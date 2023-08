Union Berlin feiert verrückten Auftakt: Hattrick und zwei Elfer gehalten – "Geiles Gefühl"

Berlin - Spektakulärer Bundesliga-Start für Union Berlin : Ein Hattrick, zwei gehaltene Elfmeter und ein Liga-Debüt in fortgeschrittenem Alter – Fußballherz, was willst Du mehr?

Kevin Behrens (32) erzielte vor ausverkauften Rängen in der Alten Försterei seinen allerersten Hattrick im Profi-Fußball und sackte standesgemäß natürlich das Spielgerät als Erinnerungsstück ein. "Den Ball hat mein Sohn in die Kabine mitgenommen", ließ er nach Abpfiff am DAZN-Mikrofon wissen.

Am Ende stand es 4:1 für die Hausherren . Am etwas zu deutlichen Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 hatte natürlich die ganze Mannschaft ihren Anteil aber zwei Kicker im Besonderen.

Zweiter "Man of the Match" war zweifelsohne Keeper Frederik Rönnow (31), denn wie oft kommt es schon vor, dass ein Torwart gleich zwei Elfmeter in einem Spiel pariert – wohlgemerkt während der regulären Spielzeit.

Robin Gosens (29, l.) feiert mit seinen Mitspielern ein gelungenes Bundesliga-Debüt. © Andreas Gora/dpa

Und so war auch Trainer Urs Fischer (57) mit dem Auftakt zufrieden: "Du gewinnst das erste Spiel, der Start in die neue Spielzeit ist immer wichtig. Über 90 Minuten ist der Sieg für mich verdient", auch wenn der am Schluss ein Tor zu hoch gewesen sei. Allerdings sah der Schweizer noch viel Verbesserungspotential.

"Es gibt noch viel zu tun." Die neuen "versuchen sich zu integrieren und unsere Abläufe zu adaptieren. Dass da noch nicht alles gelingt, ist selbstverständlich."

Apropos neue: Robin Gosens feierte mit seiner Einwechslung nach 66 Minuten im Alter von 29 Jahren endlich sein Bundesliga-Debüt. Diesen Moment hatte der Nationalspieler lange herbeigesehnt.

Und wie war es so, in der Alten Försterei zu kicken? "Wirklich krankes Stadion, bin ultrahappy, hier zu sein", befand er bei "X" in einer Grußbotschaft an die Fans. Er sei "happy" und "proud" und bedankte sich "für die geile Unterstützung".