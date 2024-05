Abstiegskampf im Liveticker: Köln ergibt sich, Union lässt große Chance liegen!

Der FC Köln steht vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga, während Union Berlin auf die direkte Rettung hofft. Der Bundesliga-Abstiegskampf im Liveticker.

Von Florian Mentele

Deutschland - Das Abstiegsgespenst treibt am letzten Spieltag der Bundesliga noch in vier Stadien sein Unwesen!

18. Mai, 16.50 Uhr: Fans von Union Berlin feiern Christian Streich

Auch in höchster Not zeigen die Anhänger der Eisernen übrigens viel Charakter, im ersten Durchgang ehrten sie den gegnerischen Trainer Christian Streich mit "Fußballgott"-Sprechchören. Die Freiburger Vereinslegende hat heute ihren letzten Auftritt in der Bundesliga, nach fast 13 Jahren als Chefcoach und beinahe drei Dekaden im Klub endet die Ära des 58-Jährigen am Samstag. Im Interview vor dem Anpfiff musste Streich auch ein paar Tränen verdrücken.

18. Mai, 16.41 Uhr: Union Berlin reicht ein Tor, VfL Bochum zittert

Union kann die direkte Rettung im Moment mit einem Sieg erzwingen, während Bochum in Rückstand sehr gefährlich lebt. Kurz nach Wiederbeginn hat Werder zudem die Mega-Chance auf das 2:0, doch Ducksch und Bittencourt scheitern bei einem schnellen Gegenstoß nach Ballverlust an VfL-Keeper Riemann. Viel Glück für die Truppe von Heiko Butscher!

18. Mai, 16.33 Uhr: Die zweite Halbzeit läuft

Weiter geht es, die letzten 45 Minuten der Bundesliga-Saison haben begonnen!

18. Mai, 16.19 Uhr: Halbzeit am 34. Spieltag der Bundesliga

Es geht in die Kabinen, im Moment wäre der 1. FC Köln abgestiegen, während Union Berlin in die Relegation gegen Fortuna Düsseldorf müsste! Allerdings liegt Bochum in Bremen hinten, womit die Eisernen bei einen eigenen Dreier ans rettende Ufer springen könnten. Die beste Gelegenheit dazu hat Juranovic vom Punkt aus vergeben. Mainz schielt mit einem Punktgewinn in Wolfsburg hingegen auf die Rettung und Platz 14, bei einem weiteren Gegentreffer oder der Berliner Führung wird es aber schnell wieder brenzlig - es bleibt also spannend. Nur der Effzeh braucht in der zweiten Hälfte ein ganz großes Fußballwunder, um noch in der Liga zu bleiben.

Christian Dingert entschied sich in Berlin vorm Bildschirm für einen Handelfmeter, den die Eisernen aber nicht verwerten konnten. © Andreas Gora/dpa

18. Mai, 16.07 Uhr: Union Berlin verschießt Elfmeter!

Die Eisernen lassen die Riesenchance liegen! SCF-Verteidiger Makengo springt im eigenen Sechzehner der Ball an die Hand, Referee Dingert gibt nach kurzem VAR-Check Elfmeter. Beim fälligen Strafstoß findet Juranovic allerdings seinen Meister in Atubolu, die Köpenicker bleiben damit vorerst auf dem Relegationsplatz und können Bochum nicht auf selbigen verweisen.

18. Mai, 16.06 Uhr: FC Köln vor Abstieg, FC Heidenheim mit dem dritten Tor

TOOOOR in Heidenheim! Sessa stellt mit einem satten Linksschuss auf 3:0 für Heidenheim, womit die Kölner mit dem Rücken zur Wand stehen. Bei den mitgereisten Fans kullern bereits die ersten Tränen.

18. Mai, 15.55 Uhr: Mainz 05 gleicht aus

TOOOOR in Wolfsburg! Die Antwort der Nullfünfer ließ nicht lange auf sich warten, Gruda erzielt den 1:1-Ausgleich. Damit springt der FSV wieder auf den 14. Platz in der Live-Tabelle.

18. Mai, 15.53 Uhr: Eren Dinkci erhöht gegen den 1. FC Köln

TOOOOR in Heidenheim! Die Lichter bei den Geißböcken scheinen schon auszugehen, Eren Dinkci stellt auf 2:0 für den FCH. Ohnehin hätte für den Effzeh am heutigen Samstag vieles glatt gehen müssen - bislang läuft alles in die andere Richtung.

Jeff Chabot (r.) und Co. blicken in Heidenheim schon früh in Richtung 2. Liga. © Harry Langer/dpa

18. Mai, 15.48 Uhr: Mainz 05 beim VfL Wolfsburg ebenfalls im Hintertreffen

TOOOOOR in Wolfsburg! Die Abstiegskandidaten wollen am letzten Spieltag aber mal so gar nicht in Fahrt kommen, auch der 1. FSV Mainz 05 liegt in Wolfsburg hinten. Paredes verwertet eine Kaminski-Hereingabe von der linken Seite zur Führung für die Niedersachsen. Damit punktet bislang nur Union Berlin, können die Eiserenen mit einem Dreier sogar direkt drinbleiben?

18. Mai, 15.45 Uhr: Auch der 1. FC Köln liegt hinten

TOOOOOR in Heidenheim! Eren Dinkci bringt den FCH mit 1:0 in Front, damit steht der Effzeh schon früh mit dem Rücken zur Wand.