Union-Berlin-Blog: Unsere allerletzte Chance …

Icke: Was war das denn in Köln? Da beherrschen wir 86 Minuten Ball und Gegner und lassen uns kurz vor Schluss abkochen? So langsam ist aber auch wieder mal gut. Das hält ja kein Union-Fan mehr aus. Schön, dass wir an die Auslastungen der Kardiologen im Umfeld denken. Muss aber nicht wirklich sein.

Zum Spiel … nach 20 Minuten führen wir in Köln und lassen nichts mehr anbrennen. Alles verdient. Köln ist nicht in der Lage uns Paroli zu bieten. Bis dann Khedira kurz vor dem Halbzeitpfiff auf die wahnwitzige Idee kommt, einen Kölner im Strafraum beim Lauf zu klammern. Der nimmt natürlich dankend an, fällt und es gibt Elfmeter, den Kainz dann auch sicher verwandelt. Khedira fängt sich dabei noch eine Gelbe Karte ein. Da er schon vorher knapp an gelb vorbeigeschrammt war, blieb er gleich in der Kabine. Das war richtig, so wie Khedira drauf war, wäre Rot nur eine Frage der Zeit gewesen. Ein übermotivierter Bärendienst des Vize-Kapitäns.

Und trotz des psychologisch ungünstigen Zeitpunkts beim Gegentor hatten wir auch die 2. Halbzeit im Griff, ließen kaum etwas zu. Köln hatte einfach nicht die Qualität, um uns ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Gosens köpfte noch an die Latte. Das alles vernebelte uns wohl die Sinne. Dann aber kommt die 87. Minute. Eine unübersichtliche Situation in unserem Strafraum. Der Ball landet irgendwie beim freistehenden Tigges und der trifft. Aber wir sagen uns, kein Problem, es ist gleich Schluss und ein Punkt reicht uns auch. In der 92. Minute kann Schäfer wiederum aus sieben Meter alles klar machen und hat das 3:2 auf dem Fuß, trifft aber nicht richtig …

Im direkten Gegenzug folgt der beste Kölner Angriff. Der Berliner Maina - einer der schnellsten Bundesligaspieler überhaupt - bricht über links durch und hat ordentlich Platz, passt nach innen und da setzt sich mit Downs ein Kölner Eigengewächs durch. Zwei unserer Verteidiger stehen neben dem 19-Jährigen und schauen bedröppelt zu.

Es ist wirklich unfassbar, was wir in dieser Saison alles vergeigen. Und immer wieder ist es nicht die spielerische Überlegenheit des Gegners, die uns einknicken lässt. Nein, es sind ganz triviale individuelle Fehler. Das war selbst im Heimspiel gegen Real Madrid zu sehen. Aber eben noch offensichtlicher in Köln. Diesen limitierten Gegner hätten wir mit vier oder fünf Toren schlagen MÜSSEN!

Nun haben wir nächste Woche ein echtes Endspiel. Mit so ziemlich allen Varianten, die man sich vorstellen kann. Selbst ein direkter Abstieg ist jetzt noch möglich. Köln hat jetzt 27 Punkte, Union 30 Punkte, Mainz 32 und Bochum 33 Punkte (Bochum spielt am Sonntag noch gegen Leverkusen, holen sie wenigstens einen Punkt, haben sie mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun). Mainz hat das große Glück ein fast uneinholbar besseres Torverhältnis als alle anderen zu haben. Zwei Teams werden sich retten, ein Team geht in die Relegation und ein Team wird direkt absteigen. Bei uns hilft kein Taktieren mehr. Wir müssen Freiburg zu Hause schlagen. Und hoffen, dass Mainz in Wolfsburg verliert. Und falls Bochum gegen Leverkusen nichts holt und auch nächste Woche in Bremen verliert, kann das Torverhältnis eine Rolle spielen. Bochum ist um zwei Tore besser als wir. Und falls die Kölner nächste Woche in Heidenheim in einen Torrausch verfallen, wir haben auch nur drei Tore mehr als die Kölner. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird aber das Wolfsburg-Spiel gegen Mainz das entscheidende Spiel werden, neben unserem Spiel natürlich. Wenn wir gewinnen, muss Mainz in Wolfsburg verlieren und Köln darf knapp gewinnen. Dann wären wir gerettet.

Fußball-Gott hilf! Es sind sehr viele "wenn's" in den Optionen enthalten. Aber selbst bei einer Relegation wäre ich noch optimistisch. Fortuna Düsseldorf steht als Tabellendritter der Zweiten Liga schon fest. Das würde ich uns noch zutrauen.

Aber für die kommende Bundesliga-Saison - lieber Oliver Ruhnert - mache wieder das, was Du die ersten vier Jahre gemacht hast, baue eine homogene Gemeinschaft zusammen. Und bitte keine Spieler-Kader mehr mit 29, 30 oder mehr Spielern. Das bringt nur Unruhe und das brauchen wir nicht. Stars können sein, müssen aber nicht. Typen wie Kruse sind natürlich immer gern gesehen. Und wir müssen auch an die Schnelligkeit des Kaders denken. Leverkusen und Stuttgart sind so erfolgreich, weil sie alles auch SCHNELL machen können. Da hinken wir gehörig hinterher. Erst recht, nachdem Becker weg ist.

Auch wenn wir alle ein wenig "angefressen" sind, heißt es nun, alle zusammen und jeder an seinem Platz - für einen Sieg gegen Freiburg. Ohne Wenn und Aber. Analysen und Zickereien heben wir uns für später auf. Freiburg niederringen und sonst nichts. Eisern!