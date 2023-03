1. FC Union Berlin: Bleibt Rani Khedira weiter Eisern?

Rani Khedira (29, r.) wechselte im Sommer 2021 vom FC Augsburg zu den Berlinern. © Andreas Gora/dpa

"Der Verein und ich haben eine immens hohe Wertschätzung füreinander", sagte der 29-Jährige im Gespräch mit "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" (Samstag).

"Jeder weiß, was er am anderen hat, daher schließe ich nicht aus, dass ich auch in der kommenden Saison noch hier spielen könnte. Es gab auf jeden Fall schon sehr gute Gespräche".

Khedira steht mit Union auf Rang drei der Bundesliga und könnte es mit dem Klub erstmals in der Vereinsgeschichte sogar in die Champions League schaffen. Momentan sei das Ziel aber erst einmal, sich generell erneut für das internationale Geschäft zu qualifizieren.

"Es ist ein besonderes Gefühl, unter der Woche diese Partien bestreiten zu dürfen", sagte der gebürtige Stuttgarter.

"Dieses Gefühl macht süchtig. Wir wollen also wieder unter die besten sechs kommen. Ob es sogar ein Platz unter den besten vier wird, spielt zum jetzigen Zeitpunkt keine Rolle."