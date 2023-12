Union Berlin als Underdog in der Höhle des Löwen: Alles oder nichts gegen FC Bayern?

Union Berlin hat auch zu besten Zeiten bislang nur einen einzigen Punkt in München ergattert. © Peter Kneffel/dpa

Dass die Eisernen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Allianz Arena als Tabellenschlusslicht krasser Außenseiter sind, steht außer Frage, aber warum das Spiel nicht gerade deswegen als Chance nutzen?

Denn was hat man gegen die übermächtigen Bayern schon zu verlieren? Die meisten Teams reisen mit dem Gedanken nach München, dass dort sowieso nichts zu holen sei und schenken das Spiel schon im Vorfeld ab, was sich manchmal sogar in der jeweiligen Aufstellung widerspiegelt.

Die Berliner sind nach dem zähen Königsklassen-Remis bei Sporting Braga direkt in die bayerische Landeshauptstadt geflogen, um sich akribisch auf den Kracher vorzubereiten.

Angst vor großen Tieren hat der neue Coach Nenad Bjelica (52) vor seiner Liga-Premiere ohnehin nicht. "Wir glauben an unsere Möglichkeiten", kündigte er im Vorfeld des Spiels an.