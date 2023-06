Union-Berlin-Blog: Adieu, Sven Michel!

Na, wir werden ja sehen. Last but not least: Jens "Nischl" Härtel, eine echte Größe bei uns in den so dunklen Neunzigern, ist neuer Coach von Eintracht Braunschweig, freut mich allemal für beide.

Zu fragil ist so ein Gebilde, wenn da erst mal der Wurm drin ist, konnten wir in den letzten Jahren quer durch die Liga beobachten, das soll, darf und wird uns nicht passieren - es sei denn bei dem garantierten Unterschiedsspieler, wie eben Max Kruse.

Ansonsten schwirren eine Menge Namen durch die Luft, was potenzielle Neuzugänge angeht, bis hin zu Robin Gosens von Inter Mailand, aber das würde ich in den Bereich der journalistischen Fabel verweisen. Denn wir waren wohl auch an Naby Keita interessiert, aber er war uns unterm Strich zu teuer. Bremen zahlt ihm ein nettes Handgeld von drei Millionen und zweieinhalb Millionen plus Prämien - zu viel für uns. Nicht, dass wir uns das nicht leisten könnten, ganz im Gegenteil, aber wir werden den Teufel tun, uns das Gehaltsgefüge zu schreddern, die Folgen könnten verheerend sein.

Dazu der 2-Jahresvertrag und das mit fast 33: das ist für mich in jeder Hinsicht nachvollziehbar, auch für unseren Verein natürlich. Der Spieler geht nicht für lau und macht einen Kaderplatz frei, so können wir uns weiter verjüngern und verbessern.

Die Eisernen verpflichten den Dänen Mikkel Kaufmann (22). © Tom Weller/dpa

Unionfux: Da schreibe ich neulich, dass wir uns kaum in der zweiten Liga bedienen werden - und, zack, verpflichten wir den zweiundzwanzigjährigen Dänen Mikkel Kaufmann vom KSC. Naja, auch nicht so ganz - denn dorthin war er nur verliehen worden vom FC Kopenhagen (alter und neuer Meister der Superliga), der ihn nun an uns weiterverkauft hat. Dem Vernehmen nach unterschreibt er für vier Jahre und kostet gut zweieinhalb Millionen Euro, der FC Kopenhagen hat vor dreieinhalb Jahren drei Millionen an Aalborg BK bezahlt.

Der Mittelstürmer, an dem auch Stuttgart und Bremen interessiert waren, machte in der letzten Saison zehn Tore und acht Vorlagen für die Karlsruher, den Löwenanteil davon (acht Tore und fünf Vorlagen) in der zweiten Saisonhälfte. Obendrein ist er schnell, robust, technisch gut. Ob er den Sprung aus Liga zwei in die Bundesliga schafft, muss man freilich abwarten. Es ist also erstmal ein Los auf die Zukunft: Das kann ein Hauptgewinn werden oder auch nicht - eins der Risiken, die man gehen muss. Die Lose, die mittlerweile woanders explodiert sind (ich sag nur: Boniface etc.), die sind dann kaum noch bezahlbar. Kann man machen, muss man machen, finde ich. Die besten drei Goalgetter der Zweiten Liga sind Kleindienst (fast 28), Glatzel (29) und der sattsam bekannte Skrybski (30) - die wären allesamt im Grunde zu alt. Auch Behrens war schon 30 und Michel 31, aber Michel hat’s unterm Strich ja nicht so ganz gepackt bei uns, abgesehen von einigen wirklich bemerkenswerten Höhepunkten, und Behrens ist die Ausnahme von der Regel. Kaufmann steht hingegen noch am Anfang seiner Karriere, da kann noch einiges kommen und unbeleckt ist er auch nicht so ganz. Er geht in sein drittes Jahr in Deutschland und unsere beiden dänischen Keeper werden ihm die Eingewöhnung noch weiter erleichtern - das wird äußerst spannend.

Es verdichten sich die Anzeichen, dass wir unsere Champions League-Partien nun doch im Olympiastadion austragen müssen, die Vorteile liegen auf der Hand, die Nachteile auch. 75000 mögliche Zuschauer sind schon ein Pfund, fast jeder, der will, darf kommen und somit auch finanziell, aber ein doofes Stadion bleibt’s ja trotzdem, sowohl das Was als auch das Wo - und der wirkliche Heimvorteil ist auch dahin. Im gleichen Atemzug konkretisiert Dirk Zingler, dass wir anstreben, nur eine Saison, nämlich 2025/26, ins Oly auszuweichen, alle Vorarbeiten sollen soweit geleistet werden, dass das eine Jahr ausreicht. Kann schon sein, dass sich das Ganze noch ein wenig nach hinten verschiebt, Gründe gäbe es genug, aber das wir nur ein Jahr in die Schüssel müssen - das ist fraglos eine gute Nachricht: halber Schmerz eben.