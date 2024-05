Union Berlin feiert irre Last-Minute-Rettung, Köln muss in die 2. Liga!

Die Freiburger Vereinslegende hat heute ihren letzten Auftritt in der Bundesliga, nach fast 13 Jahren als Chefcoach und beinahe drei Dekaden im Klub endet die Ära des 58-Jährigen am Samstag. Im Interview vor dem Anpfiff musste Streich auch ein paar Tränen verdrücken.

Auch in höchster Not zeigen die Anhänger der Eisernen übrigens viel Charakter, im ersten Durchgang ehrten sie den gegnerischen Trainer Christian Streich mit "Fußballgott"-Sprechchören.

Es geht in die Kabinen, im Moment wäre der 1. FC Köln abgestiegen, während Union Berlin in die Relegation gegen Fortuna Düsseldorf müsste!

Allerdings liegt Bochum in Bremen hinten, womit die Eisernen bei einen eigenen Dreier ans rettende Ufer springen könnten. Die beste Gelegenheit dazu hat Juranovic vom Punkt aus vergeben.

Mainz schielt mit einem Punktgewinn in Wolfsburg hingegen auf die Rettung und Platz 14, bei einem weiteren Gegentreffer oder der Berliner Führung wird es aber schnell wieder brenzlig - es bleibt also spannend. Nur der Effzeh braucht in der zweiten Hälfte ein ganz großes Fußballwunder, um noch in der Liga zu bleiben.