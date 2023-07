Union-Berlin-Blog: Union holt ehemaligen Rekordtransfer von Hertha - und schlägt Rapid Wien

In einer Personal-Union aus echten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 einen Union-Berlin-Blog über die Eisernen.

Berlin - Eisern: In einer Personal-Union aus drei waschechten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 den Union-Berlin-Blog.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld. © Archiv Die Autoren: Beecke (Christian Beeck, 50), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union, lebt heute an der Küste, hat 2 Kinder und arbeitet als Geschäftsführer bei Energy World. Icke (Jürgen Heinemann, 58) ist seit 1975 Unioner, als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig, stammt ursprünglich aus der IT-Branche, ist verheiratet, hat 1 erwachsenes Kind, lebt heute in Grünheide - im Speckgürtel Berlins und arbeitet bei TAG24. 1. FC Union Berlin Ex-Unioner geht wohl in die 2. Bundesliga Unionfux (Tobias Saalfeld, 54) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er.

20. Juli: Union holt ehemaligen Rekordtransfer von Hertha - und schlägt Rapid Wien

Im Testspiel gegen Rapid Wien siegte Union Berlin mit 3:0. © Andreas Gora/dpa Unionfux: Also, hätte mir mal einer vor einigen Jahren gesagt, dass wir vor unserer Champions League-Saison Herthas Rekordeinkauf verpflichten, weil die gerade abgestiegen sind und das auch noch für eine ziemlich übersichtliche Summe - ich hätte ein schweres Schleudertrauma vom entschiedenen Kopfschütteln erlitten. Aber so sieht's nun mal aus: Lucas Tousart hat bei uns unterschrieben, dem Vernehmen nach für drei Jahre plus Option und das für drei Millionen, die allerdings durch die allseits beliebten Boni auf sechs Millionen anwachsen können. Wir bekommen einen kämpferischen und überaus laufstarken Spieler mit über 200 Erstligaspielen auf der Uhr, der die Liga kennt, auf der Sechs und der Acht antreten kann und zudem in der letzten Saison seine Torgefahr entdeckt hat (fünf Treffer und drei Vorlagen) und Tousart kann in Berlin bleiben und obendrein Champions League spielen (hat er schon zweimal - zudem wird er, glaube ich, nach drei schwierigen Jahren in Charlottenburg die wesentlich bessere Stimmung im Umfeld genießen - sieht ganz so aus, als ob da alle gewinnen könnten. Herzlich willkommen, Lucas Tousart! Ein ausgezeichneter Transfer von Ruhnert, der erst publik wurde, als er praktisch schon geritzt war - ganz im Gegensatz zu Szalai, Hollerbach und Gosens, die uns wohl alle nicht beehren werden. Es ist wie immer: gibt es allzuviel Lärm im Vorfeld, dann wird es (fast) garantiert nichts. Im defensiven und zentralen Mittelfeld sind wir jetzt erstklassig aufgestellt, genug Möglichkeiten auf Sechs und Acht und alle haben Qualität. Das wird sehr interessant … 1. FC Union Berlin Isco tritt übel gegen Union Berlin nach: So reagieren die Eisernen Mal sehen, ob und wann uns noch Stammpersonal verlässt, einen Linksverteidiger und einen Torwart brauchen wir so oder so noch. Sollte mich wundern, wenn wir in diesem Transfersommer eine zweistellige Millionensumme unsererseits erleben werden, es sei denn, es passiert noch was ganz Verrücktes. Am Rande: Timo Baumgartl, der uns gerade verlassen hat, hat seinen Vertrag beim PSV Eindhoven aufgelöst und geht zu Schalke, wäre schön, wenn er seiner Karriere wieder etwas mehr Schwung verleihen könnte - viel Glück dabei! Und dann ist da noch unsere Heimspielpremiere: Rapid Wien kommt in die Alte Försterei und bringt beachtliche 500 Fans mit (die ziemlich cool unseren und ihren ehemaligen Käptn Christopher Trimmel feiern) und auch unsere Fans strömen in Scharen - 17.300 Zuschauer sind doch unterm Strich für ein Heimspiel unter der Woche gegen einen nicht unbedingt erstklassigen Gegner ziemlich ordentlich. Das Spiel ist auch ganz ordentlich bis zur Pause, wenngleich harmlos auf beiden Seiten, aber nach der Pause wird das spürbar anders. Erst schießt der eingewechselte Behrens noch an den Pfosten, ein paar Minuten später macht er es besser und verwandelt ein Trimmeleingabe aus kurzer Distanz. Der zweite Treffer unmittelbar danach ist eine Co-Produktion von Neuunionern: Kral spielt einen langen, butterweichen Ball auf Fofana, der den Ball super mitnimmt und sofort mit dem Außenrist in den Winkel schlenzt - nicht schlecht für ein Premierentor vor Heimpublikum!! Der dritte Treffer, eine Viertelstunde vor Schluss: eine Flanke von Juranovic lässt wieder Behrens übern Scheitel rutschen. über den machtlosen Keeper fällt die Kugel ins lange Eck. Zusätzlich gibt’s noch ein paar schöne Gelegenheiten, die aber leider nicht genutzt werden, aber ich denke, mit dem Ergebnis kann man leben und gerade im Vergleich zum Spiel in Ungarn ein paar Tage zuvor war das schon mal ein anständiger Schritt in die richtige Richtung. Sonnabend geht es schon weiter, da gibt es ein Wiedersehen mit Steven Skrzybski, denn wir spielen 15 Uhr zu Hause gegen Holstein Kiel. Vielleicht schon mit Tousart?

18. Juli: Aktueller Unterschied Hertha und Union ... ganz einfach!

Das Team von Union Berlin läuft beim ersten Training auf dem Platz am Stadion An der Alten Försterei aus. © Matthias Koch/dpa Icke: Wie lässt sich aktuell der Unterschied zwischen Hertha und Union am prägnantesten darstellen? Nichts ist einfacher als das. Die "großen" Diskussionen bei Union drehen sich aktuell darum, ob die Entscheidung die CL-Spiele im Olympia-Stadion auszutragen richtig ist und warum wir für 14 Millionen einen Szallai verpflichten wollen, obwohl wir gerade 7,5 Millionen für Leite, für die gleiche Position ausgaben. Dass internationale Stars wie Aaronson und Fofana inzwischen ihr erstes Testspiel absolvierten, ist (fast) nur noch eine Randnotiz. Bei Hertha hingegen steht die österreichische Polizei vor der Tür. Gersbeck der neue Keeper von Hertha, der nach eigenen Ansprüchen Führungsspieler sein möchte, musste mit zur Wache und wurde einen halben Tag lang verhört. Warum? Er traf sich nach dem Sport mit seinen alten Ultra-Kollegen in einem Wirtshaus. Es soll reichlich Alkohol geflossen sein. Und dann flogen die Fäuste. Der Kontrahent von Gersbeck landete im Krankenhaus und erstatte natürlich Anzeige. Warum wurde eigentlich gerade Gersbeck geholt? Das ist einfach, sowohl der Präsident Bernstein als auch der Keeper machen aus ihrer alten Ultra-Freundschaft kein Geheimnis. Herzlichen Glückwunsch Hertha! Aber das ist nicht das größte Problem. Eine Auflage für ihre Lizenz zur 2. Liga war, die Deckungslücke i.H.v. 60 Millionen zu schließen. Das hatte man geschafft, in dem man die Anleihe i.H.v. 40 Millionen, die man in Oktober hätte zurückzahlen müssen, um ein Jahr verschob. Natürlich mit zusätzlichen Zinsen in relevanter Höhe. Die restlichen 20 Millionen wird man per Bankbürgschaft reguliert haben und darauf hoffen, einen Transferüberschuss in gleicher Höhe zu erwirtschaften. Und genau hier stockt es. Mit Ngankam, Cigerci und Mittelstädt konnten sie gerade drei Spieler mit Ablöse verkaufen. Dafür gab es aber zusammen nur 4,85 Millionen. 300.000 € hat man schon wieder für Gersbeck ausgegeben. Reese, Leistner, Dudziak wurden extern verpflichtet und belasten zumindest das Gehalts-Budget. Von acht (ehemals) ausgeliehenen Spielern konnte man wenigstens Alderete und Ascacibar unterbrigen. Sechs bleiben im Kader. Da man auch noch vier Nachwuchsspieler mit einem Profivertrag ausstattete, hat man jetzt aktuell 37 (!) Spieler im Kader. Natürlich möchte man gern Spieler wie Schwolow (3,4 Mio. Vertrag), Lukebakio (6 Mio.), Tousart (4 Mio.), Piatek (5,5 Mio.), Serdar (3,5 Mio.) und etliche andere verkaufen. Nur, wer nur Mondpreise aufruft, geht das Risko ein, das man 3 Minuten vor der Angst erpressbar wird. Alle wissen um die Probleme von Hertha bei ihren Spielerverkäufen. Nur die fünf als Beispiel genannten Spieler "fressen" allein ca. 22,4 Millionen an Gehalt. Selbst wenn der eine oder andere einen Gehaltsabzug bei Abstieg im Vertrag haben sollte, Hertha muss alle diesen "Altlasten" mit millionenschweren Verträgen loswerden. Sie können sie - auch mit Abzügen - nicht mehr bezahlen. Aber wer bezahlt Schwolow 3,5 Millionen Gehalt weiter und blecht noch eine Ablöse? Freiburg (kassierte sieben Millionen) hält sich heute noch vor lachen die Bäuche! Hat Hertha einen Skandal überstanden, kommen zwei neue auf sie zugerollt. Woran liegt das nur? Zurück zum Wichtigen! In der kommenden Woche wird sich bei Union wohl einiges tun. Die Devise hier heißt mitnichten, warten bis zum Schluss. Sondern den Kader so früh wie möglich zusammen zu haben. Eben um eingespielt zu sein. An unserer bewährten Taktik (3-3-2-2) wird sich nichts ändern. Das zeigen die bisherigen Verpflichtungen, als auch die ersten zwei Testspiele. Ergo muss Fischer "nur" dafür sorgen, dass die neuen Stars wie Fofana und Aaronson gleich funktionieren. Auf Fofana freue ich mich ganz besonders! Eisern

16. Juli: Premierentore für Kaufmann und Aaronson

Der dänische Neuzugang Mikkel Kaufmann (22) hat im Testspiel gegen Zalaegerszegi TE sein erstes Tor im Dress von Union Berlin erzielt. © Matthias Koch/dpa Unionfux: Natürlich kann man sich über Sinn und Unsinn von Vorbereitungs- bzw. Freundschaftsspielen streiten, aber sie sind nun mal allerorten üblich und die Trainer werden schon wissen, was sie sich davon versprechen. Das Testspiel gegen Luckenwalde war nicht sonderlich spannend, es ging zwar gut los und wir führten nach sechs Minuten mit 2:0, aber das war's auch schon im Groben. Jetzt sind wir, übrigens für eine ziemlich ordentliche Antrittsgage, knapp 900 Kilometer Richtung Süden gereist, nach Ungarn, zum frisch gebackenen Pokalsieger Zalaegerszegi TE, der schon in zwölf Tagen bzw. zwei Wochen wieder loslegt: erst in der Conference League-Quali gegen Osijek und dann fängt schon der ungarische Ligabetrieb wieder an. Will sagen: die sind schon weiter als wir und ärgerlicherweise ist das auch nicht zu übersehen. Die erste Hälfte ist so gar nichts: hinten schwach und vorne harmlos. Schon nach wenigen Sekunden liegen wir hinten, nach einem missglückten Rückpass von Jaeckel gehen die Westungarn in Führung. Auch das 2:0 wird auf einem Silbertablett gereicht: Unsere Fehler im Aufbauspiel sind zu offensichtlich und ZTE nutzt das aus, zum Glück nicht so oft wie möglich. Unsere Chancen sind schnell aufgezählt - Kaufmann versemmelt nach fünf Minuten, aber direkt vor der Pause zeigt er bei seiner (und unserer) zweiten Chance, dass er ein Mittelstürmer ist und schließt gekonnt ins lange Eck ab. Die zweite Hälfte geht ähnlich übersichtlich los wie die erste: nach zwei Minuten stellt Zalaegerszegi den alten Abstand wieder her, wieder ein halbes Eigentor, denn der eingewechselte Nachwuchskeeper Yannic Stein lässt sich den Ball vom Fuss spitzeln. Nichtsdestotrotz sieht unser Spiel nach der Pause besser aus und nach einer guten Stunde kommen die neu verpflichteten Aaronson und Fofana in die Partie und können wenigstens in Ansätzen zeigen, dass sie gute Fussballer sind und nicht von ungefähr stellt Aaronson mit einem präzisen Schuss von der Strafraumgrenze den Endstand her. Laidouni kommt sogar fast noch zum Ausgleich, köpft aber nach Trimmel-Flanke knapp vorbei - und das wäre, ehrlich gesagt, auch nicht gerecht gewesen. Alles in allem fast ein wenig ernüchternd, abgesehen von der Fofana/Aaronson-Premiere, aber wie schon eingangs erwähnt - ein weiteres Testspiel mit bunt durchgemischten Aufstellungen, mehr nicht. Urs Fischer wird mit Sicherheit nicht zufrieden sein, aber schon am Mittwoch kann die Mannschaft beweisen, dass sie's besser kann, dann kommt Rapid Wien in die Alte Försterei, Anstoß ist um 18.15 Uhr. Ein neuer Name schwirrt umher: Wir interessieren uns wohl für den knapp 31-jährigen Kevin Volland, der die letzten drei Jahre in der Ligue 1 beim AS Monaco verbracht hat, zuletzt dort aber nicht mehr so recht glücklich war und gern wieder zurück in die Bundesliga will - und angeblich am liebsten zu uns. Als Ablöse sollen fünf bis sieben Millionen im Raum stehen und angeblich ist auch der VfL Wolfsburg interessiert, die nebenbei mit einem ersten Angebot für Gosens über vierzehn Millionen abgeblitzt sind - aber ich glaube kaum, dass wir das überbieten wollen. Die Idee mit Volland hat natürlich was, immerhin hat er über hundert Erstligatore aufzuweisen und, was die Sache aus meiner Sicht noch viel interessanter macht, fast genausoviel Torvorbereitungen, ein erfahrener, spielender Mittelstürmer, der die Liga kennt - warum nicht? Aber noch ist das alles nur ein Gerücht, nicht mehr. Auch der angeblich schon feste Deal mit dem ungarischen Innenverteidiger Szalai hat sich noch kein Stück weiterbewegt, also heißt es weiter abwarten, zusätzlich sollen jetzt auch noch Freiburg und Hoffenheim an dem Nationalspieler dran sein - ohne das branchenübliche Geplänkel scheint es einfach nicht zu gehen. Währenddessen haben wir Jamie Leweling nun tatsächlich für eine Saison nach Stuttgart verliehen, wohl mit anschließender Kaufoption über fünf Millionen. Schade, aber momentan scheint es für alle Seiten die beste Lösung zu sein. Wir sehen uns Mittwoch gegen Wien, es soll wohl nicht ganz so schweineheiß sein - also freuen wir uns über ein weiteres Testspiel, diesmal immerhin in unserem Wohnzimmer: Wie sagt Dorothy im "Wizard of Oz" so schön: "Es ist nirgendwo so schön wie daheim…"

12. Juli: Ausverkauft in Luckenwalde!

Im Trainingslager in Bad Saarow bereiten sich die Eisernen aktuell auf die kommende Saison vor. © Matthias Koch/dpa Unionfux: Das erste Freundschaftsspiel zur neuen Saison beim FSV Luckenwalde ist restlos ausverkauft. Dreitausend Zuschauer fasst das Werner-Seelenbinder-Stadion des Regionalligisten, mehr sind nicht drin. In der abgelaufenen Spielzeit lagen die Zuschauerzahlen zwischen 334 gegen den ZFC Meuselwitz bis hin zu 1152 gegen Energie Cottbus, ganz ordentlich, aber doch weit entfernt von proppevoll. Und nun kommt der Champions League-Teilnehmer Union und es brennt der Baum, man hätte leicht die doppelte Anzahl der Karten verkaufen können - schon wieder müssen Fans draußen bleiben und die Saison hat noch gar nicht begonnen. Alles fiebert eben dieser neuen Saison entgegen und die letzten beiden Neuzugänge, Brenden Aaronson von Leeds United und David Fofana von Chelsea, haben die Erwartungen noch angeheizt, klar ist wohl, dass wir in Zukunft nicht mehr ganz so große Angst vor Ballbesitz haben und Lösungen finden wollen, auch gegen Mannschaften, die uns das Spiel überlassen... Auch, wenn man fest davon ausgehen kann, dass Sheraldo Becker noch an die englischen Fleischtöpfe abwandert - Taiwo Awoniyi wird ihm wohl verraten haben, was er da so verdient, und da kann man schon ins Grübeln kommen - und auch Danilho Doekhi könnte noch den sogenannten "nächsten Schritt" machen: sehr viel schwächer sind wir wohl kaum geworden, zumindest auf dem geduldigen Papier. Und immer noch denkt man über einen Innenverteidiger nach, einen linken Außenverteidiger und neuerdings über einen Torwart, offenbar will man hinter Rönnow einen annähernd gleichwertigen Keeper, nicht umsonst hat man Grill nach Osnabrück ausgeliehen. Da kommt noch einiges auf uns zu, selbst wenn es nicht klappen sollte in Sachen Szalai oder Gosens. Die große Kunst wird nun darin bestehen, dass trotz neuer Stars die Mannschaft selbst weiterhin der Star bleibt. Denn das ist und bleibt unser entscheidender Trumpf und was ein nominell hochwertiger Kader wert sein kann oder eben auch nicht, das konnte man gerade in Wolfsburg sehen und in Leverkusen und in Hoffenheim und in Gladbach: große Namen sind weiß Gott keine Garantie. Und vielleicht müssen alle Beteiligten, Verantwortliche, Mannschaft und Fans, auch damit klarkommen, dass die Konkurrenz nicht schläft, wenn man allein sieht, wie die Pillendreher und auch die Eintracht fröhlich einkaufen - will sagen, eine Saison, in der wir nicht einmal schlechter als Platz fünf sind, dürfte sich nur schwer wiederholen lassen. Klar, theoretisch weiß das jeder, aber praktisch? An Erfolg gewöhnt man sich nun mal allzu schnell und wann war in den letzten vier Jahren jemals echter Druck aufm Kessel? Auch dahingehend könnte es also spannend werden. So’n alter Fuchs wie Oliver Ruhnert weiß das natürlich - und so sehen wir, dass gerade ein Kader zusammengestellt wird, der dann auch (möglicherweise) ohne internationales Geschäft nicht auseinander fallen würde - nicht umsonst hat man die beiden Hoffnungsträger aus der Premier League nur geliehen. Auf der Abgangsseite stehen Rick van Drongelen, der für, dem Vernehmen nach, ziemlich schlanke 200.000 in die Türkei zu Samsunspor wechselt und wahrscheinlich wird Jamie Leweling nach Stuttgart verliehen. Aber erstmal geht’s heute nach Luckenwalde, in den dortigen Hexenkessel und dann wollen wir mal sehen, was die Jungs so anbieten. Die brandneuen Zugänge dürften noch nicht mitmischen, aber ich glaube kaum, dass das den dreitausend Zuschauern all zu sehr die Stimmung verderben könnte. Ich hab übrigens auch keine Karte bekommen… Nichtsdestotrotz: viel Spaß und gute Unterhaltung!

10. Juli: Noch nie hatte Union eine solch starke Mannschaft!

Brenden Aaronson (22, li) wird ausgeliehen. © Bernd Thissen/dpa Icke: Was kommt da auf uns zugerollt? Nach dem es wochenlang eher ruhig war, geht es jetzt Schlag auf Schlag. Mit Brenden Aaronson kommt eine echte Nummer 10. Wir leihen den Spieler für ein Jahr von Leeds United. Sein Marktwert? Satte 25 Millionen. Aaronson ist der Spielmacher, den Union gesucht hat. Und Union bleibt sich selbst treu. Diese Granaten werden geliehen. Sie zu kaufen, wäre mit zu viel Risiko verbunden. Das Geld stecken wir in unsere "Baustellen". Stadionausbau, Nachwuchsleistungszentrum und Profi-Trainingszentrum heißen diese aktuell. Mit der Devise "Investieren in Steine und Beine" sind wir schon immer gut gefahren. Man schaue nur zum abgestiegenen Westberliner Verein. Mangels Eigentums müssen die nun ihre Vereins-Anteile verkaufen und entscheiden schon lange nicht mehr allein, was mit ihrem Verein passiert. Ein Trauerspiel. Und die Fans spüren diesen Niedergang. Jetzt verbrüdert man sich schon mit dem Stasi-Nachfolgeverein. Die älteren, richtigen Hertha-Fans können einem nur noch leidtun. Sie werden von der Baby-Face-Generation-Bernstein überrollt. Menschen ohne Erfahrung in Wirtschaft und Profi-Fußball übernehmen die Verantwortung über Budgets von mehreren Hundert Millionen Euro. Das kann nur schiefgehen. Der Beweis: Die 374 Millionen vom windigen Horst sind genauso schon weg, wie es die neuen 100 Millionen von "777" sind. Oder warum musste die Stadt Berlin - trotz 100 Millionen frischen Geldes - zusätzlich die Stadionmiete für ein Jahr stunden? Fast könnte man den Eindruck bekommen, Union und Hertha entwickeln sich im Eiltempo diametral auseinander. Aber zurück zu Union. Neben Aaronson hatte man vorher ja schon Kral, Leite und Kaufmann verpflichtet. Kral für ein Jahr geliehen und Kaufmann gekauft. Leite haben wir nach seiner Leihe für 7,5 Millionen gekauft. Kral wäre nach dem einen Jahr Leihgeschäft ablösefrei zu haben. Übereinstimmend berichten alle Medien, Union habe auch bereits Attila Szalai aus der Türkei gekauft. Für stolze 14 Millionen Euro. Man mag es kaum glauben. Die offizielle Bestätigung seitens Union fehlt hier aber noch. Nun fragt man sich nach dem Plan dahinter. Es ist schwer vorstellbar, dass Union für eine Position (linker Innenverteidiger) nach Leite für 7,5 Millionen, nun auch noch Szalai für 14 Millionen holt. Zumal der vielumworbene Doekhi ja auch noch auf dieser Position spielen kann. Die einzig logische Erklärung dafür wäre, dass Leite Union noch verlässt. Wolfsburg sucht gerade einen Ersatz für van de Ven. Ebenso "fast-sicher" wie die Szalai-Verpflichtung soll eine Leihe von Fofana sein. Der Junge wäre wohl eine absolute Bombe. Warum er bei Chelsea so wenig Einsatzzeiten bekam, ist mir ein Rätsel. Im Internet kursiert ein Video-Zusammenschnitt seiner letzten Tore. Was man da sieht, ist kaum zu glauben. Auf engstem Raum trickst er reihenweise gestandene Verteidiger aus und vollendet gekonnt. So Becker bleiben sollte (die Chancen stehen wohl 50:50), können wir uns auf einen Sturm mit Becker/Fofana wie irre freuen. Stand jetzt käme da noch Aaronson als 10er hinzu. Also ganz vorn Becker und Fofana und dahinter Aaronson. Das wäre schon eine Offensive, der man auch international einiges zutrauen kann! Und dann wäre ja auch noch die vakante Stelle der linken Außenbahn. Gosens möchte wohl zu uns wechseln. Und zieht Union wohl auch klar Wolfsburg vor. Allerdings ist Wolfsburg ein guter Barzahler und Union dürfte keinen weiteren Transfer in dieser Größenordnung (ca. 14 Mio.) stemmen können und wollen. Inter Mailand braucht aber dringend Bares. Mal schauen, in welche Richtung sich diese Personalie entwickelt. Nach Leite, Kaufmann und Szalai mit einem Invest-Volumen an Ablösen in Höhe von 24,2 Millionen Euro ist Unions Spielraum definitiv ausgeschöpft. Die neue Alternative heißt wohl Maxim De Cuyper. 22-Jähriger belgischer U21-Auswahlspieler, der gerade bei der zurückliegenden EM auf sich aufmerksam machte. Ein defensiv stabiler Außenbahnspieler mit ordentlich Zug zum Tor. In 33 Meisterschaftsspielen erzielte er 8 Tore selbst und leistete zu 6 weiteren Toren die Vorarbeit. Das ist mega! Er hat einen Marktwert von 5 Millionen. Und wie ist der Stand bei Hollerbach? Einige Medien sahen ihn schon als sicheren Transfer. Angeblich hat sich nichts geändert und Hollerbach soll zu Union wechseln. Wahrscheinlich aber, arbeitet man im Hintergrund an einem schlüssigen Konzept. Das würde dann eine Leihe von (wahrscheinlich) Leweling beinhalten. Wenn alles so kommt, wie von uns prognostiziert, würden Becker und Fofana den Stamm-Sturm bilden. Erster Einwechsler wäre Behrens. Die Nummer 4 wäre Jordan im Sturm. Kaufmann und Hollerbach würden dann den 3. Sturm bilden. Wobei auch eine Leihe von Leweling und Hollerbach vorstellbar wäre. 5 Stürmer sollten reichen und wir hätten Talent Sanogo, der in den Jugend-Teams alle Netze zerschoss, noch in der Hinterhand. Außenstürmer Skarke wird wahrscheinlich noch verkauft. Es soll mehrere Interessenten für ihn geben. Die wahrscheinlich noch größere Leistung von Ruhnert - aktuell - liegt bei unseren Abgängen. Viele Spieler aus der 2. und 3. Reihe konnten wir schon verkaufen oder verleihen. Für einige noch offene Personalien soll es Angebote geben. In den letzten Jahren haben wir dann diese Spieler mit in die Saison gezogen, was für beide Seiten uncool war. Das scheint diese Saison anders zu sein und noch idealer zu werden. Die letzte Meldung von heute ist, dass wir Grill nach Osnabrück verleihen. Gute Entscheidung. Dort kann er sich stabilisieren. Das heiß aber auch, es kommt noch eine neue Nummer 2. Gemunkelt wurde schon einige Wochen, der griechische U21-Nationalkeeper Tzolakis sei ein Kandidat. Das wird jetzt noch wahrscheinlicher. Würde man mich fragen, ich hätte den rotinierten Zieler aus Hannover geholt. Aber vielleicht machen wir das ja sogar? Für 2 Jahre kann er noch gut auf höchstem Niveau "Kästen" sauber halten. Mit einem 20-jährigen Griechen, der die Bundesliga nicht kennt, wäre mir das zu riskant. Aber Gott sei Dank, ich muss das nicht entscheiden. Alles in allem - diese Transferperiode scheint die beste der letzten Jahre zu werden. Wir freuen uns darauf. Eisern!

5. Juli: Olympiastadion statt Alter Försterei in der Champions League - Tabubruch oder Notwendigkeit?

Union Berlin wird seine Champions League-Spiele auch im Olympiastadion spielen. © Andreas Gora/dpa Unionfux: Alea iacta est - die Würfel sind gefallen: Union wird seine Champions League-Heimspiele im Olympiastadion austragen, aufgrund des einzigen Vorteils dieser ungemütlichen Schüssel am anderen Ende des Stadt: sie fasst eben 75.000 Zuschauer, die Vorgaben der UEFA sind so leichter umzusetzen und im Grunde kann jedes Mitglied, das möchte (und noch ein paar mehr), die Spiele live verfolgen. Natürlich hat das unter Unionern eine Riesendiskussion losgetreten, denn von Seiten der UEFA hätte man auch in der Alten Försterei spielen können. Und hat Dirk Zingler nicht stets betont, dass man immer zu Hause spielen würde, soweit das irgend möglich wäre? Für drei Champions League-Spiele wird nun also einiges aufgegeben: ein unumstößliches Prinzip und der wirkliche Heimvorteil: jeder weiß, wie uneinnehmbar die Festung Alte Försterei ist. Und es gibt nicht wenige Unioner, zu denen auch ich gehöre, die damit gelebt hätten, die Heimspiele unter ziemlich wahrscheinlichen Umständen nur im Fernsehen verfolgen zu können. Gleichwohl kann man die Entscheidung des Vereins natürlich auch nachvollziehen, jedem Unioner den einfachen Zugriff auf die Tickets zu ermöglichen - und auch wenn es in der offiziellen Verlautbarung nicht erwähnt wird: es geht auch noch um ein paar Millionen, bis zu fünf soll man mehr einnehmen können, viel Geld für einen Verein, für den solche Summen noch vor wenigen Jahren astronomisch waren. Was nun wichtiger ist, das bestimmt die jeweilige Sichtweise. Es ist nun mal eine rein binäre Entscheidung: 0 oder 1, es gibt nichts dazwischen, keinen Kompromiss. Und ganz egal, wie man das Ganze gehandhabt hätte, irgendjemand hätte seine Enttäuschung verarbeiten müssen, so oder so, ein klassisches Dilemma. Insgesamt würde ich das Ganze jedoch nicht zu hoch hängen - wie gesagt, es geht um vorerst drei Spiele, in einem (ein bisschen fragwürdigen) Wettbewerb, den wir höchstwahrscheinlich nicht jede Saison erreichen werden. Die CL-Teilnahme ist schön und gut, aber nun wirklich nicht das Wichtigste. Und die Erkenntnis, dass man eben nicht alles haben kann, wird ja auch für die allermeisten Unioner nicht ganz so neu sein - und daran sollten wir uns jetzt wieder mal alle erinnern. Trotz aller Ansagen und Gerüchten haben, nach Kral und Kaufmann, immer noch keine weiteren Neuzugänge bei uns unterschrieben, auch der hier schon angekündigte Hollerbach nicht, die Gründe dafür sind unklar. Selbst die Akte Gosens ist wohl noch nicht geschlossen, wenn auch mittlerweile relativ unwahrscheinlich, zu groß sind sie Zahlen. Neuer und schon relativ konkreter Name ist der 22jährige US-Nationalspieler Brenden Aaronson vom Premier League-Absteiger Leeds United. Noch vor einem Jahr überwiesen die Engländer knapp 33 Millionen nach Salzburg, jetzt soll der offensive Mittelfeldspieler für ein Jahr ausgeliehen werden - haben wir hier etwa den so dringend ersehnten Zehner? Klingt gut, noch in dieser Woche soll das finalisiert werden. Alle weiteren Gerüchte sind derart vage, dass ich sie mir mal hier verkneife. Fakt ist jedenfalls, dass Keita Endo für ein weiteres Jahr nach Braunschweig verliehen wird und unser ehemaliger Spieler Marius Bülter von Schalke nach Hoffenheim wechselt, für bis zu vier Millionen Ablöse, von denen wir hoffentlich auch was sehen, denn seinerzeit mussten die Gelsenkirchener nur geschmeidige 800.000 an uns überweisen...

1. Juli 2023: Diese 8 Union-Stürmer kämpfen aktuell um 2 Plätze

Becker gehört bei Union zur Sturm-Spitze. © Stefanie Loos / AFP Icke: Was planen Ruhnert und Fischer im Sturm? Becker, Behrens und Jordan sind aktuell die ersten 3 im Sturm. Dahinter wartet noch Leweling. Und der frisch verpflichtete Kaufmann, sowie "so gut wie" - Verpflichtung Hollerbach. Auch Sanogo wird von den Junioren hochgezogen und Skarke hat wohl Angebote, aber noch ist nichts fest. Das sind 8 Stürmer für 2 Plätze. In der Spitze haben wir uns damit noch nicht verbessert. Eher in den Sparten "Breite" und "Talent". Ruhnert und Fischer suchen aber auch noch eine qualitative Sturmverbesserung. Das wäre dann die Nummer 9 im Sturm. Natürlich rechnen viele damit, dass Skarke noch verkauft wird. Sanogo dagegen wird Union behalten. Er kann in der Youth-League Tore schießen und ist ein Local-Player. Wovon Union sowieso viel zu wenige im Kader hat. Da drohen dann wieder Streichungen in der Quantität des Kaders der Champions League. Kaufmann und Leweling blieben dann noch für Leihgeschäfte übrig. Aktuell ist es schwer - hier einen glasklaren Plan zu erkennen. Ansonsten sieht es im Forsthaus nicht so aus, als wenn sich in den nächsten Tagen, sprich kurzfristig, etwas Neues ergeben würde. Kevin Schlotterbeck und Christopher Lenz haben von ihren Clubs die Freigabe für einen ablösepflichtigen Wechsel bekommen. Beide hatten schon eine sehr erfolgreiche Zeit beim 1.FC Union. Und beide könnten wohl für kleine Ablösen zwischen 2,5 und 3 Mio. € wechseln. Da wüssten wir, was wir bekommen und keiner der Spieler müsste sich erst einleben. Das sind Optionen über die wir wirklich nachdenken sollten. Einen zweiten "Linksfuß" (neben Leite) unter den Innenverteidigern haben wir nicht im Kader. Und einen Spieler für die linke Außenbahn suchen wir ja sowieso. Könnte passen. Spannend wird auch der Dreikampf Leweling/Kaufmann/Hollerbach im Sturm. Alle 3 kämpfen um Platz 4 oder/und 5. Sprich - wer wird der Michel-Nachfolger im Team? Einer oder sogar zwei werden wohl ausgeliehen werden, eben um allen Spielzeit zu sichern. Und keiner vergesse bitte den am Freitag (30.6.) - 19 Jahre jung gewordenen Sanogo. In der abgelaufenen Saison hatte er 20 Torbeteiligungen in 17 Pflicht-Spielen der Junioren-Bundesliga. Papa Sanogo schaffte 80 Erst-Bundesligaspiele und machte dabei 26 "Buden". Das Talent wurde vererbt. In der Frage, wo spielt Union den nun seine CL-Spiele, ist nach wie vor nichts fix. Die UEFA hat den Weg für Stehplätze für die kommende Saison freigemacht. Sie sind erlaubt. Die Fan-Szene ist uneinig. Einige wollen natürlich aus traditionellen Gründen nur die Alte Försterei haben. Andere, zu den ich auch gehöre, sehen die Größe des Olympia-Stadions und wie viele Unioner dort dabei sein könnten. Ganz nebenbei wären natürlich auch die Einnahmen im Olympia-Stadion relevant höher. Aktuell könnten wir das - bei unseren vielen Baustellen - sicher gut gebrauchen. Die Bauarbeiten für das neue Trainingszentrum der Profis haben begonnen. Nebenbei wird auch noch das Nachwuchs-Leistungs-Zentrum zu Ende gebaut. Eisern!

30. Juni: Köln und Heidenheim düpiert: Aufstiegsstar wechselt zu Union!

Benedict Hollerbach (22) könnte zukünftig für Union Berlin auf Torjagd gehen. © Friso Gentsch/dpa Unionfux: Da sprechen mittlerweile viele schon fast reflexartig von einem typischen Ruhnert-Transfer: Der Shootingstar vom Zweitligaaufsteiger Wehen Wiesbaden, Benedict Hollerbach, umworben u. a. von Köln und Heidenheim, soll sich für uns entschieden haben. In der vergangenen Spielzeit ist der Mann richtig durchgestartet: seine 17 Tore und 5 Vorlagen machten den Aufstieg für Wehen erst möglich. Schnell, trickreich und jung, ausgebildet bei den Bayern und in Stuttgart - keine schlechten Voraussetzungen. Dem Vernehmen nach sollen wir eine gute Million für ihn lockermachen und ihn gleichzeitig ein Jahr in Wehen parken - da könnten wirklich alle gewinnen. Das Thema Robin Gosens soll sich hingegen schon wieder erledigt haben, da Inter Mailand ihn nicht verleihen will, sondern nur verkaufen und da sind uns die verlangten 15-20 Millionen einfach mal zu happig für einen fast 29-Jährigen, den man in drei Jahren auch nicht für die annähernde Summe weiterziehen lassen könnte. Jetzt soll der VfL Wolfsburg interessiert sein, da passt er wohl auch besser ins Gehaltsgefüge. Apropos Wolfsburg: Max Kruse, die Älteren unter uns werden sich noch an ihn erinnern, ist wieder zurück im Profizirkus! Auch wenn die Rückkehr weniger glamourös ausfällt als von ihm erhofft: Er unterschreibt, zunächst für ein Jahr, beim weniger schillernden SC Paderborn. Statt MLS (ja, immer ein erklärtes Wunschziel) oder Bundesliga geht es in die Zweite Liga, mitten in die ostwestfälische Provinz. Ich möchte bezweifeln, dass Dilara mit ihm mitkommt und zum Pendeln nach Berlin ist es mit gut 400 km einfach zu weit. Aus Wolfsburg ist es via ICE ja bekanntlich nur ne gute Stunde, aus Paderborn sind's dann schon vier. Die erste echte Zerreißprobe für die junge Ehe! Und wie der zweifellos überdurchschnittlich begabte Kruse mit dem überschaubaren Fussball der Zweiten Liga zurechtkommt, wird bestimmt auch ganz interessant. Und es gibt garantiert nicht wenige Verteidiger der zukünftigen Konkurrenz, denen es plötzlich heftig in den Füßen juckt… Der neue Spielplan der Bundesliga ist gerade raus - und es bleibt, so wie in den vorangegangenen vier Saisons: Wir beginnen am 19. oder 20. August zu Hause gegen Mainz und beschließen die Saison auch in der Alten Försterei, und zwar gegen den SC Freiburg. Hätte wirklich schlechter kommen können, damit kann man wohl zufrieden sein. Vor uns liegt das letzte Wochenende ohne Union, am Montag geht's wieder los, die Jungs steigen, wenn auch verhalten mit verschiedenen Tests, in die neue Saison ein - auch wenn es noch einige Wochen dauert, bevor es wieder ernst wird, die Vorfreude steigt!!

26. Juni: Das unerklärliche Wunder

Urs Fischer (57) ist von den Bundesligaspielern in einer "Kicker-"Umfrage zum Trainer der Saison gewählt worden. © Soeren Stache/dpa Unionfux: Die Bundesligaspieler (von denen 252 mitgemacht haben) wählten bei einer Kicker-Umfrage den Trainer der Saison und diesmal gewinnt tatsächlich, wenn auch nur knapp, Urs Fischer vor Xabi Alonso und Edin Terzic. Für mich eigentlich die einzig mögliche Wahl und mehr als hochverdient, vor allem vor dem Hintergrund der vergangenen Spielzeiten. Aber die Fachpresse hat ja immer noch ein kleines Problem mit uns, das kann man auch ganz gut an der aktuellen Kicker-Rangliste sehen, wo wir lediglich in drei von sieben Kategorien vertreten sind und zwar durch Rönnow, Knoche und Behrens und alle auf den billigen Plätzen: Rönnow auf Rang 7, Behrens auf 9 und Knoche auf Platz sage und schreibe 15. Kein Becker, kein Khedira, kein Doekhi. Die beste Abwehr der Liga - wie hat sie das nur angestellt? Ganz zu schweigen von unserem vierten Platz und, gemeinsam mit dem Meister Bayern, der stabilsten Mannschaft der Bundesliga, zudem noch als einzige ohne Heimniederlage. Und das alles mit lauter Na-ja-Fussballern!! Das Wunder von Köpenick muss doch immer unerklärbarer werden für die Damen und Herren von der Fachjournaille - wie kann das nur sein, mit drei ganz ordentlichen Spielern? Unser Platz 7 vor zwei Jahren hätte sooo schön als Kuriosum durchgehen können, eine süße Geschichte von Eisern Union, aber nee, die machen immer weiter und weiter! Die haben ihr Stadion selbst gebaut und sind Kult - mehr fällt uns zu denen doch gar nicht ein! Ja, ich weiß, solche Listen sind letztendlich doch subjektiv und bei uns ist wirklich der Star die Mannschaft, aber wie wir, immer noch und noch, dermaßen unterschätzt werden und das vom einzigen Fachmagazin des Landes, ist schon traurig und lächerlich zugleich. Wobei es da ja auch gute Seiten gibt: als Underdog segelt es sich doch günstig so unterm Radar. Und meinetwegen sollen alle vom Zauberfussball der Diva Glasner reden oder von Alonsos überragender Taktik oder von Christian Streichs toller Arbeit - ich weiß nur: All diese Vereine sind in der vergangenen Saison hinter uns gelandet, Frankfurt und Leverkusen sogar mit beträchtlichen zwölf Punkten - nichtsdestotrotz taucht Leverkusen mit immerhin zehn Spielern in der Rangliste auf, ja, selbst Schalke als klarer Absteiger findet noch viermal in den Ranglisten statt. Noch Fragen? Ja, wir spielen keinen so gepflegten Ball, wir sind das Schmuddelkind der Spitze, aber Zahlen lügen nicht und die Punkte hat uns niemand geschenkt und die lassen sich auch nicht alle ermauern, aber bitte, macht nur, liebe Freunde der Bundesliga. Ich wollte mich nur nochmal darüber aufgeregt haben. Jetzt richten wir unseren Blick auf das Positive und freuen uns, für die nicht mehr zu umgehende Würdigung von unserem Urs! Wie schon vor einigen Tagen hier berichtet, wechselt das Missverständnis Kevin Möhwald nach Belgien, zu Eupen und Kohfeldt, die Sache mit Gosens ist weiterhin am Köcheln, es gibt Gerüchte um Spieler wie Fofana von Chelsea. Auch auf der Abgangsseite gibt es weitere Bewegungen: Leweling soll ausgeliehen werden und es gibt natürlich schon eine Reihe von ungenannten Interessenten, so sieht es auch bei Pantovic aus, wobei da nicht klar ist, ob er verliehen werden soll oder verkauft. Rick van Drongelen möchte in Rostock bleiben und auch Dominique Heintz will wieder zurück zu seinem Stammverein Kaiserslautern, aber bei allen genannten Akteuren ist noch nichts in trockenen Tüchern. In einer Woche ist schon wieder Trainingsauftakt, es geht schon wieder los - das könnte heißen, diese Woche passiert noch eine ganze Menge - bleiben wir schön neugierig!

24. Juni: Ein wildes Transfer-Karussell

Robin Gosens (re) bei Union? © ODD ANDERSEN / AFP Icke: Gosens, Doumbia, Bitello, Jakobs, Aidoo, Dest, Früchtl, Aouar, Onuacha, Boniface, Orban, Carvalho, Ducksch, Tanganga, Balogun, Ngankam, Barrios ... das sind alles nur Teile der Gerüchteküche von Union. Es zeigt, wieviel Bewegung am Markt aktuell ist. Vieles davon wird aber auch fake sein. Das alles würden Ruhnert und Team ja gar nicht schaffen. An dem Gosens-Gerücht sollte allerdings etwas dran sein. Zu viele Quellen berichten das unabhängig. Die Frage ist nur, braucht Union gerade auf dieser Position einen Star? Ich sage nein. Roussillon hat eine tolle Saison gespielt. War hinten sicher und vorn sehr aktiv. Nun wird ein zweiter "Mann" gesucht. Ich wäre ganz klar für Lenz. Dann hätten wir einen Experten für hinten und einen für vorn und könnten das je nach Gegner spezifisch anpassen. Nach der Max-Verpflichtung stehen die Karten für Lenz in Frankfurt schlecht. Über Julian Draxler wird aktuell nirgends mehr gesprochen. Ich hole ihn mal aus der Versenkung vor. Er wäre die absolut passende Verpflichtung für Union. Bei Paris ist er chancenlos. Union sucht Jemanden, der das spielerische Element im Aufbau stärkt. Das kann Draxler. Gleichzeitig spielt Draxler bevorzugt auf links. Würde glänzend zu Becker passen, der ja die rechte offensive Seite bevorzugt. Aber die "10" kann Draxler auch spielen und hinter zwei Spitzen agieren. Diese Konstellation passt einfach zu Union. In der Mitte hätten wir dazu (aktuell) Behrens, Jordan und Neuzugang Kaufmann. Sanogo und Leweling warten auch auf ihre Chance. Skarke wird wohl gehen. Irgendwer in der Richtung Draxler, Boniface oder Orban wird wohl noch kommen. Da bin ich sehr sicher. Da diese Transfer-Periode diesmal aber bis in den September reicht, zieht sich das alles in die Länge. Jeder Verein wartet auf Schnäppchen und wartet und wartet. Für die Fans ist das nicht schön. Und nein, ich habe für Draxler keine Quelle. Vertraue aber darauf, dass Ruhnert auch sieht, dass wir für die 10 und notfalls für Links-Offensiv einen überdurchschnittlichen Spieler benötigen. Und da gibt es aktuell wohl keine bessere Idee als die von Draxler. Jedenfalls nicht unter Berücksichtigung des Preis-/Leistungs-Verhältnisses. Das Paris ihn ziehen lassen würde, ist ja kein Geheimnis. Im nächsten Jahr haben wir die EM im eigenen Land. Es wäre die letzte Chance für Draxler - auf sich aufmerksam zu machen. Finanziell sollte er "durch" sein. Da kann er für 1 Jahr (so lange läuft noch sein PSG-Vertrag) auch auf ein paar Taler verzichten. Sein Marktwert ist inzwischen auf 6 Millionen geschrumpft. Das wäre die absolut typische "Ruhnert-Verpflichtung". Den gestrauchelten Spieler mit einem guten Team wieder auf die Beine zu helfen und dann selbst auch davon profitieren. Hoffen wir auch, dass Becker und Doekhi nicht noch abspringen. Beide sind bei vielen finanzstarken Clubs gefragt wie nie. Allerdings wissen wir auch, was gerade diese beiden wert sind. Ich würde keinen von beiden unter 20 Millionen Euro ziehen lassen. Im schlimmsten Fall haben wir 40 Millionen zusätzlich und müssen die beiden ersetzen. Mit dem Geld ist das möglich. Auch das würden wir hinbekommen. Aber viel lieber möchten alle Unioner Becker und Doeki nächstes Jahr im Union-Trikot sehen. Da ist ein Team gewachsen, das wenn es noch einmal verstärkt wird, ganz Großes schaffen kann. Eisern