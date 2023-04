Hat Union Berlin diesen Werder-Kicker auf dem Wunschzettel?

Berlin - Marvin Ducksch (29) ist nicht erst seit seinem Hattrick am vergangenen Wochenende auf dem Radar der Liga-Konkurrenz aufgetaucht. Jetzt soll Union Berlin an dem Offensiv-Allrounder von Werder Bremen Interesse zeigen.

Neuzugang Jordan (26), der besonders in der Anfangsphase sein Können aufblitzen ließ, steckt seit seiner Verletzung und der verpassten WM-Teilnahme für die USA in einer Formkrise und auch Sven Michel (32) konnte in Berlin nur phasenweise an seine Leistungen aus der 2. Bundesliga anknüpfen.

Diese Summe könnten die Köpenicker durchaus stemmen, insbesondere wenn am Ende der Saison die lukrative Königsklasse herausspringen sollte. Und Union hat im Angriff tatsächlich Bedarf.

Ducksch steht noch bis Sommer 2024 bei den Grün-Weißen unter Vertrag, soll jedoch eine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier verankert haben, die ihm für 7,5 Millionen Euro einen Abgang im Sommer erlaubt.

Laut " Bild " soll der Stürmer ganz oben auf der Wunschliste bei den Eisernen stehen, die in der kommenden Spielzeit ziemlich sicher international vertreten sein werden und sogar gute Chancen auf die Champions League haben.

Holt Union-Manager Oliver Ruhnert (51) Marvin Ducksch im Sommer in die Alte Försterei? © Soeren Stache/dpa

Das war übrigens auch im Zusammenhang mit "Duckschi" eine große Befürchtung, denn der Angreifer schoss zwar regelmäßig das Fußball-Unterhaus kurz und klein - in 138 Partien steuerte der 29-Jährige stolze 71 Tore und 34 Vorlagen bei - in der 1. Bundesliga erreichte er zuvor allerdings nie diese Qualität.

Zwischen 2013 und 2019 stand Marvin für den BVB, Paderborn und zuletzt Fortuna Düsseldorf insgesamt 31-mal im deutschen Oberhaus auf dem Rasen, erzielte dabei allerdings nur zwei magere Tore.

Für Werder bestritt er mittlerweile 29 Partien, in denen er elfmal netzte. Beim 4:2 seiner Mannschaft gegen Hertha BSC legte er am Wochenende im Olympiastadion seinen ersten Dreierpack in der Bundesliga auf und das sogar ohne seinen kongenialen Sturmpartner Niclas Füllkrug (30).

Es wurden sogar schon Stimmen laut, die das Duo auch gern gemeinsam im Trikot der deutschen Nationalmannschaft stürmen sehen wollen. Kein Wunder also, dass der FCU Interesse an Marvin Ducksch zeigt.

Und wenn sich der Hauptstadtklub tatsächlich für die Champions League qualifizieren sollte, könnte auch der Bremer bei einem guten Angebot schwach werden, denn dass der SVW in der kommenden Saison international vertreten sein wird, ist so gut wie ausgeschlossen. Vielleicht landet Union-Manager Oliver Ruhnert (51) also bald den nächsten Transfer-Coup.