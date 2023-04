Paukenschlag! Rheinisches Derby zwischen Köln und Leverkusen soll verlegt werden

Köln - Am 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga trifft der 1. FC Köln auf Bayer 04 Leverkusen . Eigentlich sollte das Spiel an dem Sonntag stattfinden, doch nun soll es verlegt werden.

Das rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen soll wohl verlegt werden. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie der Kicker und die Bild berichten, haben die Leverkusener einen Antrag gestellt, das Spiel auf Freitag, den 5. Mai zu verlegen.



Der Grund: Am darauffolgenden Donnerstag tritt die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso (41) zum Europa-League-Halbfinal-Hinspiel bei der AS Rom an.

Um weitere zwei Tage Zeit zur Erholung zu haben, bat die Werkself darum, das Match zu verlegen. In anderen Ländern wie Italien oder Spanien sind solche kurzfristigen Verlegungen gang und gäbe, um den Teams mehr Vorbereitungszeit auf die Europapokal-Spiele zu gewähren.

Wie die beiden Fachmagazine berichten, haben sowohl die DFL als auch Rechteinhaber DAZN der Spielverlegung auch schon zu gestimmt. Auch die Gespräche mit der Polizei laufen auf Hochtouren.

Ein Hindernis gibt es aber wohl noch: Das Spiel zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04 müsste weichen und am Sonntag um 15.30 Uhr ausgetragen werden.