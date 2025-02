ER ist der Mittelstürmer, der bei Union Berlin zuletzt zweistellig geknipst hat

Taiwo Awoniyi (27) hat in der Saison 2021/22 insgesamt 20 Mal für Union Berlin genetzt. © Andreas Gora/dpa

Denn der Nigerianer, der einst vom damaligen Klopp-Klub FC Liverpool An die Alte Försterei wechselte, ist tatsächlich der letzte gelernte Mittelstürmer, der bei den Eisernen so richtig gezündet hat.

In der Saison 2021/22 traf der Sturmtank allein in der Bundesliga 15 Mal das gegnerische Tor. Dazu kommen fünf weitere Buden in DFB-Pokal und Conference League. Das ist seitdem keiner anderen Sturmspitze mehr gelungen.

In der darauffolgenden Spielzeit konnte zwar Sheraldo Becker (29) noch elfmal im deutschen Fußballoberhaus netzen, der ist aber gelernter Flügelstürmer. Kevin Behrens (34) war mit acht Liga-Toren ebenfalls noch ein Lichtblick. Zu Beginn der Saison 23/24 sorgte der 34-Jährige auch noch einmal für Furore und durfte sogar sein Debüt in der Nationalmannschaft feiern.

Seitdem haben sich die Verantwortlichen um Oliver Ruhnert (53) und dessen Nachfolger Horst Heldt (55) in der Spitze gehörig "verwechselt".

Jordan und Chris Bedia (beide 28) kamen mit viel Vorschusslorbeeren aus der Schweiz in die Hauptstadt, blieben aber hinter den (vielleicht zu hohen) Erwartungen zurück - die Schweizer Super League ist dann halt doch nicht mit der Bundesliga vergleichbar.