Ohne ihn gibt's keine Punkte: Fehlt er, verliert Union

Ohne Robin Knoche (31, 3.v.l.) hat Union Berlin bislang jedes Spiel verloren. © Andreas Gora/dpa

Bei Letzterem fällt sein Fehlen ganz besonders auf. Fehlt er, ist das Spiel eigentlich so gut wie verloren. Seit seinem Wechsel zu Union Berlin musste Knoche, den nicht wenige gerne bei der WM gesehen hätten, erst dreimal in der Bundesliga passen - und diese drei Partien ohne ihn wurden allesamt zu Niederlagen.

Als der 31-Jährige vergangene Saison aufgrund einer Gelbsperre bei Arminia Bielefeld passen musste, setzte es auf der Alm ein 0:1. In dieser Saison fehlte Knoche beim 0:2 in Frankfurt und beim jüngsten 2:4 in Sinsheim.

Sein Fehlen machte sich besonders bemerkbar. Ohne ihn verteilten die Eisernen regelrecht Geschenke. Jetzt brauchen sie gegen Werder Bremen einen Sieg für die Champions League.

"Er ist ein unfassbar wichtiger Spieler für uns. Ich denke, dass er beim nächsten Spiel wieder zur Verfügung stehen und dann hinten den Laden zusammenhalten wird. Das wird uns guttun", meinte Khedira nach dem Rückschlag.

Das Gute: Der 29-Jährige dürfte mit seiner Einschätzung richtig liegen. Der Abwehrchef hat seinen Infekt überwunden. Am Dienstag stand Knoche wieder auf dem Trainingsplatz. Einem Einsatz beim Königsklassenfinale gegen Bremen dürfte damit nichts mehr im Wege stehen.