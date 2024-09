Monsterparade nach Dauerfeuer: 1. FC Köln spielt Magdeburg völlig an die Wand

Köln - Was für eine erste Hälfte! Im Spitzenspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend zwischen dem 1. FC Köln und dem 1. FC Magdeburg geht es schon früh heiß her! Die Gäste kommen dabei überhaupt nicht ins Spiel. Absolut unfassbar, dass die Hausherren noch nicht führen!