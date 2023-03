Irres Transfergerücht: Schnappt sich Union Berlin diesen Barca-Star?

Nach dem geplatzten Isco-Transfer taucht der nächste große Name in Berlin-Köpenick auf: Sergino Dest (22) wird mit Union Berlin in Verbindung gebracht.

Von Johannes Kohlstedt

Sergino Dest (22, l.) hat beim FC Barcelona keine Zukunft mehr. © Michael Reaves/Getty Images/AFP Im Sommer 2020 legte der FC Barcelona für das Ajax-Talent noch 21 Millionen + Bonuszahlungen auf den Tisch, nun wollen die klammen Katalanen den amerikanischen Nationalspieler lieber heute als morgen endgültig verkaufen. Im besten Falle für annähernd so viel, wie sie selbst zahlten. Derzeit ist der Außenverteidiger noch an den AC Milan ausgeliehen, doch Dest hat weder bei Barca noch bei den Rossoneris eine Zukunft. In der Serie A kommt der 22-Jährige auch verletzungsbedingt auf gerade einmal acht Einsätze. Ein Tor oder eine Vorlage konnte er in seinen 14 Pflichtspielen nicht beisteuern. Die Kaufoption von 20 Millionen Euro werden die Italiener wohl kaum ziehen. Schnappt sich jetzt Union den Flügelflitzer, der vor drei Jahren noch als Wunschspieler des FC Bayern Münchens galt? Er soll laut dem Fußballportal "90min" zumindest auf dem Zettel der Eisernen stehen. 1. FC Union Berlin Union auf Champions-League-Kurs: Darum ist die Königsklasse so gut wie sicher Es wäre allerdings ein für Union völlig untypischer Transfer. Der Bundesligist bedient sich normalerweise eher mal in der 2. Liga. Urs Fischer (57) hat jedoch schon bewiesen, dass Spieler in seinem funktionierenden System wieder zu alter Stärke zurückfinden können.

Steht Sergino Dest beim 1. FC Union Berlin auf dem Einkaufszettel?