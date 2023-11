Es ist offiziell: Dieser Kroate ist neuer Trainer bei Union Berlin!

Coach Nenad Bjelica (52, r.) im Zwiegespräch mit Manchester-City-Coach Pep Guardiola (52). Der Kroate steht bald bei Union Berlin an der Seitenlinie. © Nick Potts/PA Wire/dpa

Zuvor hatte es hartnäckige Spekulationen um den Weltstar Raúl (46) gegeben. Die Verpflichtung von Bjelica machte vorletzten Tabellenplatz abgerutschte Fußball-Bundesligist am Sonntag öffentlich.

"Wir haben mit Nenad Bjelica einen erfahrenen Trainer für uns gewinnen können, der erfolgreich in verschiedenen Ländern gearbeitet hat. Er hat eine klare Vorstellung davon, wie er unsere Mannschaft führen möchte und welche Art Fußball sie spielen soll; ihm vertrauen wir die Aufgabe an, sie wieder zum Erfolg zu führen", sagte Präsident Dirk Zingler (59) am Tag nach dem 1:1 gegen den FC Augsburg.

Über die Vertragslänge machte Union wie üblich keine Angaben. Da Konstanz in Köpenick großgeschrieben wird, dürften die Berliner ein langfristiges Engagement anstreben.

Bjelica trainierte bis Mitte Oktober den türkischen Erstligisten Trabzonspor. Jetzt wechselt er aus der Hafenstadt am Schwarzen Meer zum Berliner Stadtteilverein.

Deutschen Fußball-Fans ist Bjelica aus seiner Zeit beim 1. FC Kaiserslautern bekannt. Dort spielte der Kroate von 2001 bis 2004.

Nach der aktiven Karriere folgten Trainerstationen etwa in den höchsten Spielklassen in Österreich (FK Austria Wien), Polen (Lech Posen), Kroatien (Dinamo Zagreb) und der Türkei. Mit Zagreb und Wien sammelte er Champions-League-Erfahrung.