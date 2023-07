Union-Berlin-Blog: Diese 8 Union-Stürmer kämpfen aktuell um 2 Plätze

In einer Personal-Union aus echten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 einen Union-Berlin-Blog über die Eisernen.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld. © Archiv Die Autoren: Beecke (Christian Beeck, 50), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union, lebt heute an der Küste, hat 2 Kinder und arbeitet als Geschäftsführer bei Energy World. Icke (Jürgen Heinemann, 58) ist seit 1975 Unioner, als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig, stammt ursprünglich aus der IT-Branche, ist verheiratet, hat 1 erwachsenes Kind, lebt heute in Grünheide - im Speckgürtel Berlins und arbeitet bei TAG24. 1. FC Union Berlin Union Berlin: Gosens-Wechsel geplatzt? Unionfux (Tobias Saalfeld, 54) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er.

1. Juli 2023: Diese 8 Union-Stürmer kämpfen aktuell um 2 Plätze

Becker gehört bei Union zur Sturm-Spitze. © Stefanie Loos / AFP Icke: Was planen Ruhnert und Fischer im Sturm? Becker, Behrens und Jordan sind aktuell die ersten 3 im Sturm. Dahinter wartet noch Leweling. Und der frisch verpflichtete Kaufmann, sowie "so gut wie" - Verpflichtung Hollerbach. Auch Sanogo wird von den Junioren hochgezogen und Skarke hat wohl Angebote, aber noch ist nichts fest. Das sind 8 Stürmer für 2 Plätze. In der Spitze haben wir uns damit noch nicht verbessert. Eher in den Sparten "Breite" und "Talent". Ruhnert und Fischer suchen aber auch noch eine qualitative Sturmverbesserung. Das wäre dann die Nummer 9 im Sturm. Natürlich rechnen viele damit, dass Skarke noch verkauft wird. Sanogo dagegen wird Union behalten. Er kann in der Youth-League Tore schießen und ist ein Local-Player. Wovon Union sowieso viel zu wenige im Kader hat. Da drohen dann wieder Streichungen in der Quantität des Kaders der Champions League. Kaufmann und Leweling blieben dann noch für Leihgeschäfte übrig. Aktuell ist es schwer - hier einen glasklaren Plan zu erkennen. Ansonsten sieht es im Forsthaus nicht so aus, als wenn sich in den nächsten Tagen, sprich kurzfristig, etwas Neues ergeben würde. Kevin Schlotterbeck und Christopher Lenz haben von ihren Clubs die Freigabe für einen ablösepflichtigen Wechsel bekommen. Beide hatten schon eine sehr erfolgreiche Zeit beim 1.FC Union. Und beide könnten wohl für kleine Ablösen zwischen 2,5 und 3 Mio. € wechseln. Da wüssten wir, was wir bekommen und keiner der Spieler müsste sich erst einleben. Das sind Optionen über die wir wirklich nachdenken sollten. Einen zweiten "Linksfuß" (neben Leite) unter den Innenverteidigern haben wir nicht im Kader. Und einen Spieler für die linke Außenbahn suchen wir ja sowieso. Könnte passen. Spannend wird auch der Dreikampf Leweling/Kaufmann/Hollerbach im Sturm. Alle 3 kämpfen um Platz 4 oder/und 5. Sprich - wer wird der Michel-Nachfolger im Team? Einer oder sogar zwei werden wohl ausgeliehen werden, eben um allen Spielzeit zu sichern. Und keiner vergesse bitte den am Freitag (30.6.) - 19 Jahre jung gewordenen Sanogo. In der abgelaufenen Saison hatte er 20 Torbeteiligungen in 17 Pflicht-Spielen der Junioren-Bundesliga. Papa Sanogo schaffte 80 Erst-Bundesligaspiele und machte dabei 26 "Buden". Das Talent wurde vererbt. 1. FC Union Berlin Abgang oder Bleiben? Das plant Unions Jaeckel In der Frage, wo spielt Union den nun seine CL-Spiele, ist nach wie vor nichts fix. Die UEFA hat den Weg für Stehplätze für die kommende Saison freigemacht. Sie sind erlaubt. Die Fan-Szene ist uneinig. Einige wollen natürlich aus traditionellen Gründen nur die Alte Försterei haben. Andere, zu den ich auch gehöre, sehen die Größe des Olympia-Stadions und wie viele Unioner dort dabei sein könnten. Ganz nebenbei wären natürlich auch die Einnahmen im Olympia-Stadion relevant höher. Aktuell könnten wir das - bei unseren vielen Baustellen - sicher gut gebrauchen. Die Bauarbeiten für das neue Trainingszentrum der Profis haben begonnen. Nebenbei wird auch noch das Nachwuchs-Leistungs-Zentrum zu Ende gebaut. Eisern!

30. Juni: Köln und Heidenheim düpiert: Aufstiegsstar wechselt zu Union!

Benedict Hollerbach (22) könnte zukünftig für Union Berlin auf Torjagd gehen. © Friso Gentsch/dpa Unionfux: Da sprechen mittlerweile viele schon fast reflexartig von einem typischen Ruhnert-Transfer: Der Shootingstar vom Zweitligaaufsteiger Wehen Wiesbaden, Benedict Hollerbach, umworben u. a. von Köln und Heidenheim, soll sich für uns entschieden haben. In der vergangenen Spielzeit ist der Mann richtig durchgestartet: seine 17 Tore und 5 Vorlagen machten den Aufstieg für Wehen erst möglich. Schnell, trickreich und jung, ausgebildet bei den Bayern und in Stuttgart - keine schlechten Voraussetzungen. Dem Vernehmen nach sollen wir eine gute Million für ihn lockermachen und ihn gleichzeitig ein Jahr in Wehen parken - da könnten wirklich alle gewinnen. Das Thema Robin Gosens soll sich hingegen schon wieder erledigt haben, da Inter Mailand ihn nicht verleihen will, sondern nur verkaufen und da sind uns die verlangten 15-20 Millionen einfach mal zu happig für einen fast 29-Jährigen, den man in drei Jahren auch nicht für die annähernde Summe weiterziehen lassen könnte. Jetzt soll der VfL Wolfsburg interessiert sein, da passt er wohl auch besser ins Gehaltsgefüge. Apropos Wolfsburg: Max Kruse, die Älteren unter uns werden sich noch an ihn erinnern, ist wieder zurück im Profizirkus! Auch wenn die Rückkehr weniger glamourös ausfällt als von ihm erhofft: Er unterschreibt, zunächst für ein Jahr, beim weniger schillernden SC Paderborn. Statt MLS (ja, immer ein erklärtes Wunschziel) oder Bundesliga geht es in die Zweite Liga, mitten in die ostwestfälische Provinz. Ich möchte bezweifeln, dass Dilara mit ihm mitkommt und zum Pendeln nach Berlin ist es mit gut 400 km einfach zu weit. Aus Wolfsburg ist es via ICE ja bekanntlich nur ne gute Stunde, aus Paderborn sind's dann schon vier. Die erste echte Zerreißprobe für die junge Ehe! Und wie der zweifellos überdurchschnittlich begabte Kruse mit dem überschaubaren Fussball der Zweiten Liga zurechtkommt, wird bestimmt auch ganz interessant. Und es gibt garantiert nicht wenige Verteidiger der zukünftigen Konkurrenz, denen es plötzlich heftig in den Füßen juckt… Der neue Spielplan der Bundesliga ist gerade raus - und es bleibt, so wie in den vorangegangenen vier Saisons: Wir beginnen am 19. oder 20. August zu Hause gegen Mainz und beschließen die Saison auch in der Alten Försterei, und zwar gegen den SC Freiburg. Hätte wirklich schlechter kommen können, damit kann man wohl zufrieden sein. Vor uns liegt das letzte Wochenende ohne Union, am Montag geht's wieder los, die Jungs steigen, wenn auch verhalten mit verschiedenen Tests, in die neue Saison ein - auch wenn es noch einige Wochen dauert, bevor es wieder ernst wird, die Vorfreude steigt!!

26. Juni: Das unerklärliche Wunder

Urs Fischer (57) ist von den Bundesligaspielern in einer "Kicker-"Umfrage zum Trainer der Saison gewählt worden. © Soeren Stache/dpa Unionfux: Die Bundesligaspieler (von denen 252 mitgemacht haben) wählten bei einer Kicker-Umfrage den Trainer der Saison und diesmal gewinnt tatsächlich, wenn auch nur knapp, Urs Fischer vor Xabi Alonso und Edin Terzic. Für mich eigentlich die einzig mögliche Wahl und mehr als hochverdient, vor allem vor dem Hintergrund der vergangenen Spielzeiten. Aber die Fachpresse hat ja immer noch ein kleines Problem mit uns, das kann man auch ganz gut an der aktuellen Kicker-Rangliste sehen, wo wir lediglich in drei von sieben Kategorien vertreten sind und zwar durch Rönnow, Knoche und Behrens und alle auf den billigen Plätzen: Rönnow auf Rang 7, Behrens auf 9 und Knoche auf Platz sage und schreibe 15. Kein Becker, kein Khedira, kein Doekhi. Die beste Abwehr der Liga - wie hat sie das nur angestellt? Ganz zu schweigen von unserem vierten Platz und, gemeinsam mit dem Meister Bayern, der stabilsten Mannschaft der Bundesliga, zudem noch als einzige ohne Heimniederlage. Und das alles mit lauter Na-ja-Fussballern!! Das Wunder von Köpenick muss doch immer unerklärbarer werden für die Damen und Herren von der Fachjournaille - wie kann das nur sein, mit drei ganz ordentlichen Spielern? Unser Platz 7 vor zwei Jahren hätte sooo schön als Kuriosum durchgehen können, eine süße Geschichte von Eisern Union, aber nee, die machen immer weiter und weiter! Die haben ihr Stadion selbst gebaut und sind Kult - mehr fällt uns zu denen doch gar nicht ein! Ja, ich weiß, solche Listen sind letztendlich doch subjektiv und bei uns ist wirklich der Star die Mannschaft, aber wie wir, immer noch und noch, dermaßen unterschätzt werden und das vom einzigen Fachmagazin des Landes, ist schon traurig und lächerlich zugleich. Wobei es da ja auch gute Seiten gibt: als Underdog segelt es sich doch günstig so unterm Radar. Und meinetwegen sollen alle vom Zauberfussball der Diva Glasner reden oder von Alonsos überragender Taktik oder von Christian Streichs toller Arbeit - ich weiß nur: All diese Vereine sind in der vergangenen Saison hinter uns gelandet, Frankfurt und Leverkusen sogar mit beträchtlichen zwölf Punkten - nichtsdestotrotz taucht Leverkusen mit immerhin zehn Spielern in der Rangliste auf, ja, selbst Schalke als klarer Absteiger findet noch viermal in den Ranglisten statt. Noch Fragen? Ja, wir spielen keinen so gepflegten Ball, wir sind das Schmuddelkind der Spitze, aber Zahlen lügen nicht und die Punkte hat uns niemand geschenkt und die lassen sich auch nicht alle ermauern, aber bitte, macht nur, liebe Freunde der Bundesliga. Ich wollte mich nur nochmal darüber aufgeregt haben. Jetzt richten wir unseren Blick auf das Positive und freuen uns, für die nicht mehr zu umgehende Würdigung von unserem Urs! Wie schon vor einigen Tagen hier berichtet, wechselt das Missverständnis Kevin Möhwald nach Belgien, zu Eupen und Kohfeldt, die Sache mit Gosens ist weiterhin am Köcheln, es gibt Gerüchte um Spieler wie Fofana von Chelsea. Auch auf der Abgangsseite gibt es weitere Bewegungen: Leweling soll ausgeliehen werden und es gibt natürlich schon eine Reihe von ungenannten Interessenten, so sieht es auch bei Pantovic aus, wobei da nicht klar ist, ob er verliehen werden soll oder verkauft. Rick van Drongelen möchte in Rostock bleiben und auch Dominique Heintz will wieder zurück zu seinem Stammverein Kaiserslautern, aber bei allen genannten Akteuren ist noch nichts in trockenen Tüchern. In einer Woche ist schon wieder Trainingsauftakt, es geht schon wieder los - das könnte heißen, diese Woche passiert noch eine ganze Menge - bleiben wir schön neugierig!

24. Juni: Ein wildes Transfer-Karussell

Robin Gosens (re) bei Union? © ODD ANDERSEN / AFP Icke: Gosens, Doumbia, Bitello, Jakobs, Aidoo, Dest, Früchtl, Aouar, Onuacha, Boniface, Orban, Carvalho, Ducksch, Tanganga, Balogun, Ngankam, Barrios ... das sind alles nur Teile der Gerüchteküche von Union. Es zeigt, wieviel Bewegung am Markt aktuell ist. Vieles davon wird aber auch fake sein. Das alles würden Ruhnert und Team ja gar nicht schaffen. An dem Gosens-Gerücht sollte allerdings etwas dran sein. Zu viele Quellen berichten das unabhängig. Die Frage ist nur, braucht Union gerade auf dieser Position einen Star? Ich sage nein. Roussillon hat eine tolle Saison gespielt. War hinten sicher und vorn sehr aktiv. Nun wird ein zweiter "Mann" gesucht. Ich wäre ganz klar für Lenz. Dann hätten wir einen Experten für hinten und einen für vorn und könnten das je nach Gegner spezifisch anpassen. Nach der Max-Verpflichtung stehen die Karten für Lenz in Frankfurt schlecht. Über Julian Draxler wird aktuell nirgends mehr gesprochen. Ich hole ihn mal aus der Versenkung vor. Er wäre die absolut passende Verpflichtung für Union. Bei Paris ist er chancenlos. Union sucht Jemanden, der das spielerische Element im Aufbau stärkt. Das kann Draxler. Gleichzeitig spielt Draxler bevorzugt auf links. Würde glänzend zu Becker passen, der ja die rechte offensive Seite bevorzugt. Aber die "10" kann Draxler auch spielen und hinter zwei Spitzen agieren. Diese Konstellation passt einfach zu Union. In der Mitte hätten wir dazu (aktuell) Behrens, Jordan und Neuzugang Kaufmann. Sanogo und Leweling warten auch auf ihre Chance. Skarke wird wohl gehen. Irgendwer in der Richtung Draxler, Boniface oder Orban wird wohl noch kommen. Da bin ich sehr sicher. Da diese Transfer-Periode diesmal aber bis in den September reicht, zieht sich das alles in die Länge. Jeder Verein wartet auf Schnäppchen und wartet und wartet. Für die Fans ist das nicht schön. Und nein, ich habe für Draxler keine Quelle. Vertraue aber darauf, dass Ruhnert auch sieht, dass wir für die 10 und notfalls für Links-Offensiv einen überdurchschnittlichen Spieler benötigen. Und da gibt es aktuell wohl keine bessere Idee als die von Draxler. Jedenfalls nicht unter Berücksichtigung des Preis-/Leistungs-Verhältnisses. Das Paris ihn ziehen lassen würde, ist ja kein Geheimnis. Im nächsten Jahr haben wir die EM im eigenen Land. Es wäre die letzte Chance für Draxler - auf sich aufmerksam zu machen. Finanziell sollte er "durch" sein. Da kann er für 1 Jahr (so lange läuft noch sein PSG-Vertrag) auch auf ein paar Taler verzichten. Sein Marktwert ist inzwischen auf 6 Millionen geschrumpft. Das wäre die absolut typische "Ruhnert-Verpflichtung". Den gestrauchelten Spieler mit einem guten Team wieder auf die Beine zu helfen und dann selbst auch davon profitieren. Hoffen wir auch, dass Becker und Doekhi nicht noch abspringen. Beide sind bei vielen finanzstarken Clubs gefragt wie nie. Allerdings wissen wir auch, was gerade diese beiden wert sind. Ich würde keinen von beiden unter 20 Millionen Euro ziehen lassen. Im schlimmsten Fall haben wir 40 Millionen zusätzlich und müssen die beiden ersetzen. Mit dem Geld ist das möglich. Auch das würden wir hinbekommen. Aber viel lieber möchten alle Unioner Becker und Doeki nächstes Jahr im Union-Trikot sehen. Da ist ein Team gewachsen, das wenn es noch einmal verstärkt wird, ganz Großes schaffen kann. Eisern

21. Juni: Paul Seguin und Kevin Möhwald vor dem Abflug

Paul Seguin (28) hat bei Schalke einen Dreijahresvertrag unterschrieben. © Andreas Gora/dpa Unionfux: Nach Sven Michel nun die nächsten Abgänge: Paul Seguin unterschreibt auf Schalke einen Dreijahresvertrag und wir kassieren 750.000 Euro plus etwaige Boni, sollte es Schalke gelingen aufzusteigen. Seguin ist einer unserer "Dicht daneben ist leider auch vorbei"-Fälle. Guter Fussballer, der aber, aufgrund gestiegener Kaderdichte, nicht richtig zum Zuge kam und wenn doch, dann blitzte hier und da mal was auf (z. B. ein genialer Pass auf Becker zu Hause gegen Wolfsburg oder sein Tor gegen Hertha), aber insgesamt war das gegen die starke Konkurrenz nicht genug, unsere Ansprüche sind offenbar gestiegen und die Verletzten- und Gesperrtenliste war ziemlich kurz. Seguin will spielen, Schalke ist zwar nicht mehr der große Name, aber immer noch eine gute Adresse und der Umweg über die Zweite Liga könnte ein neuer Anlauf sein. Viel Glück, Paule! Und auch Kevin Möhwald, der in der vergangenen Saison nicht nur keine Minute gespielt hat, nein, er war auch nicht einmal im Kader, in allen drei Wettbewerben - schlimmer geht’s wohl nicht, auch Möhwald hat einen neuen Verein. Höchstwahrscheinlich folgt er seinem alten Trainer Florian Kohfeldt zum KAS Eupen nach Belgien, denn der kennt ihn noch in wesentlich besserer Verfassung und Eupen ist gerade haarscharf am Abstieg vorbeigeschrammt - gut möglich, dass Möhwald sich da rehabilitieren kann. Gut für ihn, gut für uns, Platz im Kader und auf der Payroll. In Sachen Zugänge gibt es weiterhin nur Gemunkel: Ismail Jakobs vom AS Monaco und Souleyman Doumbia vom SCO Angers für die linke Abwehrseite, Serginho Dest soll jedenfalls kein Thema mehr sein. Und für Josip Juranovic soll sich der VfL Wolfsburg interessieren, aber dass der nach einem halben Jahr schon wieder abschwirrt, ist schwer vorstellbar, die Radkappen sind international nicht vertreten, weil sie das letzte Heimspiel gegen Hertha vergeigt haben, während wir ja die Champions League rocken wollen. Aber wer weiß? Wenn das Angebot finanziell allzu unmoralisch sein sollte - dass im Profifussball wenig undenkbar ist, haben wir ja mittlerweile zur Genüge erlebt. Es bleibt fraglos spannend…

15. Juni: Adieu, Sven Michel!

Über einen Abgang von Sven Michel (32) aus Köpenick wurde schon länger spekuliert. © Andreas Gora/dpa Unionfux: Bei dieser Personalie hat man schon gemischte Gefühle: Sven Michel geht für 'ne knappe Million zum FC Augsburg und unterschreibt dort bis 2025. Eigentlich war man sich schon mit dem VfL Bochum einig, aber im vorletzten Moment traten die Augsburger auf den Plan und legten nochmal 20.000 im Monat an Gehalt auf das Bochumer Angebot drauf - das nennt man ein wirklich gutes Argument. Dazu der 2-Jahresvertrag und das mit fast 33: das ist für mich in jeder Hinsicht nachvollziehbar, auch für unseren Verein natürlich. Der Spieler geht nicht für lau und macht einen Kaderplatz frei, so können wir uns weiter verjüngern und verbessern. Unvergessen sind, neben dem entscheidenden Tor in der Europa League bei St. Gilloise, seine unfassbaren fünf Minuten gegen das Leipziger Konstrukt: kurz vor Schluss eingewechselt, Ausgleich mit supercleverem Kopfball bei der ersten Ballberührung und nur wenig später die Monsterhackenvorlage auf Behrens zum Siegtor, nicht umsonst paritätisch zum Tor des Monats gekürt: beide kriegten die Medaille: Behrens und Michel. Seine Tore im Grunde immer typische Michel-Tore, schlitzohrig, ungewöhnlich - der Typ wird uns schon fehlen. Viel Glück in Augsburg, natürlich nicht gegen uns. Außerdem soll Dominique Heintz vor einem Wechsel zu seinem Heimatverein, dem 1. FC Kaiserslautern stehen, auch das würde für alle Seiten Sinn ergeben. Tymo Puchacz könnte wohl eine weitere Saison zu Trabzonspor verliehen werden. Tim Maciejewski, der bei uns den Durchbruch nicht geschafft hat, geht zum gerade abgestiegenen SV Sandhausen, die aber gleich wieder hochwollen, wie man an ihrer Transferpolitik ablesen kann, u. a. hat Rouwen Hennings dort unterschrieben. Ansonsten schwirren eine Menge Namen durch die Luft, was potenzielle Neuzugänge angeht, bis hin zu Robin Gosens von Inter Mailand, aber das würde ich in den Bereich der journalistischen Fabel verweisen. Denn wir waren wohl auch an Naby Keita interessiert, aber er war uns unterm Strich zu teuer. Bremen zahlt ihm ein nettes Handgeld von drei Millionen und zweieinhalb Millionen plus Prämien - zu viel für uns. Nicht, dass wir uns das nicht leisten könnten, ganz im Gegenteil, aber wir werden den Teufel tun, uns das Gehaltsgefüge zu schreddern, die Folgen könnten verheerend sein. Zu fragil ist so ein Gebilde, wenn da erst mal der Wurm drin ist, konnten wir in den letzten Jahren quer durch die Liga beobachten, das soll, darf und wird uns nicht passieren - es sei denn bei dem garantierten Unterschiedsspieler, wie eben Max Kruse. Na, wir werden ja sehen. Last but not least: Jens "Nischl" Härtel, eine echte Größe bei uns in den so dunklen Neunzigern, ist neuer Coach von Eintracht Braunschweig, freut mich allemal für beide.

13. Juni: Ein stürmender Däne für Union

Die Eisernen verpflichten den Dänen Mikkel Kaufmann (22). © Tom Weller/dpa Unionfux: Da schreibe ich neulich, dass wir uns kaum in der zweiten Liga bedienen werden - und, zack, verpflichten wir den zweiundzwanzigjährigen Dänen Mikkel Kaufmann vom KSC. Naja, auch nicht so ganz - denn dorthin war er nur verliehen worden vom FC Kopenhagen (alter und neuer Meister der Superliga), der ihn nun an uns weiterverkauft hat. Dem Vernehmen nach unterschreibt er für vier Jahre und kostet gut zweieinhalb Millionen Euro, der FC Kopenhagen hat vor dreieinhalb Jahren drei Millionen an Aalborg BK bezahlt. Der Mittelstürmer, an dem auch Stuttgart und Bremen interessiert waren, machte in der letzten Saison zehn Tore und acht Vorlagen für die Karlsruher, den Löwenanteil davon (acht Tore und fünf Vorlagen) in der zweiten Saisonhälfte. Obendrein ist er schnell, robust, technisch gut. Ob er den Sprung aus Liga zwei in die Bundesliga schafft, muss man freilich abwarten. Es ist also erstmal ein Los auf die Zukunft: Das kann ein Hauptgewinn werden oder auch nicht - eins der Risiken, die man gehen muss. Die Lose, die mittlerweile woanders explodiert sind (ich sag nur: Boniface etc.), die sind dann kaum noch bezahlbar. Kann man machen, muss man machen, finde ich. Die besten drei Goalgetter der Zweiten Liga sind Kleindienst (fast 28), Glatzel (29) und der sattsam bekannte Skrybski (30) - die wären allesamt im Grunde zu alt. Auch Behrens war schon 30 und Michel 31, aber Michel hat’s unterm Strich ja nicht so ganz gepackt bei uns, abgesehen von einigen wirklich bemerkenswerten Höhepunkten, und Behrens ist die Ausnahme von der Regel. Kaufmann steht hingegen noch am Anfang seiner Karriere, da kann noch einiges kommen und unbeleckt ist er auch nicht so ganz. Er geht in sein drittes Jahr in Deutschland und unsere beiden dänischen Keeper werden ihm die Eingewöhnung noch weiter erleichtern - das wird äußerst spannend. Es verdichten sich die Anzeichen, dass wir unsere Champions League-Partien nun doch im Olympiastadion austragen müssen, die Vorteile liegen auf der Hand, die Nachteile auch. 75000 mögliche Zuschauer sind schon ein Pfund, fast jeder, der will, darf kommen und somit auch finanziell, aber ein doofes Stadion bleibt’s ja trotzdem, sowohl das Was als auch das Wo - und der wirkliche Heimvorteil ist auch dahin. Im gleichen Atemzug konkretisiert Dirk Zingler, dass wir anstreben, nur eine Saison, nämlich 2025/26, ins Oly auszuweichen, alle Vorarbeiten sollen soweit geleistet werden, dass das eine Jahr ausreicht. Kann schon sein, dass sich das Ganze noch ein wenig nach hinten verschiebt, Gründe gäbe es genug, aber das wir nur ein Jahr in die Schüssel müssen - das ist fraglos eine gute Nachricht: halber Schmerz eben.

