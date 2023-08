Union-Berlin-Blog: Saisonstart, Sonne, Statements

In einer Personal-Union aus echten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 einen Union-Berlin-Blog über die Eisernen.

Berlin - Eisern: In einer Personal-Union aus drei waschechten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 den Union-Berlin-Blog.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld. © Archiv Die Autoren: Beecke (Christian Beeck, 50), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union, lebt heute an der Küste, hat 2 Kinder und arbeitet als Geschäftsführer bei Energy World. Icke (Jürgen Heinemann, 58) ist seit 1975 Unioner, als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig, stammt ursprünglich aus der IT-Branche, ist verheiratet, hat 1 erwachsenes Kind, lebt heute in Grünheide - im Speckgürtel Berlins und arbeitet bei TAG24. 1. FC Union Berlin Union-Star Gosens beriet sich vor Wechsel mit Flick: "Das passt wie Arsch auf Eimer" Unionfux (Tobias Saalfeld, 54) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er.

18. August: Saisonstart, Sonne, Statements

Die Kicker von Union Berlin fiebern voller Vorfreude dem Saisonstart am Sonntag entgegen. © Matthias Koch/dpa Unionfux: Keine Frage, besonders die letzten beiden Transfers, also Robin Gosens und Kevin Volland, sind Statements. Da kommen zwei deutsche Nationalspieler (okay, Kevin Volland aktuell nicht, aber wer weiß?), erstligaerfahren, Leadertypen, Teamspieler und beide kriegen langfristige Verträge. Da müsste schon viel dagegen laufen, wenn die uns keinen Schritt nach vorn bringen. Gemeinsam mit Knoche, Khedira und Haberer und natürlich auch noch Trimmel haben wir jetzt eine Achse an Spielern, die eine Mannschaft führen können, die in mehrfacher Hinsicht gestanden und erwachsen sind im besten Fußballalter. Auch, wenn man von beiden Neuzugängen keine Wunderdinge erwarten sollte, die heben unsere Qualität nochmal ein Stück an - mit Kevin Volland kommt ein ziemlich treffsicherer Stürmer - und was ich fast noch wichtiger finde, ein ausgezeichneter Vorbereiter. Und unsere beiden Schienen dürften zu den besten der Liga gehören, zumal auch Gosens ganz gut scoren kann: 2020/21 legte er für Atalanta Bergamo elf Tore und sechs Vorlagen in der Serie A auf! Oliver Ruhnert ist offensichtlich daran gelegen, das Potenzial der Mannschaft kontinuierlich nach oben zu schrauben und das ziemlich konsequent. Wenn man sieht, wie heftig sich der Rest der Ligaspitze verstärkt hat, ist das auch gut so. Natürlich kann man erschrocken sein über die dreizehn Millionen plus Boni für Gosens, aber im Vergleich ist das immer noch überschaubar, zudem denke ich nicht, dass unsere Verantwortlichen plötzlich zu unseren Unverantwortlichen mutiert sind. Und auch, wenn unsere Zielsetzung zuallererst der Klassenerhalt ist - ins internationale Geschäft möchte man intern schon und auch in der Champions League will man mitspielen können und wenigstens den dritten Platz in der Gruppenphase erreichen. Graue Maus wollen wir jedenfalls nicht sein… 1. FC Union Berlin Union haut weiteren Transfer-Kracher raus: Wer wechselt noch zu den Eisernen? Das Transferfenster ist noch zwei Wochen offen, vielleicht kommt ja noch jemand für die Innenverteidigung, auch wenn es wahrscheinlich eher nicht Bonucci sein wird, allein sein Gehalt übertrifft unsere Möglichkeiten um das Fünf- bis Sechsfache und 36 ist er auch. Ein Knaller wäre es schon, aber ob das Ganze wirklich Sinn ergibt, darf schon bezweifelt werden. Ich glaube, die italienische Legende bleibt auch in Italien. Dahingegen werden uns noch einige Spieler verlassen, Jordan könnte nach Gladbach verliehen werden, denn sein alter Trainer Seoane traut sich wohl zu, seine Leistungen aus Young Boys-Zeiten wieder aus ihm herauszukitzeln und vielleicht hilft dem Jungen eine Luftveränderung tatsächlich. Hoffentlich findet Pantovic eine neue Herausforderung, Tim Skarke dürfte uns noch verlassen und möglicherweise Heintz, für den es auch nicht leichter wird, auch nur in den Spieltagskader zu rutschen. Dazu kommt ziemlich sicher Sheraldo Becker und auch Aissa Laidouni könnte einem unmoralischen Angebot aus Saudi Arabien erliegen. Rönnow bleibt, dank Hugo Lloris, der sich opfert und stattdessen zu Lazio Rom geht und Doekhi dürfte auch bleiben, sodass die beste Abwehr der Liga weiter zusammenbleibt. Wir werden sehen. Sonntag wird's endlich wieder ernst: Mainz 05 kommt zum ersten Punktspiel der neuen Saison in die Alte Försterei. Bei den Mainzern blieb der große Umbruch diesmal aus, zumindest bis jetzt. Auf jeden Fall treffen wir also auf eine eingespielte Truppe, die aber auch nur in unserer ersten Bundesligasaison bei uns punkten konnte. Mal sehen, wie unsere Startelf aussieht, ob Gosens schon spielen wird und Volland wenigstens auf der Bank Platz nimmt, ärgerlicherweise fällt Rani Khedira tatsächlich aus, aber das können wir wohl einigermaßen kompensieren - ich tippe mal, ganz realistisch, auf einen Heimsieg. Der Sommer gibt sich auch nochmal Mühe - die Vorfreude steigt stündlich…

16. August: Nach Gosens kommt auch noch Volland!

Kevin Volland (31) soll vor einem Wechsel zu den Eisernen stehen. © Thomas Frey/dpa Icke: Nach Robin Gosens ist nun auch Kevin Volland im Anflug. Sein Medizincheck soll heute erfolgen. Wie schrieben wir schon, Union macht Ernst. Die Mannschaft wird fulminant verstärkt. Selbst wenn jetzt noch eins, zwei Spieler - selbst Leistungsträger wie Becker gehen, ist der Kader wahnsinnig stark. Nicht auszudenken, wenn keiner mehr geht. Dann sollte sich Bayern Sorgen machen ... Und selbst nach Gosens und Volland muss ja längst noch nicht Schluss sein. Die italienische Legende Bonucci hat auch ein Union-Angebot auf dem Tisch. Er bat sich eine kleine Bedenkzeit aus und scheint nicht abgeneigt zu sein. Was für ein grandioses Team entsteht da gerade! Die Flügelzange mit Juranovic und Gosens sucht wohl seinesgleichen. Der Sturm mit Fofana / Behrens / Volland und dahinter der 25-Millionen-Spielmacher Aaronson gehört nicht nur in Deutschland zur Spitze. Wenn Becker bleiben sollte, dann sollte diesen Sturm jeder fürchten. Und über die Abwehr von Union, die beste Abwehr in Deutschland, brauchen wir ja mal gar nicht reden. Sollte diese von Bonucci noch einmal verstärkt werden, wäre das unglaublich. Manch einer wünscht sich bei den Fans jetzt sogar einen Becker-Abgang, damit wieder frisches Geld hereinkommt. Da habe ich ja nun mal gar keine Angst. Zingler, Thieme und Co. kennen wir seit Jahrzehnten, auch persönlich. Das sind keine Harakiri-Pokerer, sondern grundsolide Kaufleute. Sie haben auch keinerlei Gründe und Absichten, sich in irgendwelche Karriere-Rollen zu begeben. Sie sind Unioner. Punkt. Und das genau gibt Union den entscheidenden Vorsprung zu manch anderem Club. Hier denkt man zuerst an Union. Auf dieses Team können sich die jetzt fast 60.000 Mitglieder freuen. Was passiert neuerdings? Die 40.000 Dauerkarten für die 3 Heimspiele für die CL waren nach wenigen Stunden ausverkauft. Freundschaftsspiele wie das letzte Spiele sind ausverkauft. Das Training muss ins Stadion verlegt werden, weil zu viele Kiebitze kommen. Das Nächste, was kommen wird, Gosens, Volland und vor allem Bonucci (so er kommt) werden die Trikot-Verkäufe explodieren lassen. Union boomt an allen Ecken und Enden. Eisern!

14. August: Generalprobe, Gosens, Gerüchte

Pflichtaufgabe erfüllt: Union Berlin ist am Sonntag nach einem ungefährdeten 4:0-Erfolg gegen Astoria Walldorf in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. © Uwe Anspach/dpa Unionfux: Die Generalprobe zur Saison 2023/24, die 1. Runde im DFB-Pokal beim Südwest-Regionalligisten Astoria Walldorf, kann man im Wesentlichen als gelungen betrachten, schon allein, weil das Wichtigste, das Erreichen der nächsten Runde, relativ mühelos erreicht wird. Schon zur Halbzeit steht es vor 4000 Zuschauern nach Toren von Knoche, Becker und Leite 3:0 für den haushohen Favoriten, wobei die Tore erst nach einer halben Stunde fallen und der Auftakt durch einen relativ glücklichen Elfer gemacht wird. In der zweiten Hälfte wird dann nur noch das Notwendigste getan, wenigstens kann der eingewechselte Haberer noch das vierte Tor erzielen. Der Regionalligist spielt über neunzig Minuten ziemlich ordentlich mit, kreiert auch ein paar gute Chancen, aber letztlich hat unsere Abwehr nicht allzu große Mühe, die Null zu halten. Nichtsdestotrotz ist Trainer Urs Fischer nur bedingt zufrieden - er hat sich wohl noch mehr Souveränität erhofft, zudem schaltet die Mannschaft etwas zu früh in den Verwaltungsmodus und obendrein verletzt sich Khedira kurz vor seiner geplanten Auswechslung ohne Fremdeinwirkung. Die Teilnahme am Bundesligaauftakt am Sonntag gegen Mainz ist somit ziemlich fraglich, so lapidar sieht die Verletzung eher nicht aus. Zum Glück sind fast alle Positionen hochwertig doppelt besetzt, in dem Falle würde wohl Alex Kral einspringen, auch wenn der doch etwas offensiver ausgerichtet ist, aber das muss ja in einem Heimspiel nicht das Schlechteste sein. Euphorisch kann man nach der Vorstellung in Walldorf nicht so unbedingt sein, aber sind solche Pokal-Erstrunden denn überhaupt ein Maßstab? Dann müssten Bremen, Bochum und Augsburg sich ja gleich die Kugel geben, denn alle drei ziehen gegen Drittligisten den Kürzeren - und das absolut verdient. Bundesligaspiele sind nochmal etwas ganz anderes und ich denke, wir sind einigermaßen gerüstet für den Auftakt gegen die Rheinhessen. Schwächer sind wir jedenfalls im Vergleich zur Vorsaison nicht geworden, selbst wenn Sheraldo Becker sich noch kurzfristig seinen Traum vom großen Vertrag erfüllen kann. Der zwischenzeitlich kolportierte Verlust von Rönnow zu Lazio Rom würde da schon schwerer wiegen, denn woher sollte man so schnell einen Ersatz in annähernd gleichwertiger Qualität bekommen? Da das Gerücht aber nur vereinzelt aufgetaucht ist, kann man das wohl abhaken - auch wenn sich das Torwartkarussell in Europa gerade nochmal ordentlich dreht. Zur scheinbar schon feststehenden Verpflichtung von Robin Gosens, fraglos ein weiterer Ruhnert-Coup, kommt noch ein weiteres, ebenso seltsames wie erstaunliches Gerücht: Wir sollen beim aussortierten Leonardo Bonucci von Juventus Turin angefragt haben, dem legendären Weltklasse-Innenverteidiger, mittlerweile 36 Jahre alt. Das wäre natürlich was, auch wenn unklar ist, wie gut der Italiener noch drauf ist und inwiefern er uns tatsächlich noch weiterhelfen würde. Aber wie gesagt: Im Moment nichts als Internet-Geschnatter von italienischen Sportjournalisten. Doch mittlerweile halte ich bei uns alles für möglich - in alle Richtungen. Gut oder schlecht? Na, auf jeden Fall nicht langweilig…

13. August: Unser (Back-)Rezept mit Gosens

Robin Gosens (29) soll kurz vor einem Wechsel zu Union Berlin stehen. © Christian Charisius/dpa Icke: Union macht ernst! Robin Gosens scheint wirklich zu kommen. Der 29-jährige deutsche Nationalspieler mit 16A-Länderspielen kommt wohl für die linke Außenbahn. Warum ist das so sensationell? Nach italienischen Medien zahlt Union eine Sockelablöse von 13 Millionen Euro. Dazu sollen Boni in Höhe von 2 Millionen vereinbart sein. Und Gosens passt zu Union wie kaum ein Zweiter. Er hat ein Kämpferherz und rennt (fast) jeden "Ball" aggressiv an. Genau das möchte man in Köpenick sehen. Seine offensive Power ist legendär. So machte er auch seine besten Spiele im DFB-Dress. Für Union ist Gosens ein Unterschiedspieler und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch ein Führungsspieler. Die Idee von Fischer und Ruhnert dahinter? Wir ersetzen Becker (der noch gehen wird) nicht eins zu eins, sondern durch Gosens, Aaronson und Fofana. Becker kann man nicht so einfach ersetzen. Man - also Union - kann aber die linke offensive Flanke stark machen und dort die Torgefahr erhöhen. Und gleichzeitig holt man sich mit Fofana einen Dribbler und Solokünstler par excellence. Der ist zwar nicht ganz so schnell und aggressiv wie Becker, veranstaltet dafür aber verrückte Dinge mit seinen Gegenspielern. Seine Haken sind fast nicht zu verteidigen. Die Dribblings überraschend und virtuos. Dazu packe man, wie bei einem Backrezept noch einen ballsicheren und dribbelstarken Spielmacher. Das ist Aaronson. Der 22-jährige Amerikaner hat schon 32 Länderspiele absolviert. Er soll hinter den Spitzen aktiv und kreativ werden. Und wieder haben Fischer und Ruhnert darauf geachtet, mit Aaronson einen Dribbler zu holen. Genauso wie Fofana, hat auch Aaronson hier seine großen Stärken. Dem (Haus-)Plan nach stellt man Fofana eine "Schrankwand" zur Seite. Die heißt aktuell Behrens. Könnte aber auch Jordan heißen, so er endlich zu normaler guter Form findet. Dahinter wirbelt dann Aaronson. Der wird links von Gosens (oder Roussillon) und rechts von Juranovic (oder Trimmel) flankiert. Und um das Rezept noch besser zu machen, holt man sich mit Tousart noch einen Top-Spieler auf der "8". Der hat - wenn er wieder fit ist - allerdings starke Konkurrenz: Laidouni, Kral und Haberer möchten dort auch spielen. Schäfer, wenn er wieder gesund ist, ebenso. Besonders Kral gehörte in den Vorbereitungsspielen zu den Besten. Der 36-fache tschechische Nationalspieler könnte sich durchaus im Stamm festbeißen. Auch zusammen mit Tousart. Das Khedira auf der "6" gesetzt ist, darüber muss man nicht sprechen. Das Rezept scheint aufzugehen und ein Bestseller zu werden! Eisern

7. August: Ein ganz Besonderer: Urs Fischer ist Trainer des Jahres

Als Trainer des Jahres ausgezeichnet: Urs Fischer (57) spielt mit Union kommende Saison in der Champions League. © Soeren Stache/dpa Unionfux: Es war eigentlich überfällig, schon im letzten Jahr wäre der Titel eigentlich mehr als verdient gewesen, dafür fällt er dieses Jahr beinahe erdrutschartig aus - mit großem Vorsprung ist Urs Fischer vom VDS (Verband deutscher Sportjournalisten) zum Trainer des Jahres 2023 gewählt worden. Auf ihn entfielen 293 Stimmen, weit abgeschlagen auf Platz zwei landete Frank Schmidt mit 63 Stimmen. Soweit ich das eruieren konnte, ist das der größte Vorsprung seit 2002, denn in diesem Jahr wurde zum ersten Mal der Trainer des Jahres gekürt, seinerzeit wurde es Klaus Toppmöller. Urs Fischer ist zudem erst der zweite ausländische Trainer nach Louis van Gaal 2010, der zum Trainer des Jahres gekürt wurde. Endlich wird seine unglaubliche Arbeit hier in Deutschland, die nahezu beispiellos ist - einen absoluten Bundesliganeuling wie den 1. FC Union nach dem Klassenerhalt dreimal in Folge und immer aufsteigend (Conference League, Europa League, Champions League) ins internationale Geschäft zu führen, und das in Zeiten, in denen kaum noch ein Verein in die Phalanx der Etablierten einbrechen kann, das kann man gar nicht hoch genug einordnen. Und all das mit relativ bescheidenen Mitteln - das erfordert eine nahezu perfekte Taktik und die große Kunst, aus nicht ganz so talentierten Fussballern das annähernd Maximale rauszuholen und eine Mannschaft zu formen und zu führen, die nahezu kontinuierlich funktioniert. Es gab ja nicht eine wirkliche Delle in den ersten vier Bundesligajahren, dazu kommt eine beinahe märchenhafte Heimstärke, die ihresgleichen sucht. Und das alles macht der Schweizer ohne Trara, ohne Show und Getue, ganz ruhig, freundlich und höflich, und nie das Wesentliche aus den Augen verlierend - hat man etwa je erlebt, dass sich Fischer nach einem verlorenen Spiel über den Schiedsrichter beschwert oder den VAR oder den schlechten Platz oder den unfairen Gegner? Und das ist ja mittlerweile gang und gäbe in dieser Liga. Urs Fischer ist kein Blender, kein Schauspieler, kein eiskalter Hund mit harter Hand, sondern ein integrer, klarer und feiner zuerst Mensch und erst dann ein höchst fähiger Trainer. Wenn einem Trainer eine Mannschaft dermaßen konsequent folgt, dann kommt das nicht von ungefähr, dann macht die Truppe das, weil sie spürt, der Trainer ist echt, der Trainer hat recht, der weiß, wovon er redet (Kunststück, der Mann war über siebzehn Jahre einer der besten Abwehrspieler in der Schweiz) und der Trainer steht zu hundert Prozent hinter uns und stellt sich auch mal davor, wenn es sein muss. Und für den Verein Union ist dieser Mann in so unglaublich vielfacher Hinsicht ein Riesenglücksfall und ich weiß nicht, ob jemals ein Trainer so gut zu uns gepasst hat. Wer soll diesen Mann denn je ersetzen? Insofern hoffen wir alle inständig, dass der Trainer und Mensch Urs Fischer noch lange nicht müde wird an dieser Aufgabe und dass sein Heimweh noch ein, zwei, drei Momente Ruhe gibt. Herzlichen Glückwunsch, lieber Urs, zu dieser Ehrung. Und auch wenn es vielleicht nicht so wichtig ist - es ist doch schön, wenn das außer uns noch ein paar andere mitkriegen und endlich würdigen: du bist, zweifellos, ein ganz Besonderer.

6. August: Schon ziemlich stark: überzeugende Generalprobe gegen Atalanta

Trainer Urs Fischer (57, r.) von Union Berlin ruft seinem Team etwas zu. © Andreas Gora/dpa Unionfux: Es sieht ganz so aus, als hätte sich die Mannschaft das Beste bis zum Schluss aufgehoben - während die bisherige sommerliche Testspielsaison eher schwach ausgefallen ist, gewinnt der 1. FC Union die Generalprobe in einer nahezu ausverkauften Alten Försterei gegen den Tabellenfünften der Serie A, Atalanta Bergamo, mit 4:1 und das völlig zu Recht. Denn auch wenn die Italiener, die nun wahrlich alles andere als Laufkundschaft sind, ein durchaus ordentliches Spiel machen, der voraussichtlich erste Anzug unserer Truppe sitzt schon ganz gut, nach einer knappen halben Stunde führen wir mit 3:0, nach Toren von Laidouni (Vorarbeit Behrens), Behrens (Vorarbeit Fofana) und Fofana (Vorarbeit Bergamo). Nach fünfzig Minuten das schönste Tor des Spiels: Kral spielt einen ebenso klugen wie punktgenauen Pass in die Spitze, Fofana läuft ein, nimmt den Ball mit der Brust runter und schiebt am Keeper der Bergamaschi vorbei ein - unwiderstehlich. Und auch sonst gibt es eine ganze Menge weiterer, gut herausgespielter Chancen, erst als nach einer Stunde nach und nach fast alle ausgewechselt werden, außer Rönnow und Doekhi, lässt der Spielfluss merklich nach und das Spiel trudelt so ein wenig aus. Nichtsdestotrotz - das ist schon erstaunlich ansehnlich, auch wenn natürlich klar ist, dass ein Testspiel immer noch ein Testspiel ist und kein Punktspiel. Fofana und Aaronson sind verdammt dribbelstark, auch wenn sie sich manchmal früher vom Ball trennen könnten, aber das ist ja so ein bisschen die Krankheit der Dribbler, insbesondere der jungen. Es wird sehr interessant zu sehen, ob die beiden mit der Bundesliga klarkommen und wenn ja, wie schnell. Sollten sie das packen, dann sind wir ganz klar stärker, denn nicht zuletzt sind da zwei, die ins eins-gegen-eins gehen können und wollen, so kann man nämlich auch Lösungen gegen tiefstehende Gegner kreieren, das war ja in der letzten Saison öfter ein Problem bei uns. Auf jeden Fall haben beide schon begriffen, dass bei Union alle nach hinten arbeiten müssen - sehr schön. Besser macht uns zudem Alex Kral, der hat Übersicht und ist sowohl defensiv als auch offensiv gut unterwegs. Kaufmann und Hollerbach dürften erstmal Ergänzungsspieler bleiben und Tousart braucht nach seiner Oberschenkelverletzung gegen Udine noch zwei bis drei Wochen, bis er wieder fit ist - es wird wohl September werden. Und eine wichtige Frage ist geklärt, um die ein ziemliches Geheimnis gemacht wurde: Kapitän ist Christopher Trimmel, der in sein zehntes Jahr bei uns geht - und sollte er nicht in der Anfangsformation stehen, dann wird Rani Khedira diese Funktion übernehmen. Es bleibt also alles wie gehabt und das ist auch gut so - wozu etwas verändern, was sich schon letzte Saison bewährt hat? So gesehen ein etwas überflüssiges Geheimnis. Die neuen Trikots sind übrigens der Knaller, sowohl das rote als auch das weiße, sehr gelungen, kann man so machen und auch das Logo des neuen Hauptsponsors sieht allemal cooler aus als das von Wefox. Die neue Saison kann also kommen, nächsten Sonntag bei Astoria Walldorf wird's ernst, wenn auch nicht gleich volle Pulle: ohne arrogant sein zu wollen, die Aufgabe in der ersten Pokalrunde beim Viertligisten (beim gestrigen Saisonauftakt gegen Hoffenheim II springt ein 1:1 heraus) ist absolut lösbar, erst recht mit der gestrigen Leistung gegen Bergamo.

Dirk Zingler (58) ist Präsident des 1. FC Union Berlin und schaute im Trainingslager der Eisernen vorbei. © Matthias Koch/dpa Icke: Eine neue Qualität, die bisher unter dem Radar lief. Die Sponsorenliste des 1. FC Union Berlin. Mit Stichtag 5.8.2023 tummeln sich dort: der neue Hauptsponsor Paramount + (ca. 30 Mrd. Umsatz)

der Ausrüster adidas (in Deutschland nur noch Bayern und Union, 22,5 Mrd. Umsatz)

der neue Ärmelpartner JD macht 10 Milliarden Umsatz

8 TOP-Sponsoren (Berliner Pilsner, ELARIS, ELTEN, etoro, JD, Mittelbrandenburgische Sparkasse, REWE, TotalEnergies)

3 Medienpartner

27 Premium-Sponsoren (u.a. AOK, Koch, Coca-Cola, Lotto, Hinze, Zingler, IFA usw.)

71 Eiserne Sponsoren (u.a. Höffner, BST, HKL, Spreequell, WISAG usw.)

164 Union-Club-Sponsoren (u.a. Allianz, ASB, Barmenia, Kühne, Dürkop, VELUX usw.) Das ist sowohl eine enorme Steigerung in der Quantität, aber vor allem auch in der Qualität. Was auffällt, die Groß-Sponsoren (Paramount, adidas, JD) sind durchweg internationale Schwergewichte. Das ist - jedenfalls bei Union - neu. Aber wichtig ist der Unterbau. 262 Sponsoren folgen den Top 3. Und darunter Unternehmen wie REWE, Höffner, Allianz, WISAG, Kühne, VELUX, HKL, Coca-Cola und so weiter. Da steht ein schier unglaubliches Potenzial dahinter. Den einfachsten Job bei Union hat wohl aktuell unser Sponsoren-Chef-Betreuer Jan Boysen. Die Unternehmen stehen bei ihm Schlange und er darf sogar auswählen. Das gab es so bei Union noch nicht. Wir dürfen auf die nächste Mitgliederversammlung gespannt sein, da erfahren wir hoffentlich das neue Gesamt-Volumen des Sponsoring-Bereichs. Es wird alles bisher Gewesene übertreffen. Das ist schon mal sicher. Zusammen mit den Einnahmen aus der CL und den deutlich höheren TV-Einnahmen - geht es Union glänzend. Aber Vorsicht, Union baut gerade ein neues Nachwuchsleistungszentrum, ein neues Trainingszentrum für die Profis und plant seinen zweiten Stadionumbau. Das alles verschlingt auch richtig Geld. Wenn man Dirk Zingler richtig verstanden hat, haben wir ein Invest an Steinen in Höhe von 100 Millionen Euro vor der Brust. Das ist ein Generations-Projekt. Wir möchten unseren Kindern ein gemachtes Nest hinterlassen. Eisern



3. August: Die kleine Fluchtwelle

Morten Thorsby (27) hat nach nur einem Jahr Union Berlin schon wieder Richtung Genua verlassen. © Swen Pförtner/dpa Unionfux: Morten Thorsby geht zurück nach Genua, wenn auch nicht zu Sampdoria, sondern zum gerade frisch wieder aufgestiegenen Stadtrivalen CFC, per Leihe, sollten sie die Klasse halten, existiert eine Kaufpflicht. Damit ist der Mittelfeldspieler nach Seguin, Leweling und Grill bereits der vierte letztjährige Neuzugang, der nach nur einem Jahr wieder die Flucht ergreift und bei Sven Michel waren es auch nur wenige Monate mehr. Okay, bei dem überaus sympathischen Norweger verlief die letzte Saison eher unglücklich, nicht zuletzt Verletzungen und Magenprobleme verhinderten einen erfolgreicheren Auftritt. Wieviel von den einstmals drei Millionen wieder zurückfließen? Schwer zu sagen. Aber davon abgesehen: Wie kommt es, dass so einige Spieler bei uns kaum oder gar nicht Fuß fassen? Die Liste ist ziemlich lang: Öztunali, Möhwald, van Drongelen, Endo, Dajaku, Wszolek, Puchacz, Voglsammer, Griesbeck, Rapp, möglicherweise Skarke - alle tanzten entweder nur einen Sommer oder waren eben weitgehend chancenlos. Nun kommt das überall vor, dass Spieler teilweise mit großem Tamtam verpflichtet wurden, sich aber die Hoffnungen nicht erfüllen, letztes prominentes Beispiel ist Sadio Mane, als Supertransfer vom FC Liverpool zu den Bayern im letzten Jahr gefeiert, jetzt nach Saudi Arabien weitergeflüchtet oder auch weitergeschoben - ganz, wie man's sehen will. Und alle Seiten sind heilfroh, dass die Araber gerade äußerst großzügig große und weniger große Namen in die Wüste locken, Ablöse und Gehalt beinahe egal. Aber man fragt sich schon, was da so passiert, ob unsere Scouts sich da völlig verhoben haben und was gesehen haben, was nicht wirklich vorhanden ist oder auch gar nicht in unser Spielsystem passt? Natürlich kann keiner in die Zukunft schauen und es gibt Dynamiken, die sich dann im Laufe einer Spielzeit entwickeln, die auch nicht vorhersehbar sind. Berechenbar ist im Profisport nicht alles, trotz all der Datenbänke, neuen Taktiken und immer mehr ausgefeilten Trainingsmethoden. Doch zahlt man immerhin vier Millionen für einen Leweling (damit stand er seinerzeit unter den Top 3 der Rekordtransfers!) und sagt sich dann: Huch, was wollen wir denn mit dem? Verleiht ihn dann nach Stuttgart mit einer Kaufoption, was ja eigentlich denkbar schlecht ist: Schlägt er dort ein, ist er weg, wenn nicht, haben wir ihn wieder an der Backe. Und dann? Dann muss man eigentlich auf ein Wunder hoffen. Nach welchen Kriterien also wird verpflichtet? Und wer ist es, der letztlich die Geduld verliert: der Spieler oder der Verein? Wieviele Spieler sind ohnehin Wundertüten, also eine Art Versuch, ein Los auf die kommenden Monate und wenn es sich nicht binnen Jahresfrist einlöst, dann wählt man lieber das Ende mit Schrecken als das Schrecken ohne Ende? Diesmal könnte das zum Beispiel auf Hollerbach und Kaufmann zutreffen… Gut, wer will an Oliver Ruhnerts Arbeit schon groß was bemängeln, wer will Urs Fischers Entscheidungen bekritteln - nicht nur der sportliche Erfolg gibt den beiden führenden Verantwortlichen mehr als Recht. Und möglicherweise bleibt uns ja gar nicht so viel mehr übrig, anders zu handeln, denn die "unteren Regale" sind nun mal mehr risikobehaftet als die oberen, was Spieler angeht. Und noch müssen wir kreativ sein auf einem Markt, der sich andauernd jeglichen Gesetzen entzieht. Immer, wenn man denkt, dass doch alles schon extrem überkocht ist, kommt jemand und setzt dem Ganzen die Krone auf: Vor einiger Zeit war es China, jetzt sind es die Saudis. Die Summen, die da durch die Luft schwirren, lässt die Engländer ja beinahe vernünftig aussehen… Hoffen wir also, dass unsere diesjährigen Verpflichtungen etwas dauerhafter sind bzw. sein können. Überhaupt kann man gespannt sein, wer es von den Neuen letztlich in die Startelf schaffen wird. Am Samstag gegen Atalanta Bergamo wird es konkrete Fingerzeige geben, aber bis zum Ende der Transferperiode gibt es nichtsdestotrotz noch einige Fragezeichen: Was ist mit Becker? Bleibt Doekhi? Diese beiden müssten natürlich, sollten sie gehen, adäquat ersetzt werden. Während Doekhis Verbleib wünschenswert wäre, muss man bei Becker schon auf einen Verkauf hoffen - aus wirtschaftlichen Erwägungen. Geht der zweitschnellste Bundesligaspieler nächste Saison ablösefrei, wäre das schon fast ein Super-GAU. Am 1. September sind wir schlauer - bis dahin ist fast alles möglich.

31. Juli: Kommt Lukebakio zu Union?

Verpflichtet Union Berlin Dodi Lukebakio (25)? © Soeren Stache/dpa Icke: Was plant Ruhnert noch? Kommt hinten noch ein linker Innenverteidiger? Aktuell sieht es so aus, als wenn Union mit Heintz als Backup in die Saison geht. Auch gut. Mit Doekhi-Knoche-Leite steht die erste Reihe. Dahinter warten dann Jaeckel und Heintz auf ihre Einsätze. Junior Bruns (19) ist die Nummer 6 der Innenverteidiger. Kemlein, der 18-jährige defensive Mittelfeldspieler wurde in den Vorbereitungsspielen auch als IV eingesetzt. Und zur absoluten Not haben Khedira und Trimmel auch schon erfolgreich in einer 3-er Kette agiert. Könnte also durchaus sein, dass sich ganz hinten nichts mehr tut. Bei den Keepern ja sowieso nicht, weil Schwolow eine wunderbare Nummer 2 ist. Rönnow, Busk und Stein ergänzen die Planstellen. Da der Sturm und das zentrale (defensive und offensive) Mittelfeld auch (über) voll sind, fehlt eigentlich nur noch einer für die linke Außenbahn. Oder traut sich Fischer mit Skarke als 2.Mann hinter Roussillon in die Saison. Er hatte das in den Testspielen ein paar Mal ganz ordentlich gespielt. Obwohl es sicherlich möglich wäre, denke ich das nicht. Die gehandelten Jakobs, Gosens, De Cuyper, Doumbia, Lenz und Dest sind immer noch auf dem Markt. Auch wenn sich die Chancen bei dem einen oder anderen verschoben haben, ist man bei Union immer für eine Überraschung gut. Der Hollerbach-Transfer war eigentlich auch schon geplatzt und Schwups wurde er verkündet. Der Deutsche Kai Wagner wäre am Jahresende ablösefrei. Ihn könnte man wohl mit wenig Geld aus Philadelphia loseisen. Und in der mexikanischen Liga spielt da noch ein 92-facher Nationalspieler, der sofort ab ablösefrei wäre. Jusus Gallardo ist sicherlich ein sehr interessanter Spieler, der von seiner Kampfkraft her - ganz wunderbar zu Union passen würde. Er ist noch 28, wird am 15. August 29 Jahre alt. Mein erster Tipp ist aber, geht Becker, dann kommt Lukebakio. Eisern

28. Juli: Schwolow und Hollerbach - die schwierigen Neuzugänge

Union Berlin hat kurz nacheinander Alexander Schwolow (31, l.) und Benedict Hollerbach (22) verpflichtet. © Soeren Stache/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa, Friso Gentsch/dpa (Bildmontage) Unionfux: In dieser Woche hat Union zwei neue Spieler verpflichtet, einen davon relativ überraschend und einen mit langer Ansage: Alexander Schwolow, zuletzt an Schalke ausgeliehener Keeper von Hertha BSC, unterschrieb am Mittwoch, nachdem er noch am Vormittag seinen bis 2025 laufenden Vertrag beim Zweitligisten aufgelöst hatte und am Donnerstag folgte dann doch noch Benedict Hollerbach, der Shootingstar von Wehen Wiesbaden, für angebliche zwei Millionen inklusive möglicher Boni. Und um diese beiden Neu-Unioner entspinnt sich augenblicklich eine heiße Diskussion unter den Fans, begleitet von großer und ungewöhnlicher Skepsis. Alexander Schwolow, zu seinen Freiburger Zeiten einer der stabilsten und besten Torhüter der Bundesliga, hat in den letzten drei Jahren nicht wirklich gut ausgesehen, seinen Wechsel für sieben Millionen zum ehemaligen Big City Club haben wohl beide Seiten ziemlich bereut. Und genau deswegen fragt sich die Fangemeinde: was wollen wir denn mit dem? Nun, die Antwort ist recht einfach: finde mal einen erfahrenen Keeper mit fast 200 Bundesligaspielen, mit Spielpraxis, dazu noch ablösefrei, der bereit ist, sich vorerst als Nr. 2 auf die Bank zu setzen? Und dass er es kann, das hat Schwolow bereits bewiesen. Für ihn wird es eine Offenbarung sein, nach drei extrem unruhigen Jahren bei Hertha und Schalke in ein ruhiges und konstantes Umfeld zu kommen, mit einem Trainer und Torwarttrainer zu arbeiten, die in der Lage sind, jemanden wieder in die Spur zu bringen. Ein guter Transfer, das wird funktionieren, da bin ich mir so sicher, wie man zu diesem Zeitpunkt sicher sein kann. Und Hollerbach? Erst war der Poker um den jungen, schnellen Stürmer, für den sich auch Köln und Heidenheim interessierten, ziemlich zäh und zwischendurch waren, aufgrund seines Social Media-Verhaltens, weitere Zweifel an der charakterlichen Eignung des Spielers aufgekommen, er folgt nämlich der einen oder anderen mehr oder minder fragwürdigen Sache bei Instagram etc. pp. Ein zweischneidiges Schwert, wie ich finde: einerseits haben auch Fussballspieler ein Privatleben und für jemanden aus seiner Generation ist es, gut oder schlecht, nun mal vollkommen normal, der Welt alles Interessante oder Uninteressante aus seinem Leben mitzuteilen. Dann aber darf man sich natürlich auch nicht wundern, wenn man entsprechend bewertet wird - das scheinen viele allzu eifrige Benutzer dabei zu verdrängen. Und natürlich gibt es nicht wenige Stimmen, die Hollerbach den ambitionierten Sprung von Liga 3 in Liga 1 plus Champions League nicht so recht zutrauen. Hier gilt allerdings für mich: Du kannst so einen Spieler nur verpflichten, bevor er durch die Decke geht - die Beispiele heißen zum Beispiel Boniface, für den die Belgier von St. Gilloise sechs Millionen nach Norwegen überwiesen und ein Jahr später über 20 Millionen von Leverkusen kassieren oder auch Szalai, für den Fenerbahce vor zweieinhalb Jahren knapp vier Millionen nach Limassol überwies und jetzt mehr als das Dreifache von Hoffenheim bekommt. Und selbst der 50-Millionen-Koreaner Kim, den die Bayern aus Neapel loseisten, kostete vor zwei Jahren lediglich drei Millionen. Letztlich kann man sich über all die Aspekte die Köpfe heißreden, aber es ist doch letztlich so: Die Verantwortlichen haben sich, aus garantiert guten Gründen, dafür entschieden. Die beiden sind jetzt Teil unseres Kaders und sie haben natürlich ihre Chance(n) verdient, so oder so, und es gibt kaum einen Grund, sie ihnen nicht aus vollem Herzen einzuräumen: also herzlich willkommen! Was noch? Baumgartl unterschreibt auf Schalke, Skrzybski verlängert in Kiel und Isco hat einen neuen Verein, Real Betis Sevilla. Immerhin. Und die Zweite Liga startet an diesem Wochenende, meine Dauerkarte lag heute im Briefkasten, es geht so langsam wieder los: Vorfreude!!