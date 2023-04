Paukenschlag! Rheinisches Derby zwischen Köln und Leverkusen wird verlegt

Köln - Am 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga trifft der 1. FC Köln auf Bayer 04 Leverkusen . Eigentlich sollte das Spiel an dem Sonntag stattfinden, doch nun ist es verlegt worden.

Das rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen soll wohl verlegt werden. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Grund: Am darauffolgenden Donnerstag tritt die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso (41) zum Europa-League-Halbfinal-Hinspiel bei der AS Rom an.



Um weitere zwei Tage Zeit zur Erholung zu haben, bat die Werkself darum, das Match zu verlegen. "In anderen Ländern geschieht das oft. Nun sind wir die letzte deutsche Mannschaft in Europa. Und es könnte uns helfen", sagte der 41-jährige Spanier auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Union Berlin.

Anders als geplant findet das Derby nun am Freitag, den 5. Mai um 20.30 Uhr. Ursprünglich war das Match für Sonntag den 7. Mai um 15.39 Uhr geplant. Die Werkself hätte durch die Verlegung dann sechs statt nur vier Tagen Zeit, sich auf das Spiel bei der AS Rom am Donnerstag, dem 11. Mai vorzubereiten.

„Uns ist vollkommen bewusst, dass diese kurzfristige Vorverlegung für viele der davon betroffenen Parteien einen hohen, außerplanmäßigen Aufwand mit sich bringt, auch für die Fans der beiden Klubs. Das bitten wir im Sinne der Sache zu entschuldigen und bedanken uns gleichzeitig bei allen Entscheidungsträgern für die Unterstützung unseres Vorhabens“, sagte Bayer-Geschäftsführer mit Hinblick auf die Verlegung.