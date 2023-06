Großer Zahltag für Union Berlin: Es klingeln die Kassen

Berlin - Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Champions League gibt es jetzt den nächsten Geldregen für Union Berlin . Die DFL gab am Donnerstag bekannt, wie viele TV-Gelder gezahlt werden.

Speziell, um in der Champions League bestehen zu können, müssen sich die Berliner noch auf der ein oder anderen Position verstärken.

Union Berlin darf sich auf unfassbare 66 Millionen Euro freuen. Im Vergleich zur vergangenen Saison ist das ein Plus von satten elf Millionen Euro. Geschäftsführer Oliver Ruhnert (51) hat damit so viel Geld wie noch nie zur Verfügung.

Das Sportmagazin " Kicker " veröffentlichte am Donnerstag, wie viel Geld die jeweiligen Teams aus der 1. und 2. Bundesliga bekommen.

Bei Union Berlin geht es weiterhin nur in eine Richtung, und zwar nach oben. Nach Platz vier in der abgelaufenen Spielzeit und der damit verbundenen Qualifikation für die Champions League gibt es jetzt noch mehr Geld von der DFL.

Union-Trainer Urs Fischer (57) darf sich auf den ein oder anderen Spieler freuen. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Union Berlin hat sich die 66 Millionen Euro durch starken Fußball redlich verdient. Doch mit dem Geld-Regen ist noch lange nicht Schluss. Zu den Ausschüttungen der DFL gesellen sich zur neuen Spielzeit auch noch die der UEFA.

Auf die Eisernen aus Köpenick warten demnach rosige Zeiten. Bis zur Spitze in der Bundesliga fehlen aber noch ein paar Millionen: Der große FC Bayern bekommt ganze 90 Millionen Euro an TV-Geldern ausgeschüttet. Beim Vize-Meister aus Dortmund sind es 80 Millionen Euro (700.000 Euro mehr als noch in der letzten Spielzeit).

Die DFL schüttet für die kommende Spielzeit insgesamt 1,3 Milliarden Euro aus. Eine gewaltige Summe, doch im Vergleich zur vermeintlich übermächtigen Premier League hinkt die Bundesliga ganz klar hinterher. In Englands höchster Spielklasse werden bis zu zwei Milliarden Euro hingelegt.

Für Union Berlin kann, im Falle einer erneut starken Saison, im nächsten Jahr noch mehr Geld herausspringen.