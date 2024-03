Ex-Nürnberg-Profi und Nationalstürmer mit nur 44 Jahren gestorben

Izmir (Türkei) - Beim 1. FC Nürnberg wurde er einst zum Profi, sein Stern ging allerdings erst später in der Türkei auf. Nun trauert die gesamte Fußballwelt um Ersen Martin. Der ehemalige Mittelstürmer starb am Dienstag im Alter von nur 44 Jahren nach langem Kampf an den Folgen eines Herzinfarkts.