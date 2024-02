Nach Blut-Drama bei Union-Nachholspiel: Fans sorgen für lange Unterbrechung!

Stattdessen ging die Partie ohne Strafstoß oder auch nur eine Verwarnung für Knoche, aber mit Ajorque weiter: Kurz nach Wiederanpfiff konnte der Stürmer mit einem dicken Pflaster auf der Nase wieder am Geschehen teilnehmen und holte sich ironischerweise zwei Minuten später selbst eine Gelbe Karte ab.

Auch wenn der Unparteiische in der Behandlungspause genug Zeit hätte, sich die Bilder noch einmal anzuschauen, schaltete sich der VAR nicht ein.

Union Berlins Rani Khedira versuchte, die Gästefans vom Bällewerfen abzuhalten. © Arne Dedert/dpa

Es sollte jedoch nicht der einzige Zwischenfall des Abends bleiben: Auch im Nachholspiel des 18. Spieltags kam es zu Protesten gegen die von der DFL genehmigten Investoren-Einstiege!

Die Fans der Eisernen warfen immer wieder Tennisbälle und Flummis auf den Rasen, sodass die Partie in der 38. Minute kurzzeitig und ab der 41. Minute für längere Zeit unterbrochen werden musste.

Da geriet das Sportliche fast in den Hintergrund! Doch sowohl Mainz als auch Union ließen sich von der Pause und der extrem langen Nachspielzeit nicht beeindrucken: In der achten Nachspielminute ging der FSV durch einen Kopfball von Jonathan Burkardt in Führung, Union glich nur fünf Zeigerumdrehungen später durch Robin Gosens aus.

Mit einem 1:1 geht es also in die Pause. TAG24 bleibt für euch am Ball!

