Champions League zum Greifen nah: Mach's noch einmal, Union!

Vor zwei Jahren war es Max Kruse (35), der die Eisernen in der Nachspielzeit gegen RB Leipzig (2:1) nach Europa schoss. Ausgerechnet Kruse löste auf den letzten Drücker das Ticket zur Conference League. Wenige Wochen zuvor sorgte er noch für Aufmerksamkeit, als er erklärte, auf den neu erschaffenen Wettbewerb eigentlich keine Lust zu haben.

Dafür reicht allein ein Blick zurück auf die vergangenen beiden Spielzeiten. Finalspiele am letzten Spieltag kann Union!

Alles, was die Eisernen benötigen, ist ein Sieg gegen Werder Bremen (15.30 Uhr/Sky). Selbst eine Niederlage könnte unter Umständen reichen. Dafür aber muss Verfolger Freiburg in Frankfurt verlieren.

Zu Hause eine Macht: Verfolger Freiburg war gegen Kevin Behrens (32) und Co. chancenlos. © Andreas Gora/dpa

"Es ist eine außergewöhnliche Spielzeit, die wir gezeigt haben. Aber jetzt hast du die Möglichkeit, den ganz großen Sprung zu schaffen", sagte Urs Fischer (57).

Wie schon in den vergangenen Jahren kann der Schweizer wieder aufs Heimpublikum setzen. Die Alte Försterei ist und bleibt eine absolute Festung. Seit nun schon 22 Spielen sind die Eisernen zu Hause nun schon ungeschlagen.

Zudem haben sie das bessere Torverhältnis, sowie den vermeintlich leichteren Gegner. Es spricht eigentlich alles für Union, doch genau da liegt die Gefahr.

"Du hast es in den eigenen Händen und das erzeugt natürlich auch Druck", sagte Fischer. "Es gilt am Schluss eine Mischung hinzubekommen. Der Druck gibt dir dann auch was, nur der Druck darf nicht zu groß sein."