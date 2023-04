Kein Glück gegen Gladbach! 1. FC Köln verzweifelt im Rhein-Derby an katastrophaler Chancenverwertung

Davie Selke (r.) und Teamkollege Kingsley Schindler hatten beide genügend Chancen den FC auf die Siegerstraße zu bringen. © Marius Becker/dpa

Zwei Wochen nach der deftigen 1:6-Klatsche beim BVB ging es für den Effzeh gegen Borussia Mönchengladbach um mehr als nur Wiedergutmachung - nämlich um die Vormachtstellung am Rhein.

"Dieses Spiel ist einfach was Besonderes! Wir müssen alles reinhauen, um zu gewinnen und unser Ziel Klassenerhalt so schnell wie möglich zu erreichen", so Coach Steffen Baumgart vor dem Spiel bei DAZN.

Mit den kämpferischen Worten ihres Trainers im Ohr erwischte der Effzeh auf dem extrem rutschigen Geläuf nach kleiner Pyro-Verspätung der Gästefans den deutlich besseren Start!

Davie Selke verpasste nach überfallartigem Konter über Linton Maina die dicke Gelegenheit zum 1:0 - da waren gerade mal zwei Minuten rum.

Mit dem Support der eigenen Fans im Rücken erspielten sich die Geißböcke Chance um Chance - nur mit dem Tore erzielen wollte es nicht so richtig klappen. Zwei Gelegenheiten von Kingsley Schindler (11./28.) blieben ebenso erfolglos wie ein Freistoß von Florian Kainz, der aus 20 Metern nur um Millimeter verzog.

Und die Borussia? Blieb im ersten Durchgang offensiv komplett blass und lief den Geißböcken - die sich eine Führung mehr als verdient gehabt hätten - unter Dauer-Druck nur hinterher.

Einzig ein Foulspiel von Timo Hübers an Florian Neuhaus (15.) sorgte für kurze Aufregung, reichte jedoch nicht für einen Strafstoß - "Das ist eine klare Fehlentscheidung. Da gibt es nichts zu diskutieren", ließ DAZN-Experte Sami Khedira in der Halbzeitpause seinem Unmut freien Lauf - Glück für den Effzeh!