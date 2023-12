1. FC Köln: Entscheidung um Trainer Steffen Baumgart wohl gefallen!

Steffen Baumgart (51) ist wohl nicht länger Trainer beim 1. FC Köln. © Andreas Gora/dpa

Wie die "Bild" meldet, ist der gebürtige Rostocker nicht länger Trainer der Geißböcke. Demnach einigten sich die Bosse des Klubs und der 51-Jährige darauf, die Zusammenarbeit zu beenden. Noch am heutigen Donnerstag wollen die Kölner das Baumgart-Aus nach Angaben des Mediums offiziell machen.

Demnach soll es - anders als nach dem gestrigen Spiel erwartet - nicht der klare und von vielen erwartet Rücktritt sein.

"Es ist klar, in der Situation, in der wir sind, dass wir alles hinterfragen, auch den Trainer. Es geht nicht um meine Person, sondern es geht um die Gesamtheit und die sieht für uns nicht gut aus", hatte der frühere Angreifer nach der Pleite in Berlin seinen freiwilligen Abschied noch angedeutet.

Bei Baumgart selbst sollen in den vergangenen zwei Wochen immer mehr Zweifel aufgekommen sein, wie die "Bild" weiter berichtet. Dazu habe ihm auch der klare Rückhalt vom Vorstand und von Sportchef Christian Keller (45), dessen Sparkurs er zuletzt heftig kritisiert hatte, gefehlt, wie es heißt.

Aus diesem Grund habe angeblich schon vor dem Kellerduell beim FC Union festgestanden, dass man sich trennen werde.