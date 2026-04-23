23.04.2026 06:01 Linus Güther und die "Geburtstags-Klausel": Debütierte er, weil es sein Vertrag vorschrieb?

Zwei Wochen ist es her, dass Linus Güther seinen 16. Geburtstag feierte. Drei Tage darauf debütierte der Youngster in der Bundesliga für Union. Ein Zufall?

Von Lukas Schulze

Berlin - Zwei Wochen ist es her, dass Linus Güther seinen 16. Geburtstag feierte. Drei Tage darauf debütierte der Youngster in der Bundesliga für Union Berlin. Eine Belohnung für seine sportliche Entwicklung oder weil es ein Passus in seinem Vertrag besagte?

Linus Güther feierte am 11. April sein Bundesliga-Debüt, drei Tage nach seinem 16. Geburtstag. Ein Zufall? © Harry Langer/dpa Nach TAG24-Recherchen gibt es berechtigten Grund zur Annahme, dass der Einsatz Güthers drei Tage nach seinem 16. Geburtstag kein Zufall war. In Branchenkreisen wird gemunkelt, dass eine "Geburtstagsklausel" existiere, die Güthers Eltern und Berater im Zuge des Abschlusses verankert haben wollten. Vertragsklauseln, in denen geregelt wird, dass ein Jugendspieler am oder bis zu Tag X debütieren muss, sind nach TAG24-Erkenntnissen kein Novum, aber eine Seltenheit. 1. FC Union Berlin Bleibt er bei Union? Entscheidung um Nsoki gefallen Man muss wissen: Jugendliche dürfen in Deutschland erst mit 16 Jahren und mit einer Ausnahmeregelung im Herrenbereich spielen, die DFL hatte 2020 die Altersgrenze auf dieses Alter abgesenkt. Güther stieg durch seinen Einsatz zum zweitjüngsten Bundesliga-Debütanten nach Youssoufa Moukoko (heute 21) auf, der einen Tag nach seinem 16. Geburtstag seinen ersten Profieinsatz bekam. Dass Güther nicht auf Position eins dieses Rankings rutschte, war allein dem Kalender geschuldet.

Steffen Baumgart (54) verhalf Linus Güther als eine seiner letzten Amtshandlungen zum Bundesliga-Debüt. Hatte er eine Wahl? © Harry Langer/dpa TAG24 kennt Vertragsentwürfe aus früheren Verhandlungen, unmittelbar bevor der Vertrag mit Union abgeschlossen wurde. Aus diesen geht hervor, dass ein Einsatz am Wochenende nach dem 16. Geburtstag eine zentrale Forderung von Eltern und Berater war. Mehr noch war in diesen Papieren bei Nichteinhaltung der "Geburtstagsklausel" eine empfindliche Vertragsstrafe festgeschrieben. Die klare Absicht dahinter: Güthers Bekanntheit und Vermarktung so früh wie möglich steigern. Union Berlin reagierte nicht auf die Anfrage von TAG24, ob die "Geburtstagsklausel" existiere. 1. FC Union Berlin Felix Magath ledert gegen Union Berlin: "Fahrlässig oder auch verantwortungslos" Dafür wurde am Abend von Güthers Bundesliga-Debüt auf dem YouTube-Kanal der Berliner Morgenpost ein 15-minütiges Portrait des Jugendlichen veröffentlicht. Während für gewöhnlich Spieler ihre Medienrechte an den Verein oder die Spielbetriebs-GmbH abtreten, hatte es in dem Fall den Anschein, dass der Film für den Tag X vorbereitet worden war, um dem Jungen maximale Aufmerksamkeit zu schenken. Wie die kahlen Bäume in dem Film zeigen, dürften die Filmaufnahmen mindestens mehrere Wochen vorher aufgenommen worden sein.

Linus Güther gilt ohne jeden Zweifel als eines der deutschen Toptalente seines Jahrgangs

Marie-Louise Eta (34) verzichtete bei ihrem Bundesliga-Debüt auf Güther, den sie zuvor als U19-Trainerin gefördert hatte. © Andreas Gora/dpa Und sportlich? Gilt Güther ohne jeden Zweifel als eines der Toptalente des 2010er-Jahrgangs in Deutschland, das große Chancen haben dürfte, sich dauerhaft im Profifußball zu etablieren. Der offensive Mittelfeldspieler debütierte im Mai des Vorjahres für die U15-Nationalelf, ehe er im September den Sprung in die U16 Deutschlands schaffte, für die er in neun Spielen neun Torbeteiligungen lieferte. Bei Union hingegen wurde Güther am vergangenen Wochenende nicht erneut für den Profikader nominiert. Stattdessen spielte der Youngster für die Unioner U19. Neutrainerin Marie-Louise Eta (34) führte vor einer Woche aus: "Er ist ein toller Junge, an dem wir in den nächsten Jahren hier im Verein sehr, sehr viel Freude haben werden. [...] Es gab einen klaren Plan, einen klaren Weg, und es ist wirklich toll, wie er den Weg auch mitgeht in dem jungen Alter."

Vertrag und Zukunftstransfer: Profitieren Eltern im Fall eines Weiterverkaufs Güthers?

Linus Güther (l.) trainiert mit 16 Jahren regelmäßig bei den Union-Profis mit. © Soeren Stache/dpa Wie geht es mit Güther weiter? Eta: "Er hat sich auch hier schon ein gutes Standing erarbeitet und gleichzeitig hat er auch noch weiterhin Schule. Er wird weiterhin im Trainingsprozess der Profis mit dabei sein." Auch die Regelung mit dem Profitraining tauchte in früheren Vertragsentwürfen auf, um dem Toptalent die bestmögliche Förderung zu garantieren. Ebenso wie eine Klausel, dass Güthers Eltern im Falle eines ablösepflichtigen Verkaufs ihres Sohnes finanziell erheblich profitieren würden. Umso größer war die Verwunderung unter Szenekennern, dass Güther sich für Union, das im Nachwuchs nicht zu den Topadressen Deutschlands zählt, entschied. Für den Schritt zu den Eisernen nahmen die Güthers sogar den Vertragsstreit mit Energie Cottbus in Kauf - bis heute pochen die Lausitzer auf die Gültigkeit des Kontraktes, den seine Eltern unterschrieben. Seine neue Heimat in Berlin-Köpenick liegt nur knappe zwei Autostunden von Spremberg entfernt, jedoch hätte Güther dem Vernehmen nach auch bei Branchenriesen wie Bayern München, Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen unterkommen können. Der Verdacht liegt nahe, dass Union für Güther auch den Zuschlag bekam, weil die Eisernen Zugeständnisse in der Vertragsgestaltung machten …