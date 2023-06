Abgang im Sommer? Bei Union Berlin haben diese Kicker wohl keine Zukunft mehr

Berlin - Bei Union Berlin steht im Sommer wieder einmal ein Kaderumbruch an: Einige Spieler werden den Verein verlassen und für den Kampf in der Königsklasse müssen sich die Eisernen sicherlich auch auf der einen oder anderen Positionen verstärken.

Allerdings hatte Manager Oliver Ruhnert (51) in einem Interview mit " ikz-online " angekündigt, dass der Hauptstadtklub für sechs Champions-League-Spiele nicht seine Identität aufgeben werde. Man müsse trotz der Mehreinnahmen weiter kreativ sein, "weil wir ja auch in Steine investieren", womit der 51-Jährige auf den Bau des neuen Stadions verwies.

Da die Eisernen die Kaufoption bei Diogo Leite (24) gezogen haben , ist ein weiterer Platz in der Innenverteidigung besetzt, denn an Robin Knoche (31) gibt es zurzeit sowieso kein Vorbeikommen. Und auch Danilho Doekhi (24) hat sich in der abgelaufenen Spielzeit in den Vor­der­grund gespielt.

Tim Skarke (26) durfte bei seiner Leihe zu Schalke 04 zwar ausgerechnet gegen Hertha BSC jubeln, stieg am Ende der Saison aber trotzdem mit den Knappen ab. © David Inderlied/dpa

Die Königsblauen werden aber wohl dennoch nicht bereit sein, so viel Geld zu bezahlen, sollten sie an einem dauerhaften Verbleib des 26-Jährigen interessiert sein.

Wenn sich die beiden Klubs nicht auf eine Ablöse einigen können, muss der Flügelspieler in der Vorbereitung einen neuen Anlauf bei den Köpenickern nehmen. Oder schlägt vielleicht Aufsteiger Heidenheim zu, und holt den Rechtsfuß zu seinem Jugendklub zurück?

Keita Endo (25) wurde an Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig verliehen und bestritt 18 Spiele für die Löwen, die sich den Klassenerhalt im Unterhaus sichern konnten. Die Niedersachsen werden die Kaufoption für den 25 Jahre alten Japaner aber wohl nicht ziehen. Mögliche Neuverhandlungen könnten allerdings dennoch zu einem dauerhaften Engagement des offensiven Mittelfeldspielers in Braunschweig führen.

Last but not least wird es mit großer Wahrscheinlichkeit auch für Eigengewächs Laurenz Dehl (21) keinen Platz im FCU-Kader geben. Der Mittelfeldspieler wurde im Winter nach einem vollkommen missglückten Abenteuer bei den Bohemians Dublin an den Regionalligisten Viktoria Berlin ausgeliehen, wo er möglicherweise eine weitere Spielzeit verbleiben könnte, um Spielpraxis zu sammeln.