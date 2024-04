Bayer 04 in wilder Partie gegen West Ham unter Druck: Werkself zur Pause 0:1 hinten!

Nathan Tella und seine Teamkollegen kommen bislang noch nicht rein ins Duell gegen West Ham. © Kin Cheung/AP

Vor ausverkaufter Hütte und 60.000 Fans im London Stadium war nicht nur auf dem Platz jede Menge los!

Auch abseits des Rasens schienen die Emotionen im Zuge des frühen Treffers von Michail Antonio (12.) für die Hammers regelrecht überzukochen. Die Folge: Die rote Karte für einen Co-Trainer der Gastgeber und eine hitzige Rudelbildung um Jonathan Tah und Torschütze Antonio.

Gerade ungeahnte Fahrlässigkeiten in allen Mannschaftsteilen brachten den Bundesliga-Primus in der ersten Halbzeit gewaltig in die Bredouille.

Schon nach einer halben Stunde zog Meistertrainer Alonso die Reißleine und ersetzte den früh mit Gelb verwarnten Odilon Kossounou durch Edmond Tapsoba. Statt hingegen auf der Bank Platz zu nehmen dampfte der Innenverteidiger sichtlich gefrustet in die Katakomben ab.