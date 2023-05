Union besiegt Werder Bremen: Die Eisernen schaffen es in die Königsklasse!

Bremens Niclas Füllkrug (30, m.) kämpft gegen Unions Danilho Doekhi (24, r.) um den Ball. © Soeren Stache/dpa

Auf nach Barcelona oder Manchester: Der 1. FC Union Berlin hat seine sensationelle Saison mit dem Einzug in die Champions League gekrönt. Es ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte für den Club, auf den Tag genau vier Jahre nach dem Aufstieg in die Bundesliga.

Das Tor von Rani Khedira (81. Minute) erlöste die Mannschaft von Urs Fischer am 34. und letzten Spieltag am Samstag vor 22 012 Zuschauern im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei beim 1:0 (0:0) gegen Werder Bremen. Der SC Freiburg, Unions letzter Konkurrent um den vierten Champions-League-Platz der Liga, verlor nach zwischenzeitlicher Führung 1:2 (1:0) bei Eintracht Frankfurt und konnte nicht mehr vorbeiziehen.

Zum dritten Mal in Folge qualifiziert sich Union für das internationale Geschäft. So viel stand schon vor der Partie fest. Nun geht es also erstmals in die Königsklasse. Ein riesiger Erfolg für den Verein, der in einem der lautesten, aber auch dem kleinsten Stadion der Liga spielt und beim Budget von der Spitze weit entfernt ist. In der Hinrunde führten die Köpenicker die Tabelle gar mehrere Wochen an. Nur nach zwei Spieltagen stand das Team nicht auf einem Champions-League-Platz. Ein Schlüssel zum Erfolg ist die Heimstärke. Seit 23 Spielen verlor Union in der Liga nicht mehr in der Alten Försterei.

Der Aufsteiger aus Bremen hatte den Klassenerhalt schon am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Köln gesichert und kann mindestens ein weiteres Jahr in der Bundesliga planen.