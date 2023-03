Neuer Spieler für Steffen Baumgart? 1. FC Köln zeigt wohl Interesse an Ex-BVB-Profi

Köln - Nach fünf Spielen ohne einen Sieg ist der 1. FC Köln in den Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gerutscht. Lediglich sechs Punkte trennen die Geißböcke von einem direkten Abstiegsplatz. Die Kaderplanung für die kommende Saison treiben die Verantwortlichen jedoch voran. Ein ehemaliger Spieler von Borussia Dortmund soll im Blickfeld stehen.

Von seinen Anlagen her würde der 21-Jährige perfekt in das Beuteschema von Trainer Steffen Baumgart (51) passen.

Mit den Niedersachsen kämpft der niederländische U21-Nationalspieler um den Klassenerhalt in Deutschland zweithöchster Spielklasse.

19 Spiele, sechs Tore und drei Vorlagen. So liest sich die Bilanz von Immanuel Pherai (21) in der laufenden Spielzeit. Der 21-Jährige kickt derzeit in der 2. Fußball-Bundesliga für Eintracht Braunschweig.

Mark Uth (31) konnte in dieser Spielzeit lediglich fünf Pflichtspiele absolvieren. Der Routinier könnte nun Konkurrenz von Immanuel Pherai (21) bekommen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der niederländische U-Nationalspieler könnte in Köln für einen frischen Konkurrenzkampf hinter den Spitzen sorgen. Der aktuelle offensive Mittelfeldspieler Mark Uth (31) wurde zwar bis 2025 an den Verein gebunden, doch aufgrund einer langwierigen Schambeinverletzung konnte der Routinier in dieser Saison lediglich fünf Pflichtspiele für den FC absolvieren.

Wie der Sportsender indes weiter berichtet, wäre der Ex-BVB-Profi im Sommer für einen hohen sechsstelligen Betrag zu haben. Denn der 21-Jährige ließ sich bei seinem Wechsel zu den Niedersachsen wohl eine Ausstiegsklausel einbauen. Dies käme den sparsamen Domstädtern entgegen.

Bisher bestritt Pherai ein Bundesliga-Spiel in seiner Karriere. Und dieses war auch nicht von langer Dauer. Der ehemalige BVB- und heutige RB-Leipzig-Coach Marco Rose (46) wechselte den Offensivakteur in der vergangenen Spielzeit am vorletzten Spieltag gegen die SpVgg Greuther Fürth für lediglich eine Minute ein.

Da war die Jugendkarriere des Niederländers schon von mehr Erfolgen gekrönt. Zusammen mit Nationalspieler Youssoufa Moukoko (18) wurde der Niederländer mit Borussia Dortmund Deutscher B- sowie A-Junioren-Meister.