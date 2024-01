Union-Berlin-Blog: Ciao, Leo und Freiburg, wir kommen!

In einer Personal-Union aus echten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 einen Union-Berlin-Blog über die Eisernen.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld. © Archiv Die Autoren: Beecke (Christian Beeck, 50), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union, lebt heute an der Küste, hat 2 Kinder und arbeitet als Geschäftsführer bei Energy World. Icke (Jürgen Heinemann, 58) ist seit 1975 Unioner, als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig, stammt ursprünglich aus der IT-Branche, ist verheiratet, hat 1 erwachsenes Kind, lebt heute in Grünheide - im Speckgürtel Berlins und arbeitet bei TAG24. 1. FC Union Berlin Wird einer der beiden Unions Bonucci-Ersatz? Unionfux (Tobias Saalfeld, 54) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er.

11. Januar: Ciao, Leo und Freiburg, wir kommen!

Er ist dann wohl wieder weg: Leonardo Bonucci (36) soll kurz vor einem Wechsel zu Fenerbahce Istanbul stehen. © ODD ANDERSEN / AFP Unionfux: Wenn nichts Unerwartetes mehr dazwischenkommt, wird Leonardo Bonucci den 1. FC Union nach nur wenigen Monaten verlassen und zu Fenerbahce Istanbul wechseln, offenbar ablösefrei. Nach lediglich sieben Bundesligaspielen und drei Spielen in der Champions League ist diese aufsehenerregende Verpflichtung schon wieder Geschichte und so ein bisschen muss man sich schon fragen, was sich unsere Verantwortlichen dabei gedacht haben. Sicher, die Bedingungen waren insofern schwierig, als dass der Transfer erst im letzten Moment gelang und wir danach in die größte sportliche Krise der letzten anderthalb Jahrzehnte schlitterten. Aber man verpflichtet doch nicht so einen Spieler und setzt ihn dann auf die Bank, das ist weder sportlich noch finanziell sinnvoll. Natürlich war der Bonucci dieser Tage nicht der Bonucci früherer Tage, nichtsdestotrotz konnte er immer noch beeindrucken, gerade in der Spieleröffnung mit seinen unglaublichen langen Bällen und natürlich auch mit Cleverness und gewaltiger Erfahrung, Geschwindigkeit und Beweglichkeit hingegen waren nicht mehr High End, doch das ist ja nicht verwunderlich, wenn man mal auf sein Geburtsdatum schaut - und das war ja vorher bekannt. 1. FC Union Berlin Ciao Hauptstadt: Union Berlin legt Bonucci keine Steine in den Weg Nicht jeder Transfer funktioniert, das mussten wir gerade in dieser Saison schmerzlich erfahren, aber hier hat man doch wohl nicht richtig überlegt, wen man einkauft - und wozu. Schon seit Wochen war bekannt, dass Bonucci zurück nach Italien wechseln will, mit angeblichem Heimweh - jetzt wird es die Türkei, die Motivation dahinter bleibt doch eher schleierhaft, auch wenn er in Istanbul mit großem Bahnhof empfangen wurde. Schade, dass das Intermezzo eines großartigen Fußballers schlussendlich eher wie ein schiefgegangener PR-Gag aussieht. Ernsthaftes Interesse unsererseits scheint an Kevin Vogt von der TSG Hoffenheim zu existieren, angeblich bieten wir ihm einen längeren Vertrag als die Kraichgauer und wir sollen sogar mehr Geld in Aussicht stellen, Ausgang noch ungewiss. Zudem sollen wir ein Angebot für den 23jährigen Yorbe Vertessen von PSV Eindhoven abgegeben haben, er soll wohl der Ersatz für Sheraldo Becker sein, für den sich wohl mittlerweile der FC Villarreal interessiert. Aber noch ist nichts in Sack und Tüten, das wird sich noch eine Weile hinziehen, hoffentlich mit einem guten Ausgang für uns, wir können's zweifellos brauchen. Auf jeden Fall gehen wir also ohne Neuzugang in das Spiel gegen den SC Freiburg, möglicherweise könnten dort aber Robin Gosens und Danilo Doekhi wenigstens auf der Bank sitzen und Alternativen darstellen. Auf uns wartet alles andere als ein leichter Gegner, aber leichte Aufgaben gibt es derzeit sowieso nicht und dass wir im Breisgau auch gewinnen können, haben wir in der Vergangenheit mehrfach gezeigt. Ich gebe zu, dass für übertriebenen Optimismus im Moment wenig Raum ist, doch für Pessimismus noch weniger. Wie wär's denn mal mit einem starken Auswärtsauftritt? Wird auf jeden Fall Zeit und die Punkte brauchen wir auch dringend wie nie. Und wie? Na, ganz einfach - um eine Legende zu zitieren, auch aus aktuellem Anlass und mit einer tiefen Verbeugung: 'Geht's raus und spielt's Fußball!'

7. Januar: Testspielsieg gegen Bielefeld bringt wenig Erkenntnisse

Berlins Trainer Nenad Bjelica (52) will keinen seiner Stürmer verlieren. © David Inderlied/dpa Unionfux: Wirklich bemerkenswert am Testspiel gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld ist eigentlich nur die Zuschauerzahl von über 14000, zumal das Wetter bei Temperaturen um den Gefrierpunkt alles andere als kuschlig ist - und dass der neu verlegte Rasen nicht gerade glücklich aussieht. Die erste Hälfte hat relativ wenig zu bieten, nach einer halben Stunde hat Volland die beste Chance, als der Arminenkeeper den Ball nicht festhalten kann, der dem Stürmer vor die Füße fällt und der Schuss aber gerade noch zur Ecke abgefälscht werden kann. Minuten später muss Rönnow schon einiges aufbieten, um Biankadis Versuch über die Latte zu lenken. Nach der Pause stellt Bjelica wieder von Viererkette auf Dreierkette um - und prompt läuft es besser. Besonders der eingewechselte Bonucci zeigt mehrfach, wie man einen langen Pass schlägt. Einer davon landet bei Aaronson, der nach vierundfünfzig Minuten die Führung erzielt. Kurz danach macht Haberer das zweite Tor, bis zum Ende können Schäfer, Tousart und Kaufmann noch erhöhen, aber der eingewechselte Oppermann, einst vier Jahre in unseren Nachwuchsmannschaften unterwegs, verhindert einen höheren Sieg. Hin und wieder läuft der Ball ganz ansehnlich bei uns, aber im Großen und Ganzen bleiben die großen Erkenntnisse aus. Khedira, Gosens und Doekhi sind weiterhin verletzt, Laidouni spielt Afrikacup. Sheraldo Becker steht nicht im Kader, ebenso wie David Datro Fofana, der angeblich von Chelsea zurückgeholt werden soll, um dann gleich weiter zum FC Sevilla weiterverliehen zu werden. Nenad Bjelica bestreitet zwar, dass das Fehlen der beiden Angreifer was zu bedeuten hat, aber das ist ja auch klar. Solange er keinen neuen Stürmer bekommt, will er keinen verlieren. Es gibt zwar lose Gerüchte um Petr Musa, der in unserem zweiten Bundesligajahr hier gespielt hat, aber es schwirren eben auch Mondsummen von über zehn Millionen durch den Raum, bisschen viel für einen, der bei Benfica Lissabon nicht zum Stamm gehört - und auch seinerzeit bei uns keine Bäume ausgerissen hat. Mal sehen, wen wir in der nächsten Woche begrüßen können - und wen wir verabschieden müssen, zusätzlich zu Aljoscha Kemlein, der zum FC St. Pauli verliehen werden soll. Kann schon sein, dass wir eigentlich keine Neuzugänge brauchen, wenn unser Kader seine Stärken endlich zeigen würde. Ich würde mich aber nicht so gern darauf verlassen, schon gar nicht in unserer prekären sportlichen Lage. Der eine oder andere Impuls könnte der Mannschaft schon guttun, das Testspiel gegen einen Drittligisten hat zumindest nichts Gegenteiliges gezeigt.

5. Januar: 3x B...? Wer kommt in dieser Woche neu?

Union-Trainer Nenad Bjelica (52) wünscht sich noch ein paar neue Spieler. © Matthias Koch/dpa Icke: Das machen sie gut, die Oberförster. Es dringt absolut nichts durch, wen Union Berlin neu verpflichten möchte. Zingler und "Nena" haben bestätigt, sie wollen sich verstärken. Aber wer kommt denn nun in dieser Woche (oder der kommenden Woche) neu dazu? Durchgedrungen ist aber schon, dass Bjelica einen Spieler für hinten links haben möchte. Natürlich auch einen offensiven Mittelfeldspieler und einen Stürmer. Eventuell sogar einen Innenverteidiger. In Gerüchteküchen wird der Name Bednarek gehandelt. Aber warum soll der polnische Nationalspieler wechseln? Er steht mit seinem Team auf Platz 3 der 2. Liga in England und verdient dort sicherlich mehr, als er das in der Bundesliga könnte. Kaum vorstellbar, aber wer weiß. Ein defensiver Linksverteidiger, der sogar frei wäre, ist Kai Wagner. Das wäre schon eher logisch. Vielleicht möchte er sich noch für die Europameisterschaft anbieten. Auch Bjelicas Landsmann und Nationalspieler Barisic wäre ein Kandidat. Sein Vertrag läuft in Schottland im Sommer aus. Ein knallharter und erfahrender Verteidiger. So einen könnte Union gut gebrauchen. Dann hätten die Köpenicker mit Juranovic und Barisic die beiden defensiven Außen der kroatischen Nationalmannschaft vereint im Kader. So man ihn bezahlen kann, wäre der vereinslose Engländer Jesse Lingard im offensiven Mittelfeld ein großes Thema. 32 Länderspiele für England im offensiven Mittelfeld sagen alles aus. Geht das nicht, so wurde der Name Bardhi schon oft genannt. Den vielfachen mazedonischen Nationalspieler trainierte Nena schon in der Türkei. Er ist in der Nationalmannschaft der Kapitän und Spielmacher. Ohne Verein und mit einer guten Qualität steht auch Xeka zur Wahl. Der Portugiese ist aber eher im zentralen Mittelfeld zu Hause. Ein Kraftpaket, der auch defensiv gut zulangen kann. Könnte durchaus sein, dass man diesen Spielertyp in Köpenick bevorzugt. Und im Angriff? Josef Martinez wird oft genannt. Toni Martinez ist ohne Verein. Beide könnten durchaus eine Verstärkung sein. Aber auch Kalajdzic möchte sich wohl in die Bundesliga verleihen lassen. Das wäre für Union wohl die Königslösung. Auch weil er hier seine "besten Tage" erlebte. Aber Frankfurt, Wolfsburg und Stuttgart möchten ihn auch verpflichten. Ein Thema sind auch Borre und Beljo. Beide kennen die Bundesliga und beide haben schon Tore geschossen. Wissen also, wie es geht. Warum die beiden Stürmer ihre aktuellen Vereine verlassen möchten, ist nicht so ganz klar. Aber alle Zeichen verdichten sich hierzu. Beljo beobachte ich schon länger und kenne ihn nicht nur aus seiner Zeit in der Bundesliga. Der Landsmann vom Trainer hat einen unglaublichen Torinstinkt. Wenn wir den aus Augsburg loseisen können, bitte sofort! Es wird wohl spannend in den nächsten Tagen. Fakt ist aber auch, wir können nicht nur auf Shopping-Tour gehen, sondern müssen auch den einen oder anderen Spieler abgeben. Unser Kader ist aktuell - viel zu groß. Wer sich da allein im Mittelfeld anbietet, da könnten wir zwei Bundesligisten mit bestücken. Bonucci wird wohl, nach Stand der Dinge, bleiben. Laidouni fehlt die ersten 3,4 Spieler. Er spielt beim Afrika.Cup. Und Khedira meldete sich gerade krank. Gerade die beiden sind enorm wichtig für unser Spiel und ihre Ausfälle schmerzen doch sehr. So wird wohl Kral die "6" übernehmen und die 8 könnte dann ein Neuzugang besetzen. Bjelica möchte bei Union sein geliebtes 4-3-3 spielen lassen. Das wird er schon bei seinen Neuzugängen berücksichtigen. Sollten also nächste Woche Barisic und Beljo in Köpenick anklopfen, meine Verwunderung würde sich in Grenzen halten. Genauso wie für Nenas Ex-Spieler Bardhi. Schauen wir mal. Eisern

3. Januar: Spannende Tage beim 1. FC Union

In anderthalb Wochen geht es für Kevin Volland (31, l.) und seine Teamkollegen in der Bundesliga weiter. © Andreas Gora/dpa Unionfux: Ich wünsche uns allen ein in jeder Hinsicht wundervolles und erfolgreiches 2024 - und schon der Januar hat es in sich. Denn bereits in anderthalb Wochen geht es los mit dem letzten Spiel der Hinrunde in Freiburg. Dem folgt das sehr wichtige Auswärtsspiel beim Mitkonkurrenten Mainz, das Nachholspiel bei den Bayern und dann erst das erste Heimspiel des neuen Jahres, gegen Darmstadt 98. Das sind vier Spiele in zwei Wochen, ein ziemlich heftiger Auftakt, der zeigen wird, ob wir bis zum Schluss zittern müssen oder ob wir uns rechtzeitig Richtung Tabellenmittelfeld absetzen können. Obendrauf kommen die von den Verantwortlichen mehrfach angekündigten Kaderveränderungen - zumindest mit den Neuzugängen sollte man eher nicht bis zum Schließen des Transferfensters am 1. Februar warten, denn wenn die frisch verpflichteten Spieler bis Ende Februar zur Eingewöhnung brauchen, bleiben nur noch elf von neunzehn Spielen - das dürfte dann nicht mehr all zu viel Sinn ergeben. Traditionell dringen kaum Informationen nach außen, in den letzten Wochen fielen die Namen Enis Bardhi, nordmazedonischer Zehner von Trabzonspor (Bjelicas letzter Verein), Toni Martinez, Mittelstürmer vom FC Porto und Jan Bednarek, Innenverteidiger bei Southampton: interessante Namen, aber ob da was dran ist - schwer zu sagen. Verlassen wollen (oder sollen?) uns Leonardo Bonucci (zurück in die Heimat, eventuell zum FC Genua), Sheraldo Becker (Eintracht Frankfurt?) und über die eine oder andere Leihe wird nachgedacht, möglicherweise bei Mikkel Kaufmann, auch über den Abbruch der Leihen von Brendan Aaronsoin und David Fofana wird ja schon einige Zeit spekuliert. Ziemlich viel Konjunktiv, eben wie so oft bei uns, außerdem ist das Fenster gerade erst geöffnet, in den nächsten Tagen wissen wir bestimmt mehr. Eintracht Braunschweig hat jedenfalls die Leihe von Keita Endo beendet, höchstwahrscheinlich geht der Japaner gleich weiter zum FC Tokyo, im Gespräch ist eine Leihe mit Kaufverpflichtung im Sommer. Beim Trainingsauftakt fehlten der erkrankte Robin Knoche, Robin Gosens und Danilo Doekhi arbeiten weiter an ihrem Comeback und Aissa Laidouni ist beim Afrika-Cup. Samstag wird in der Alten Försterei gegen Arminia Bielefeld getestet - die Aufstellung dort könnte weitere Hinweise auf mögliche Abgänge geben. Spannende Tage …

27. Dezember: Wir freuen uns auf über 40.000 An der Alten Försterei

Gebaut werden im gleichen Atemzug: neben einem 40.000-Mann-Stadion (Haupttribüne wird erhöht, Dächer bleiben, Stehplätze neu) eine Tiefgarage plus ein Parkhaus mit integrierter Bühne (für 10-15.000) in der Außenwand des Parkhauses ein Klubhaus mit Fanshop eine große Fankneipe moderne Büros für die Mitarbeiter Unsere Heiligtümer wie der "Tunnel", die analoge Anzeige und die LCD-Wand bleiben Das neue Trainingszentrum für die Profis ist zu großen Teilen (Plätze, Flutlicht, Rasenheizung) schon fertig, die Neubauten (Funktionsgebäude) fehlen noch Die Modernisierung des Alten Forsthauses läuft auf Hochtouren und dürfte auch im ersten Halbjahr 2024 fertig sein

eine Tiefgarage

plus ein Parkhaus mit integrierter Bühne (für 10-15.000) in der Außenwand des Parkhauses

ein Klubhaus mit Fanshop

eine große Fankneipe

moderne Büros für die Mitarbeiter

Unsere Heiligtümer wie der "Tunnel", die analoge Anzeige und die LCD-Wand bleiben

Das neue Trainingszentrum für die Profis ist zu großen Teilen (Plätze, Flutlicht, Rasenheizung) schon fertig, die Neubauten (Funktionsgebäude) fehlen noch



Die Modernisierung des Alten Forsthauses läuft auf Hochtouren und dürfte auch im ersten Halbjahr 2024 fertig sein Das alles zusammen ist ein 100-Millionen-Projekt. Bauen für die kommenden Generationen. Unser nigelnagelneues Nachwuchsleistungszentrum und der Stützpunkt für den Profi-Frauenfußball - wird im kommenden Februar eingeweiht. Unser Stadion haben wir auch gekauft - aus laufenden Mitteln dieser Saison. Und Joker haben wir ja auch noch. Vor einigen Jahren hatten wir noch zwei weitere Grundstücke erworben. Zum einen die Hämmerlingstr. 87 und natürlich das alte Lidl-Gelände neben dem Stadion. Die sollten ursprünglich Fan-Haus und Internat werden. Zwei gute Immobilien in der Hinterhand zu haben, kann ja niemals schaden. Die Idee hinter allem - eins der modernsten Stadien Europas zu haben, verbunden mit vielen Highlights für die Mitarbeiter, Mitglieder, Fans und Besucher - so etwas sucht seinesgleichen (auch international) und wird uns in Jahrzehnten noch helfen, diesen Fußballklub langfristig zu einem Erlebnis zu gestalten. Fußball mit Bier und Bratwurst wird bleiben. Aber auch einmal ein Konzert zu besuchen, abends ein Bier zu trinken oder seine Weihnachtsfeier im Stadion zu veranstalten, all das macht unsere Alte Försterei zukunftssicher. Meine sechsjährige Enkelin läuft jetzt auch schon mit Union-Basecap und Schal herum. Völlig ohne Druck. Wir müssen uns keine Sorgen machen. So wie es ausschaut, wird Union ewig leben! Eisern

27. Dezember: Eher ein Rückblick als eine Analyse - die erste Hälfte der Saison

Die Erwartungen an Neuzugang Kevin Volland (31, l.) sind hoch. © Andreas Gora/dpa Unionfux: Eine Halbzeitanalyse ist nach diesen vier Monaten alles andere als leicht. Wie es zu der größten Krise unserer Bundesligageschichte kommen konnte, darüber rätseln jede Menge Fachleute, die Journalisten, die Fans und nicht zuletzt die Verantwortlichen, angefangen von Dirk Zingler über Oliver Ruhnert bis hin zu Urs Fischer oder eben jetzt Nenad Bjelica - und natürlich auch die Mannschaft. Dabei sieht vor dieser Saison alles so gut aus, wir treten in der Champions League an, verlieren tatsächlich keinen Stammspieler und verpflichten eine ganze Reihe illustrer und vielversprechender Akteure: von Nationalspieler und Rekordverpflichtung Gosens über Tousart und Aaronson (der Leeds United im Sommer 2022 noch über 30 Millionen wert war), bis hin zu Volland und Bonucci, dazu noch Kral, Schwolow, Fofana, Hollerbach und Kaufmann - Damit muss man doch zwingend stärker geworden sein! Und es geht ja auch entsprechend los, mit klaren Siegen gegen Mainz. Und in Darmstadt sind wir sogar Tabellenführer. Umso mehr wird der Trainer belächelt, der weiter von vorerst vierzig Punkten als Saisonziel spricht. Doch was dann passiert, hätte wohl niemand auch nur annähernd erwartet. Denn in den folgenden drei Monaten und zehn Bundesligaspielen holen wir gerade mal einen Punkt, beim 1:1 zu Hause gegen Augsburg. Der Dezember reißt wenigstens nochmal was raus, mit zwei Heimsiegen gegen Gladbach und Köln, nichtsdestotrotz sind dreizehn Punkte gewaltig ernüchternd (in der Vorsaison hatten wir nach zwölf Spieltagen doppelt so viele Zähler eingefahren!!). Wenigstens sind bis dato drei Vereine noch schlechter und so stehen wir zum Jahreswechsel auf einem Nichtabstiegsplatz. Dass schließlich Mitte November der erfolgreichste Trainer des Vereins, der Trainer des Jahres 2023, der allseits geachtete und überaus beliebte Urs Fischer, vom Verein freigestellt wird, im gegenseitigen Einvernehmen zwar, aber trotzdem - ist zwar verständlich und vielleicht auch notwendig nach dieser heftigen Durststrecke, nichtsdestotrotz so etwas wie ein SuperGAU! Denn hier tritt etwas ein, was wenige Wochen zuvor als absolut undenkbar galt. So einen Abschied hat dieser großartige Mann, unbestritten der Vater unseres so erstaunlichen Erfolges der letzten Jahre, nun wahrlich nicht verdient. Aber die Mannschaft inklusive der Neuzugänge hat, wie aus dem Nichts, fast alle Tugenden verloren, die sie in den vergangenen drei Spielzeiten so erfolgreich gemacht hat: die beinahe perfekte Geschlossenheit, die eiserne Disziplin auf dem Platz, die Standard- und Kopfballstärke, die beinahe unüberwindliche Abwehr, der so effektive Sturm. Nichts davon ist mehr vorhanden. Die so unschlagbare Taktik kann so kaum funktionieren. Wir haben nach fünfzehn Spielen mehr Gegentreffer bekommen als in der gesamten letzten Saison zusammen. Wir spielen nur einmal zu null, dafür schießen wir in acht Partien kein eigenes Tor - was zum Golden Goal-Syndrom führt: Geht der Gegner in Führung, dann geht er auch als Sieger vom Platz; es ist zweitweise kaum zum Aushalten. Kein Spieler unseres Kaders, vielleicht mit Ausnahme von Torhüter Rönnow, erreicht auch nur annähernd Normalform - schwer zu glauben, aber wahr. Deswegen halte ich eine Einzelkritik für überflüssig. In der Champions League sehen wir etwas besser aus, auch wenn wir nur zwei Punkte holen. Denn wir verlieren alle Spiele knapp, drei davon erst in den letzten Sekunden. Ein internationales Überwintern, zumindest in der Europa League, ist absolut möglich. Aber es passt zu diesen Monaten, dass uns auch hier und da das nötige Matchglück gefehlt hat. Vielleicht aber auch ganz gut, dass dem Kerngeschäft Bundesliga jetzt die volle Konzentration gelten kann. Im DFB-Pokal sind wir ja relativ zügig ausgeschieden, in der zweiten Runde war bereits Schluss. Wie es aber zu alldem kommen konnte, worin die Ursachen für diese Talfahrt liegen - da kann man nur spekulieren, aber wirklich erklärbar wird es nicht. Aus meiner Sicht ist es möglicherweise ein Zusammenspiel vieler kleiner Schwierigkeiten, die sich zu diesen Problemen potenziert haben, jedes einzelne für sich sicherlich kein Drama, aber in der Gesamtheit fatal. Um aber noch etwas Positives zu sagen: Die Ruhe in unserem Verein in dieser schwierigen und ungewohnten Situation (zumindest in der jüngeren Vergangenheit) ist absolut bemerkenswert und hat womöglich Schlimmeres verhindert. Ich wage keine Prognosen, wie es 2024 weitergehen wird. Dazu gibt es im Moment einfach zu viele Fragezeichen. Wer wird uns noch verlassen und vor allem: Wen bekommen wir in der Winterpause dazu und können uns diese Neuzugänge schnell und entscheidend besser machen? Ist Nenad Bjelica letztlich ein richtig guter Griff und kann er es schaffen, dieser Mannschaft seine Spielidee zu vermitteln und ist die dann auch einigermaßen erfolgreich? Zweiundzwanzig Punkte sollten reichen, um die Klasse zu halten. Das halte ich für machbar, um zu verhindern, dass die Arbeit der letzten Jahre schweren Schaden nimmt. Denn ein Abstieg würde einen weiteren Umbruch bedeuten, doch diesmal unter deutlich schwierigeren Vorzeichen. Nun, es liegen noch neunzehn Spiele vor uns und einige unserer in der Liga so gefürchteten Fähigkeiten sollten zurückkehren, nicht zuletzt unsere legendäre Heimstärke und auch sonst die eine oder andere Lösung sollte gefunden werden - dann ist mir vor der Zukunft nicht bange. Also, auf ins Jahr 2024 - mit neuen Kräften, neuem Mut und neuen Ideen, mit Spaß und Zusammenhalt, dann sind die drei Monate des Grauens schlussendlich nur eine Anekdote. So soll und so wird es sein!

21. Dezember: Aus Nenad wird Janad - wichtiger Arbeitssieg gegen Köln

Geschafft! Christopher Trimmel (l.) und Diogo Leite feiern einen versöhnlichen Jahresabschluss. © Andreas Gora/dpa Unionfux: Ein sooo wichtiger Sieg gegen unseren Lieblingsgegner Köln, dazu ein Sieg gegen einen Mitkonkurrenten - eine gewaltige Erleichterung für alle: Trainer, Mannschaft, Fans: drei Punkte, den Abstand nach unten vergrößert und nach oben nicht so ganz abreißen lassen, zudem endlich mal zu Null gespielt - die Bedeutung dieses Heimsieges kann man gar nicht genug unterstreichen. Allerdings muss man sagen, dass bis Minute 55 kein vernünftiger Mensch noch einen Pfifferling auf uns gegeben hätte, so schlecht ist unser Spiel und nur der abermals starke Rönnow hält uns nach zwei Kölner Großchancen kurz vor und kurz nach der Pause in der Partie, nicht auszudenken, wie das Ganze ausgeht, wenn wir in Rückstand geraten. Zeitweise erinnert unsere Körpersprache eher an ein Freundschaftsspiel als an Abstiegskampf, obendrauf kommen Fehlpässe; Ballverluste und technische Unzulänglichkeiten, auch deswegen können wir vielversprechende Möglichkeiten nicht mal im Ansatz nutzen: exemplarisch ein Fehlpass der Kölner vor dem eigenen Sechzehner und Volland kann die Überzahl nicht nutzen, weil er sich den Ball zu weit vorlegt. Einzig Schäfers Einzelaktion ist in der ersten Hälfte unsererseits erwähnenswert. Und nach der Pause geht’s so weiter, man traut seinen Augen nicht - und gerade, als man alle Hoffnungen fahren lassen will, spielt Volland Hollerbach im linken Strafraum an, der lässt einen Kölner stehen und haut den Ball mit einer Entschlossenheit hoch ins kurze Eck, wie man’s nicht besser machen kann! Und plötzlich wird es ein anderes Spiel, direkt darauf hat Hollerbach eine weitere Chance, wird dann aber seltsamerweise herausgenommen, für ihn kommt Kral und Trimmel für Roussillon, wenig später kommt Bonucci für Haberer: will Bjelica das knappe Ergebnis etwa irgendwie über die Zeit bringen? Dann muss Kral das zweite Tor machen oder wenigstens Volland den Abpraller versenken, das muss der zweite Treffer sein! Kurze Zeit spielt Bonucci einen großartigen weiten Pass auf Fofana, der ist frei durch, aber scheitert an Schwäbe - hoffentlich rächt sich das nicht. Und es rächt sich zum Glück eben nicht, denn der für Behrens eingewechselte Fofana spielt klug auf Volland, der läuft bis zur Strafraumkante und passt auf den Punkt zurück in den Lauf des Ivorers und wie eine Kopie des Führungstores schießt der den Ball, diesmal von rechts, mit Wucht und Willen aus spitzem Winkel unters Dach: die Alte Försterei atmet explodierend auf - alle spüren, das könnte der Deckel auf dieses seltsame Spiel sein. Und auch, wenn Köln in der Folgezeit nochmal alles versucht - unsere Abwehr bügelt ebenso alles weg, jetzt stimmt der Einsatz und so verdienen wir uns schlussendlich diesen Sieg, auch wenn Köln am Ende in den meisten Spieldaten (Ballbesitz, Zweikampf- und Passquote, Flanken, Laufleistung, Ecken und Torschüsse) vorn liegt, wir ziehen uns wie Münchhausen selbst am Schopfe aus dem Sumpf und machen das, was für ein Spiel nunmal entscheidend ist - die Tore. Wie gesagt: ein so wichtiger Sieg, aber für Augenwischerei taugt er nicht so recht - nichtsdestotrotz hat der Trainer mit seinen Einwechslungen alles richtig gemacht - aus Nenad wird Janad - man verzeihe mir das bescheidene Wortspiel, nach diesem sehr anstrengenden Spiel ist mir irgendwie albern zumute… Eine Hinrundenanalyse folgt in den nächsten Tagen an dieser Stelle, da sollen die Finger in all die Wunden gelegt werden, jetzt hingegen sollten wir uns freuen, die kurze Winterpause genießen und hoffen, dass in den kommenden dreieinhalb Wochen die richtigen Stellschrauben gedreht werden, in fast allen Bereichen, es muss eine ordentliche, gleichwohl machbare Rückrunde her: mit aller Gewalt - Klassenerhalt!

19. Dezember: Das zweite Sechs-Punkte-Spiel muss gewonnen werden!

Am Mittwoch trifft Union Berlin in der Alten Försterei auf den 1. FC Köln. © Andreas Gorau/dpa Icke: Das erste von zwei aufeinander folgenden "Sechs-Punkte-Spielen" haben wir in Bochum blamabel mit 0:3 verloren. Und wir waren chancen- und wehrlos. So deutlich muss man das sagen. Nun besucht uns am Mittwoch um 18.30 Uhr der 1. FC Köln. Tabellennachbar und punktgleich mit uns. Das Spiel darf nicht verloren werden. Egal wie! Wir müssen "Nena" Bjelica wohl keine Tipps geben. Er hat alles in Bochum gesehen. Live und in Farbe. Auf Doekhi und Gosens müssen wir leider immer noch verletzungsbedingt verzichten. Fofana wird auch kaum im Kader stehen. Hier steht ja ein vorzeitiges Ende des Leihgeschäftes vor der Tür. Ebenso wird wohl gerade über ein Leihende von Aaronson verhandelt. Auch von ihm sahen wir noch kein einziges überzeugendes Spiel und das mit seinem Mega-Marktwert. Im September 2022 hatte er noch einen Marktwert von 30 Millionen. Als er zu Union kam, waren es noch 25 Millionen. Jetzt steht er aktuell bei 14 Millionen und das scheint immer noch zu viel zu sein. Da auch der dritte (Busk) und vierte Torhüter (Stein) nicht mit zum Aufgebot gehören werden, bleiben noch 22 Profis übrig. Ergo muss sich Bjelica nur noch von zwei Spielern für den Spieltagskader trennen. Das werden wohl - wie in Bochum - Dehl und Kemlein sein. Dieser Extrem-Stress ist wohl auch weniger etwas für die Jüngsten im Team. Und eigenartigerweise fehlte zuletzt auch immer Tousart. Bäume ausgerissen hat er im Union-Dress auch noch keine. Aber wer hat das schon in den letzten Monaten? Man weiß aber bei ihm wenigstens, was er kann. In seiner Zeit bei Hertha gehörte er regelmäßig zu den besten Spielern im Team und war dort auch ein Antreiber. Fehlt Tousart, so rückt wahrscheinlich doch Kemlein wieder in den 20-Mann-Spieltags-Kader. Spannend wird es, was der Trainer "Nena" Bjelica verändern wird. Das er mitnichten mit dem Katastrophen-Team von Bochum auflaufen wird, sollte feststehen. Aber wer fliegt aus der Startelf? Das Fachorgan "Kicker" spekuliert, dass Bonucci für Leite rein rotieren wird. Das ist eine Variante. Die zweite Möglichkeit wäre Jaeckel für Leite. Leite war, dass muss man wirklich sagen, sehr schwach in Bochum. Manchmal haben die Fans auch ein sehr gutes Gespür. Viele (auch ich) fanden im letzten Sommer schon, die 7,5 Millionen Ablöse für Leite zu hoch. War nicht so ganz falsch. Knoche und Bonucci - damit hätten wir sicherlich die älteste Innenverteidigung der Bundesliga. Da muss dann die Absicherung rechts, wie links, stimmen. Dann mag das gehen. Und frei nach König Otto, heißt es ja: es gibt keine alten und jungen Spieler, sondern nur gute und schlechte Kicker. Auch die Hereinnahme von Laidouni für Haberer scheint wahrscheinlich. Warum Haberer, sowohl unter Fischer als auch unter Bjelica, immer wieder im Stamm aufläuft, ist mir ein Rätsel. Laidouni und Tousart erscheinen mir nicht schlechter als Haberer. Wir werden es sehen. Parallel läuft die Suche nach Verstärkungen wohl auf Hochtouren. Das heißeste Gerücht ist wohl: Der nordmazedonische Nationalmannschafts-Kapitän und Spielmacher Enis Bardhi soll wohl aus der Türkei geholt werden. Kostenpunkt sollen drei Millionen Euro sein. Das könnte sich Union leisten. Fabio Silva, ein 21-jähriger portugiesischer U21-Stürmer, der in Englands erster Liga kickt, soll auch im Fokus stehen. Da wäre ich schon etwas skeptischer, ob er uns SOFORT weiterhilft. Denn nur das kann aktuell das alles entscheidende Kriterium sein. Mein Wunsch-Stürmer wäre Luuk de Jong. Der ist zwar schon 33 Jahre (jung), erlebt aber gerade seinen dritten Frühling. In dieser Saison bestritt er schon 26 Pflicht-Spiele für Eindhoven. Dabei erzielte er 19 Treffer und bereitete neun weitere Tore vor. Zu seinem Erfahrungsschatz gehören 39 Länderspiele für Holland. Ihn vom aktuellen holländischen Tabellenführer loszueisen, wäre natürlich enorm kompliziert. Aber er würde uns sofort helfen! Bezahlen könnten wir ihn wohl, auch wenn wir uns dabei ein wenig strecken müssten. Ist aber allemal billiger als ein Abstieg. Sagte ich schon, dass wir gegen Köln unbedingt gewinnen müssen? Es gibt keine Ausreden mehr. Das es geht, hat das Augsburg-Spiel gezeigt. Wie würde es Oliver Kahn ausdrücken? "Wir brauchen Eier"! Eisern

17. Dezember: Statt weiterweiter eher tiefertiefer

Unioner Alex Kral (25) kann seine Enttäuschung nach der NIederlage (3:0) gegen Bochum nicht verbergen. © David Inderlied/dpa Unionfux: Da fehlen einem mittlerweile die Worte. Mit so einer Nicht-Leistung braucht man nämlich in keiner Liga anzutreten - hinten anfällig und vorne harmlos, ohne Biss und ohne Willen, technisch überschaubar und ungenau. Der VfL Bochum hingegen ist das ganze Gegenteil und so kommt eine ebenso blamable wie deprimierende klare Auswärtsniederlage zustande. Wie man ein so wichtiges Spiel dermaßen unterspannt angehen kann, ist mir komplett schleierhaft. Die einzige ernsthafte Chance hat Haberer in der ersten Halbzeit, dessen Schuss wird allerdings auf der Linie wegverteidigt. Dass der Gegner direkt vor der Pause in Führung geht, das ist natürlich ungünstig, aber, ehrlich gesagt, mit der darauffolgenden zweiten Hälfte hätten wir so oder so verloren. War das Wie unseres Heimsieges in der letzten Woche so begeisternd, so ist das Wie dieser Niederlage kaum zu ertragen, weil einfach nichts stimmt, keine Balleroberungen, kein Pressing, keine Idee. Zudem deutlich weniger lauffreudig als der Gegner - zu keiner Phase sind wir im Spiel. Wir machen lediglich ein wenig mit, sind Staffage, bilden den undeutlichen Hintergrund für diese Party des Mitkonkurrenten. Denn wir hätten auch noch höher verlieren können, von der Qualität unserer Mannschaft weit und breit nichts zu sehen, von Engagement ganz zu schweigen, da fehlen die simpelsten Basics, die Extras sowieso. Wenn man in Leverkusen verdroschen wird, ist das was anderes, wenn man in Bochum so abgebügelt wird - dann ist das nicht zu entschuldigen. Da steht, bis auf Gosens, für den Becker aufläuft (spielen kann man nicht sagen), die Mannschaft auf dem Rasen, die gegen Gladbach alles zeigte. Diesmal zeigt sie nichts und das ist nicht allein mit dem Spiel unter der Woche gegen Real zu erklären. Auf die beste Saisonleistung folgt die wohl schlechteste - absolut unfassbar. Und auch die Einwechsler passen sich nahtlos an das schwache Niveau an, einzig Keeper Rönnow demonstriert Normalform. Ist der Effekt des Trainerwechsels etwa schon verpufft?? Die Auswertung der Partie in den kommenden Tagen würde mich extrem interessieren: Dauert die länger oder ist die ganz kurz? Was will man den dazu sagen? Ansehen sollten sich die Jungs das trotzdem. Strafe muss schließlich sein. Mir macht nur Hoffnung, dass man sich gegen Köln wieder um die 180 Grad dreht, zurück in die Heimspiel-gegen-Gladbach-Position (umgekehrt ging's ja leider und offensichtlich auch!), denn da müssenmüssenmüssen drei Punkte her, die zwar nichts daran ändern können, dass wir die mieseste Bundesligahinrunde ever abgeliefert haben, aber wenigstens die Hürde für die Rückrunde etwas tiefer halten würden. Aber so oder so muss in der Winterpause was passieren. Da müssen wohl wirklich einige Neuzugänge kommen, die den verlorengegangenen Spirit der Mannschaft zurückbringen beziehungsweise die Qualität, die Möglichkeiten erhöhen. So, und jetzt muss ich bis Mittwoch einigermaßen den Frust verdauen, mich wieder einkriegen - und noch mehr muss das unsere Mannschaft und der Trainer. Der dritte Advent jedenfalls ist, pardon my french, komplett im Arsch…

15. Dezember: Auf gehts Union, kämpfen und siegen!

Rani Khedira (28) will mit seinen Unionern den Aufwärtstrend fortsetzen. © Soeren Stache/dpa Icke: Samstag 15.30 Uhr gilt es in Bochum den Aufwärtstrend zu bestätigen. Alles andere als ein leichtes Unterfangen. So man sich erinnert, wie schwer sich Union dort immer tat. Doekhi ist immer noch verletzt. Trimmel könnte in die Mannschaft rotieren. Und Becker sollte auch wieder fit sein. Die Frage, ob Becker auch in der Startformation steht, ist auch ein kleiner Wink, ob an den Gerüchten um einen Winter-Wechsel etwas dran ist. Zumal Hollerbach zuletzt auf Rechtsaußen ganz stark spielte. Aber kann Union wirklich auf Becker in der 2.Halbserie verzichten? Ich sage nein. Er ist der Sprinter, der den unmöglichsten Bällen hinterherkeult und sie oft auch sichern kann. Das spiegelt sich nicht in erzielten Toren oder deren Vorbereitung wider, ist aber so enorm wichtig für die Union-Offensive. Es sei denn, Manager Ruhnert hat einen schnellen und aggressiven Angreifer im Blick, der ihn ersetzen kann. Dann wäre natürlich eine noch zu generierende Ablöse sehr schön. Die Realität war in der Vergangenheit - Beckers Wechselgerüchte waren bisher immer nur heiße Luft. Die beste Lösung wäre mit ihm zu verlängern. Apropos Verlängerungen - etliche Spieler haben auslaufende Verträge. Neben Becker sind das Rönnow, Knoche, Bonucci, Trimmel, Kral, Behrens, Jaeckel und die Leihspieler Aaronson und Fofana. Insgesamt 10 Spieler, die zum festen 20er-Stamm gehören. Das ist enorm viel. Laut Gerüchten haben viele der genannten Spieler Angebote von Union vorzuliegen. Einen Vollzug haben wir noch nicht vernommen. Becker, Rönnow und Knoche wären wohl die wichtigsten Personalien. Bjelica wird ganz sicher sein 4-2-3-1 in Bochum fortsetzen. Es war ja bisher erfolgreich. Auch mit der knappen Real-Niederlage. Das Spiel an sich war trotzdem dafür geeignet Selbstvertrauen zu tanken. Spannend wird es auch zu sehen, ob Tousart in die Startelf rotiert. Unter dem neuen Trainer waren seine Einsätze bisher sehr übersichtlich. Den letzten Pflichtspieleinsatz hatte er am 29.11. in Braga. Das macht nachdenklich. Wie knapp das Spiel bewertet wird, zeigen die Wett-Quoten. Bis auf Cent-Beträge bekommt man bei Sieg für beide Teams (fast) die gleichen Quoten. Union muss gewinnen. Die 3 Punkte mitzunehmen ist enorm wichtig. Nicht nur um den Aufwärtstrend in der Bundesliga (zuletzt ein Sieg und ein Remis in der BL) zu erhalten, sondern auch um das Team weiter zu stabilisieren. Ein Sieg gegen Bochum ließe uns auch auf sie, bis auf 3 Punkte herankommen. Und Bochum ist ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf. Auf gehts Union, kämpfen und siegen! Eisern