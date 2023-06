Transfer fix: Möhwald wechselt von Union Berlin zu altem Bekannten nach Belgien

Kevin Möhwald (29) konnte sich bei Union Berlin nie richtig durchsetzen und verlässt den Verein nach zwei Jahren in Richtung Belgien. © Friso Gentsch/dpa

Dort trifft der zentrale Mittelfeldspieler auf seinen Ex-Coach Florian Kohfeldt (40), der offiziell ab dem 1. Juli das Traineramt bei den Belgiern übernehmen wird.

Möhwald und Kohfeldt verbindet eine gemeinsame Vergangenheit bei Werder Bremen. Der 29-Jährige spielte bis Ende August 2021 für die Grün-Weißen, bevor kurzfristig noch der Transfer zu den Köpenickern über die Bühne ging.

Unter Urs Fischer (57) kam er jedoch nie so richtig zum Zug, sodass er in seiner ersten Spielzeit An der Alten Försterei zu lediglich 16 Bundesliga-Einsätzen kam. In der abgelaufenen Saison spielte er dann bei den Berlinern überhaupt keine Rolle mehr.

"Wir wünschen Kevin für seine Zukunft nur das Beste. Für ihn persönlich ist eine neue sportliche Herausforderung das sinnvollste, deshalb begrüßen wir seinen Wechsel nach Eupen", kommentierte Union-Manager Oliver Ruhnert (51) den Abgang.

Ähnlich sieht das auch Kevin Möhwald, der trotz seiner begrenzten Einsatzzeiten positiv auf seine Zeit bei den Eisernen zurückblickt: "Was der Verein in den letzten Jahren erreicht hat, ist unglaublich. Sicher hätte ich gerne mehr dazu beigetragen, aber trotzdem bin ich dankbar für die Erfahrungen und Erlebnisse."