Union Berlin kurz vor Transfer-Hammer: Gosens zum Medizincheck erwartet

Robin Gosens (29) könnte schon am heutigen Dienstag als neuer Spieler von Union Berlin vorgestellt werden. © Christian Charisius/dpa

Der 29-Jährige wird am Dienstag zum Medizincheck in Berlin erwartet und soll nach erfolgreicher Absolvierung anschließend seinen neuen Vertrag an der Alten Försterei unterzeichnen, wie Sky berichtete.

Dass es kurz vor Vertragsabschluss noch zu Querelen à la Isco (31) kommen könnte, der den Deal mit den Eisernen im Januar auf der Zielgeraden platzen ließ, ist in diesem Fall eher unwahrscheinlich.

Der italienische Sportjournalist Fabrizio Romano (30) hatte dem Transfer bereits am vergangenen Samstag sein inzwischen legendäres "Here we go" gegeben, was in der Regel auf eine Einigung aller Beteiligen hindeutet.

Romano zufolge sollen die Köpenicker für die Dienste des linken Schienenspielers bis zu 15 Millionen Euro, inklusive diverser Boni, an Inter Mailand überweisen. Die Lombarden erteilten dem 29-Jährigen die Wechselerlaubnis, nachdem sie in Carlos Augusto (24) einen potenziellen Nachfolger gefunden hatten.