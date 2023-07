Union-Berlin-Blog: Olympiastadion statt Alter Försterei - Tabubruch oder Notwendigkeit?

Alle weiteren Gerüchte sind derart vage, dass ich sie mir mal hier verkneife. Fakt ist jedenfalls, dass Keita Endo für ein weiteres Jahr nach Braunschweig verliehen wird und unser ehemaliger Spieler Marius Bülter von Schalke nach Hoffenheim wechselt, für bis zu vier Millionen Ablöse, von denen wir hoffentlich auch was sehen, denn seinerzeit mussten die Gelsenkirchener nur geschmeidige 800.000 an uns überweisen...

Trotz aller Ansagen und Gerüchten haben, nach Kral und Kaufmann, immer noch keine weiteren Neuzugänge bei uns unterschrieben, auch der hier schon angekündigte Hollerbach nicht, die Gründe dafür sind unklar. Selbst die Akte Gosens ist wohl noch nicht geschlossen, wenn auch mittlerweile relativ unwahrscheinlich, zu groß sind sie Zahlen. Neuer und schon relativ konkreter Name ist der 22jährige US-Nationalspieler Brenden Aaronson vom Premier League-Absteiger Leeds United. Noch vor einem Jahr überwiesen die Engländer knapp 33 Millionen nach Salzburg, jetzt soll der offensive Mittelfeldspieler für ein Jahr ausgeliehen werden - haben wir hier etwa den so dringend ersehnten Zehner? Klingt gut, noch in dieser Woche soll das finalisiert werden.

Und ganz egal, wie man das Ganze gehandhabt hätte, irgendjemand hätte seine Enttäuschung verarbeiten müssen, so oder so, ein klassisches Dilemma. Insgesamt würde ich das Ganze jedoch nicht zu hoch hängen - wie gesagt, es geht um vorerst drei Spiele, in einem (ein bisschen fragwürdigen) Wettbewerb, den wir höchstwahrscheinlich nicht jede Saison erreichen werden. Die CL-Teilnahme ist schön und gut, aber nun wirklich nicht das Wichtigste. Und die Erkenntnis, dass man eben nicht alles haben kann, wird ja auch für die allermeisten Unioner nicht ganz so neu sein - und daran sollten wir uns jetzt wieder mal alle erinnern.

Und es gibt nicht wenige Unioner, zu denen auch ich gehöre, die damit gelebt hätten, die Heimspiele unter ziemlich wahrscheinlichen Umständen nur im Fernsehen verfolgen zu können. Gleichwohl kann man die Entscheidung des Vereins natürlich auch nachvollziehen, jedem Unioner den einfachen Zugriff auf die Tickets zu ermöglichen - und auch wenn es in der offiziellen Verlautbarung nicht erwähnt wird: es geht auch noch um ein paar Millionen, bis zu fünf soll man mehr einnehmen können, viel Geld für einen Verein, für den solche Summen noch vor wenigen Jahren astronomisch waren. Was nun wichtiger ist, das bestimmt die jeweilige Sichtweise. Es ist nun mal eine rein binäre Entscheidung: 0 oder 1, es gibt nichts dazwischen, keinen Kompromiss.

Natürlich hat das unter Unionern eine Riesendiskussion losgetreten, denn von Seiten der UEFA hätte man auch in der Alten Försterei spielen können. Und hat Dirk Zingler nicht stets betont, dass man immer zu Hause spielen würde, soweit das irgend möglich wäre? Für drei Champions League-Spiele wird nun also einiges aufgegeben: ein unumstößliches Prinzip und der wirkliche Heimvorteil: jeder weiß, wie uneinnehmbar die Festung Alte Försterei ist.

Unionfux: Alea iacta est - die Würfel sind gefallen: Union wird seine Champions League-Heimspiele im Olympiastadion austragen, aufgrund des einzigen Vorteils dieser ungemütlichen Schüssel am anderen Ende des Stadt: sie fasst eben 75.000 Zuschauer, die Vorgaben der UEFA sind so leichter umzusetzen und im Grunde kann jedes Mitglied, das möchte (und noch ein paar mehr), die Spiele live verfolgen.

Becker gehört bei Union zur Sturm-Spitze. © Stefanie Loos / AFP

Icke: Was planen Ruhnert und Fischer im Sturm? Becker, Behrens und Jordan sind aktuell die ersten 3 im Sturm. Dahinter wartet noch Leweling. Und der frisch verpflichtete Kaufmann, sowie "so gut wie" - Verpflichtung Hollerbach. Auch Sanogo wird von den Junioren hochgezogen und Skarke hat wohl Angebote, aber noch ist nichts fest. Das sind 8 Stürmer für 2 Plätze. In der Spitze haben wir uns damit noch nicht verbessert. Eher in den Sparten "Breite" und "Talent". Ruhnert und Fischer suchen aber auch noch eine qualitative Sturmverbesserung. Das wäre dann die Nummer 9 im Sturm. Natürlich rechnen viele damit, dass Skarke noch verkauft wird. Sanogo dagegen wird Union behalten. Er kann in der Youth-League Tore schießen und ist ein Local-Player. Wovon Union sowieso viel zu wenige im Kader hat. Da drohen dann wieder Streichungen in der Quantität des Kaders der Champions League. Kaufmann und Leweling blieben dann noch für Leihgeschäfte übrig. Aktuell ist es schwer - hier einen glasklaren Plan zu erkennen. Ansonsten sieht es im Forsthaus nicht so aus, als wenn sich in den nächsten Tagen, sprich kurzfristig, etwas Neues ergeben würde.

Kevin Schlotterbeck und Christopher Lenz haben von ihren Clubs die Freigabe für einen ablösepflichtigen Wechsel bekommen. Beide hatten schon eine sehr erfolgreiche Zeit beim 1.FC Union. Und beide könnten wohl für kleine Ablösen zwischen 2,5 und 3 Mio. € wechseln. Da wüssten wir, was wir bekommen und keiner der Spieler müsste sich erst einleben. Das sind Optionen über die wir wirklich nachdenken sollten. Einen zweiten "Linksfuß" (neben Leite) unter den Innenverteidigern haben wir nicht im Kader. Und einen Spieler für die linke Außenbahn suchen wir ja sowieso. Könnte passen.

Spannend wird auch der Dreikampf Leweling/Kaufmann/Hollerbach im Sturm. Alle 3 kämpfen um Platz 4 oder/und 5. Sprich - wer wird der Michel-Nachfolger im Team? Einer oder sogar zwei werden wohl ausgeliehen werden, eben um allen Spielzeit zu sichern. Und keiner vergesse bitte den am Freitag (30.6.) - 19 Jahre jung gewordenen Sanogo. In der abgelaufenen Saison hatte er 20 Torbeteiligungen in 17 Pflicht-Spielen der Junioren-Bundesliga. Papa Sanogo schaffte 80 Erst-Bundesligaspiele und machte dabei 26 "Buden". Das Talent wurde vererbt.

In der Frage, wo spielt Union den nun seine CL-Spiele, ist nach wie vor nichts fix. Die UEFA hat den Weg für Stehplätze für die kommende Saison freigemacht. Sie sind erlaubt. Die Fan-Szene ist uneinig. Einige wollen natürlich aus traditionellen Gründen nur die Alte Försterei haben. Andere, zu den ich auch gehöre, sehen die Größe des Olympia-Stadions und wie viele Unioner dort dabei sein könnten. Ganz nebenbei wären natürlich auch die Einnahmen im Olympia-Stadion relevant höher. Aktuell könnten wir das - bei unseren vielen Baustellen - sicher gut gebrauchen. Die Bauarbeiten für das neue Trainingszentrum der Profis haben begonnen. Nebenbei wird auch noch das Nachwuchs-Leistungs-Zentrum zu Ende gebaut. Eisern!