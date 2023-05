Entschuldigung für Klatsche: Bielefelds Spieler zahlen Fans Relegations-Tickets!

Bielefeld/Wiesbaden - Schöne Geste von Arminia Bielefelds Spielern! Nachdem der DSC durch die 0:4-Klatsche beim 1. FC Magdeburg am letzten Spieltag den sicheren Klassenerhalt verspielte, kündigte die Mannschaft an, die Tickets für das Relegationshinspiel in Wiesbaden aus eigener Tasche zu zahlen.