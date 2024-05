Abstiegskampf im Liveticker: Wer rettet sich am letzten Spieltag?

Deutschland - Das Abstiegsgespenst treibt am letzten Spieltag der Bundesliga noch in vier Stadien sein Unwesen! Während Union Berlin und der 1. FC Köln am Abgrund stehen und auf die Rettung in allerhöchster Not hoffen, haben Mainz und Bochum ihr Glück selbst in der Hand. Wer schafft den Klassenerhalt?