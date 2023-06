Schnappt sich Union diesen Ex-Bayern-Star?

Berlin - Bei Union Berlin ist weiterhin einiges los und Manager Oliver Ruhnert (51) befindet sich ständig auf der Suche nach Verstärkung. Die Eisernen sollen demnach Interesse an Christian Früchtl (23) haben.

Mit der Rückkehr von Leihspieler Lennart Grill (24, kommt von Bayer 04 Leverkusen ) und dem etatmäßigen Keeper Frederik Rönnow, hätte Trainer Urs Fischer (57) mit Früchtl noch einen weiteren Torhüter in den eigenen Reihen, der den Platz zwischen den Posten für sich beansprucht.

Wie der " Kicker " berichtet, soll es noch keine offizielle Anfrage bei den Wienern gegeben haben. Früchtl ist noch bis 2025 an die Mozartstädter gebunden. Im Falle eines Transfers wäre demnach eine Ablöse fällig.

In der österreichischen Hauptstadt hat sich der 23-Jährige dank guter Leistungen in den Fokus der Berliner gespielt.

In der abgelaufenen Spielzeit kam Früchtl in allen 32 Ligaspielen zum Einsatz. Wettbewerbsübergreifend blieb er in 42 Einsätzen achtmal ohne Gegentor.