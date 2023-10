Unions Kevin Behrens gibt zu: "Bin das Niveau nicht gewohnt"

Der 32-Jährige war in dieser Spielzeit bereits viermal erfolgreich. © Federico Gambarini/dpa

DFB-Neuling Kevin Behrens staunte nach der USA-Reise des viermaligen Weltmeisters nicht schlecht: "Ja, natürlich. Ich bin das nicht gewohnt, auf so einem Niveau zu trainieren, zu spielen, aber ich werde weiter an mir arbeiten und alles geben."

Der Stürmer wurde beim 2:2 gegen Mexiko wenige Minuten vor Schluss für Jamal Musiala (20) eingewechselt.

Im Hinblick auf eine erneute Nominierung für die Länderspiele Ende November gegen die Türkei und Österreich sagte der vierfache Torschütze in dieser Saison folgendes: "Wenn man jetzt nochmal dabei sein sollte, dann kennt man die Abläufe, dann kennt man die Jungs besser, dann kann man selbstbewusster aufspielen, mit einer gewissen Leichtigkeit. Wenn das so sein sollte, wird es auch so kommen, dass ich ein bisschen lockerer bin."

Trotz der erstmaligen Nominierung zeigte sich Behrens selbstkritisch genug. Sein persönliches Fazit lautete wie folgt: "dass ich in jedem Fall noch mehr an mir arbeiten muss".