Gosens Abschied bahnt sich an: Dieser Klub will den Union-Star haben

Berlin - Nach nur einem Jahr bei Union Berlin stehen die Zeichen auf Abschied: Seit Wochen schon wird Robin Gosens (29) mit einer Rückkehr nach Italien in Verbindung gebracht. Die könnte womöglich schon bald Formen annehmen.

Robin Gosens (29) könnte Union nach nur einem Jahr wieder verlassen. © MIGUEL RIOPA / AFP

Während Transfer-Guru Fabrizio Romano noch von mehreren Interessenten spricht, wird der Transferexperte Gianluca Di Marzio schon konkreter: Der FC Bologna soll seine Fühler ausgestreckt haben.

Die Norditaliener sollen den 29-Jährigen schon vergangenen Sommer auf den Zettel gehabt haben, der Linksverteidiger aber entschied sich für Union!

Mit dem Wechsel erfüllte sich der deutsche Nationalspieler den Traum von der Bundesliga. Beim Champions-League-Teilnehmer wollte er sich für die Heim-EM empfehlen, doch die Katastrophen-Saison sollte Unions-Toptorschützen (sechs Saisontore) auf die Füße fallen. Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) verzichtete auf eine Nominierung.

"Auf so einen Moment kannst du dich nicht vorbereiten", erklärte Unions Rekordeinkauf in der ZDF-Doku "Heimvorteil - mit Tommi Schmitt. "Dann haben wir aufgelegt und dann habe ich selber erst mal für mich geweint. Dann habe ich sofort meine Frau angerufen und ihr gesagt: Schatz, ich habe es nicht geschafft.' Dann haben wir noch zwei Minuten zusammen am Telefon geweint."