigen.

Drei Jahre später schließt sich der Kreis und Kleindienst dürfte seine Rückkehr an die Brenz im Januar 2021 nicht bereut haben.