1. FC Köln verliert die nächste Vereinslegende: Auch Timo Horn verlässt den Klub!

Köln - Auch das noch! Nach Jonas Hector (32) verlässt auch Torhüter Timo Horn (29) den 1. FC Köln am Ende der Saison.

Timo Horn (29) kommt auf sage und schreibe 329 Pflichtspiele für den 1. FC Köln. Unter anderem zog der Schlussmann zweimal mit den Geißböcken in den Europapokal ein. © Marius Becker/dpa

Erst am gestrigen Mittwoch hatte TAG24 darüber berichtet, dass die langjährige Nummer eins den FC am Ende der Saison verlassen will - keine 24 Stunden später hat der Klub endgültige Gewissheit.

"Eine besondere Ära endet. Nie in der Geschichte des 1. FC Köln gab es einen Spieler, der so lange für den FC gespielt hat wie Timo Horn", schrieb der FC über seinen Rekordspieler.

In einem offiziellen Statement meldete sich auch die Vereinslegende selbst zu Wort: "Den FC zu verlassen, das kann sich jeder vorstellen, fällt mir unheimlich schwer. Seit ich denken kann, bin ich Fan dieses Klubs, seit ich Fußball spiele, bin ich beim FC, und seit meinem Profi-Debüt 2012 stand ich hier eigentlich immer im Tor. Das hat sich nach meiner Verletzung in der vergangenen Saison verändert", erklärte die aktuelle Nummer zwei.

Nach dem 34. Spieltag ist nach 21 Jahren in der Domstadt also Schluss für den Fan-Liebling. Schon Teamkollege Jonas Hector hatte nach dem souveränen 3:1 bei der TSG Hoffenheim angekündigt, dem Effzeh nach der Saison den Rücken zu kehren.

Aber nicht nur Horn selbst bedauert seine Entscheidung. Auch in den Augen von Sportchef Christian Keller (44) hinterlässt der 29-Jährige eine große Lücke im Kader. "Es gehört auch Mut dazu, sich nach so vielen FC-Jahren nun bei einem neuen Verein beweisen zu wollen. Dafür wünschen wir ihm alles erdenklich Gute und viel Erfolg."